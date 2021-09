Samsung po raz kolejny przesuwa granice. Oto 200-megapikselowy aparat dla smartfonów

Samsung to jeden z wiodących producentów matryc do aparatów używanych w smartfonach na świecie. Co jakiś czas słyszymy o kolejnych podzespołach, przeznaczonych dla urządzeń z najwyższej półki. Taki właśnie jest nowy sensor ISOCELL HP1 o rozdzielczości 200 Mpix.

200 Mpix w aparacie smartfona

Wyścigi na jak największą rozdzielczość matrycy aparatu w smartfonie tymczasowo wygrywa Samsung. Firma zaprezentowała dwa nowe modele sensorów: ISOCELL HP1 oraz ISOCELL GN5. Ten pierwszy jest w stanie przechwytywać zdjęcia o rozdzielczości 200 Mpix.

Reklama

Oczywiście nie jest dla nas niczym nowym, że we flagowych smartfonach jedna z matryc ma dużą rozdzielczość. Wszak w portfolio Samsunga mamy już czujniki 108 Mpix. Jednak praktycznie nigdy aparaty te w swoich domyślnych ustawieniach nie oferują robienia zdjęć w maksymalnej rozdzielczości. Najczęściej wykorzystują technologie łączenia pikseli (u Samsunga nazywaną Quad-Bayer), by uzyskiwać obraz o niższej rozdzielczości, ale tym samym zwiększyć jego jakość i zdolność matrycy do przechwytywania światła.

ISOCELL HP1 korzysta z tych samych sztuczek. Jest jedynie nieco bardziej elastyczny, ponieważ rozmiar piksela to tutaj 0,64 μm. Może łączyć 16 sąsiadujących ze sobą pikseli, tworząc zdjęcie o rozdzielczości 12,5 Mpix za pomocą połączonych pikseli 2,56 μm. Inną opcją jest łączenie czterech pikseli (co daje łącznie 1,28 μm), by uzyskać obraz 20 Mpix. Matryca podoła także nagrywaniu filmów w 8K przy 30 kl./s oraz w 4K przy 120 kl./s.

ISOCELL GN5 – kiedy światła jest niewiele

Samsung podzielił się też szczegółami dotyczącymi drugiej nowej matrycy – ISOCELL GN5. Jej rozdzielczość nie robi już takiego wrażenia, bo mówimy o czujniku 50 Mpix. Jednak charakteryzuje się on stosunkowo dużym rozmiarem pojedynczego piksela – 1,0 μm. Dodatkowo, zastosowano w nim kilka nowych osiągnięć wspierających szybki autofokus.

Otóż dzięki technologii Dual Pixel Pro, na jeden piksel autofokusa przypadają dwie fotodiody, a do tego dzięki Front Deep Trench Isolation, w każdym pikselu pracuje częściowy izolator. W ten sposób fotodiody mają większe możliwości pochłaniania światła, bez większego uszczerbku spowodowanego szumem samego piksela.

Spodziewamy się, że ISOCELL GN5 pojawi się w nadchodzącym smartfonie Galaxy S22. Z kolei 200-megapikselowa matryca, zanim trafi do telefonu Samsunga, może być wcześniej wykorzystana przez Xiaomi.