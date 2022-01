Omnivision prezentuje aparat 200 Mpix z pikselami o wielkości zaledwie 0,61 mikrona

Jednym z ciekawych projektów, zaprezentowanych podczas targów CES 2022, jest sensor Omnivision o rozdzielczości 200 Mpix. To, co go wyróżnia, to najmniejszy na świecie rozmiar piksela. Omnivision OVB0B, bo o nim mowa, z punktu widzenia specyfikacji zapowiada się niezwykle obiecująco.

Omnivision OVB0B – sensor dla smartfonów z najwyższej półki

Nie jest tajemnicą, że obecnie najwięcej zdjęć robionych jest przy pomocy smartfonów – w końcu te urządzenia mamy zawsze przy sobie. W związku z tym, konsumenci oczekują, że jakość, jaką oferują aparaty w tego typie sprzęcie, będzie coraz lepsza.

Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi Omnivision, który – prezentując nowy produkt -oferuje najwyższą w branży rozdzielczość w niewielkiej obudowie dla smartfonów z najwyższej półki, a także najlepszą w swojej klasie wydajność przy słabym oświetleniu.

Omnivision to jeden z wiodących twórców rozwiązań półprzewodnikowych, w tym zaawansowanego obrazowania cyfrowego. Producent ten przy okazji CES 2022 zaprezentował nowy czujnik optyczny OVB0B. Sensor ten cechuje się rozdzielczością 200 Mpix, a wielkość pojedynczego piksela wynosi 0,61 mikrona. Co ważne, matryca oferuje technologię poczwórnego fazowego autofokusa dla 100% pikseli.

Omnivision OVB0B (źródło: Omnivision)

Omnivision OVB0B ma zapewnić najwyższą jakość wideo o wielkości 12,5 megapikseli – wszystko za sprawą łączenia aż 16 pikseli w jeden punkt. Jest to, jak twierdzi producent, pierwsza w branży funkcja zlepiania punktów dla wideo w rozdzielczości 4K2K.

Oprócz tego, Omnivision OVB0B będzie w stanie rejestrować obrazy 50 Mpix w 24 klatkach na sekundę i wideo 8K w 30 FPS. Są to wartości w tej chwili topowe dla sensorów przeznaczonych dla mobilnej fotografii. Specyfikacja obejmuje również HDR z potrójną ekspozycją dostępny dla rozdzielczości 12,5 Mpix i 30 FPS.

Wprowadzenie 200-megapikselowego czujnika do aparatów w smartfonach podniesie jakość takiej fotografii na jeszcze wyższy poziom – a ten, jak wiemy, już teraz potrafi zapewnić oszałamiające efekty. Większa rozdzielczość to obietnica wyższej szczegółowości, na którą nie zawsze mogą cokolwiek poradzić nawet najlepsze algorytmy i oprogramowanie. Jednocześnie warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy 200-megapiskleowy aparat dla smartfonów – swoją propozycję kilka miesięcy temu pokazał Samsung.

Aparaty w smartfonach potrafią zaoferować naprawdę bardzo dużo jakości (fot. Tabletowo.pl)

Przy okazji premiery tego czujnika wypowiedział się analityk Strategy Analytics, który stwierdził, że – według szacunków – w 2022 roku do producentów zostanie dostarczonych ponad 40 milionów aparatów o rozdzielczości ponad 100 megapikseli.

Niestety, na tą chwilę nie wiemy, który z wiodących producentów smartfonów miałby się pokusić o zastosowanie sensora Omnivision OVB0B. Pozostaje nam zatem czekać, aż pierwsze czujniki trafią do urządzeń, a wtedy będzie można rozliczyć producenta z obietnic wygłoszonych podczas prezentacji.

Jedno jest pewne – rozwój mobilnej fotografii prze do przodu z całych sił.