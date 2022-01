Nadchodzi nowa wersja WiFi 6. Będzie szybciej i stabilniej

WiFi 6 to obecnie dość powszechny standard w świecie urządzeń mobilnych (ale nie tylko). Niemalże każdy nowoczesny smartfon, laptop czy komputer (a raczej płyta główna) otrzymuje wsparcie tej technologii. Jak się okazuje, targi CES 2022 wniosły nie tylko masę nowego sprzętu, ale także nową wersję popularnego standardu. Według zapewnień producenta ma wprowadzać ona wiele zmian względem obecnej generacji.

Nowe wydanie WiFi 6 – jeszcze stabilniejsze połączenie internetowe

Technologia WiFi 6E została zaprezentowana na początku roku 2020. Jest to obecnie flagowy standard, który okazał się ogromnym krokiem do przodu – wspiera bowiem jednocześnie trzy pasma łączności – 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Częstotliwość 6 GHz pozwoliła po raz pierwszy przekroczyć wartość 1 Gb/s osiągalną jedynie dla łączności przewodowej, gdzie w praktyce transfery mogą być zdecydowanie wyższe, bo nawet do 2 Gb/s (pobieranie do 250 MB/s), co jak na połączenie bez kabla jest naprawdę dobrym wynikiem.

Niemniej jednak, twórcy tego standardu poszli o krok dalej i ulepszyli technologię. Wprowadzono obsługę łącza MIMO. WiFi 6 drugiej wersji ma zapewnić szybsze i niezawodne wysyłanie danych (tzw. upload) przez większą liczbę osób jednocześnie. Technologia powinna zatem gwarantować niższe opóźnienia w grach sieciowych (mniejszy ping), a także w przypadku wideokonferencji.

Co więcej, nowy standard ma poprawić sprawność energetyczną urządzeń, szczególnie w przypadku, gdzie w jedynym budynku jest ich większa liczba. Sprzęt wykorzystujący drugą wersję WiFi 6 będą miały możliwość działania w trybie niskiego poboru mocy, a także uśpienia, co powinno wydłużyć ich czasy pracy na jednym ładowaniu baterii.

Najciekawsze jest to, że WiFi 6 miało zażegnać skomplikowany schemat nazewnictwa Wi-Fi n/ac/ax, a wydanie drugiej wersji technologii wcale w tym nie pomaga. Dodatkowa literka „E” w wyżej wymienionym standardzie była strzałem w dziesiątkę, natomiast „WiFi 6 Release 2” nieco utrudnia sprawę. Być może producent wprowadzi tu jakiś skrót, który nieco uprości sprawę, szczególnie dla osób, które w mniejszym stopniu orientują się w najnowszych technologiach.