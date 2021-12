Play likwiduje ofertę, która miała być rewolucją

Rynek telekomunikacyjny ciągle się zmienia. Nieustannie pojawiają się nowi operatorzy i oferty, jednak nie wszyscy i nie wszystkie są w stanie na nim przetrwać. Tak właśnie jest też w przypadku jednej z ofert sieci Play.

Rynek usług telekomunikacyjnych jest bezlitosny

Operatorzy dwoją się i troją, aby na nim przetrwać i nie stracić klientów na rzecz konkurencji. A ta jest niezwykle mocna i nie boi się ostro walczyć ceną. Szczególnie atrakcyjne są w stanie zaoferować MVNO, aczkolwiek ci z tzw. Wielkiej Czwórki również nie zostają w tyle.

Niektórzy z Was być może jeszcze pamiętają sieć Folx, która była „pierwszą siecią komórkową w aplikacji” i opierała się w pełni na modelu subskrypcji, podobnie jak obecnie na przykład Orange Flex i Heyah 01. Nie przetrwała ona jednak próby czasu – zakończyła swoją działalność po zaledwie pół roku obecności na polskim rynku.

Sieć Folx wykorzystywała do świadczenia swoich usług infrastrukturę Play, który po zaledwie kilku miesiącach zaanonsował swoją odpowiedź w postaci oferty Play NEXT. Kusiła ona m.in. możliwością korzystania z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz pakietu internetu 50 GB co miesiąc za darmo przez nawet pół roku. Potem miesięczna opłata wynosiła 45 złotych.

Operator nigdy nie pochwalił się, ile klientów korzysta z tej oferty. I właściwie niespecjalnie starał się ją promować, ponieważ ostatni artykuł na Tabletowo na jej temat opublikowaliśmy w… listopadzie 2018 roku. Przez ponad trzy lata nie pojawiła się ani jedna informacja, która jakkolwiek bardziej wzbudziłaby zainteresowanie.

Taka strategia nie mogła przynieść nic dobrego. Na przykład Orange regularnie wprowadza nowości we Flexie i organizuje różnego rodzaju promocje, w tym na kolejne rocznice tej oferty. Play w przypadku Play NEXT niczego takiego nie robił. Nic zatem dziwnego, że już wkrótce zakończy ona swój żywot. Co się stanie z klientami?

Koniec oferty Play NEXT

Operator opublikował komunikat, w którym informuje, że 17 stycznia 2022 roku Play NEXT zmienia się w Play na kartę. Wszystkie numery z aktywną subskrypcją zostaną przeniesione do oferty na kartę z ważnością konta na 60 dni.

Pakiet Play NEXT stanie się pakietem NEXT SOLO XXL, w którym klient otrzyma jeszcze lepszy zestaw usług w niższej cenie (40 złotych miesięcznie zamiast 45 złotych) – oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów również nielimitowany internet (50 GB z pełną prędkością, później do 1 Mbit/s) z dostępem do technologii 5G.

Ponadto, jeśli ktoś ma zgromadzone pieniądze w Skarbonce, zostaną one przeniesione na konto – saldo można sprawdzić kodem *101# lub w aplikacji Play24. Klienci stracą natomiast dostęp do programu Play NEXT, z którego dotychczas korzystali, a zapisana na koncie karta płatnicza zostanie usunięta.





Pakiet NEXT SOLO XXL będzie pakietem cyklicznym, tzn. odnowi się co miesiąc, pod warunkiem, że na koncie znajduje się przynajmniej 40 złotych, aby operator mógł pobrać opłatę. Klienci powinni wiedzieć, że mimo iż oferta na kartę nie opiera się na modelu subskrypcji, to można uzyskać podobny efekt dzięki doładowaniom cyklicznym.

Co z klientami, którzy nie mają aktywnej subskrypcji lub chcą zrezygnować?

Osoby, które mają zawieszoną subskrypcję, mają do wyboru kilka opcji. Mogą do 16 stycznia 2022 roku odnowić subskrypcję, a jeśli tego nie zrobią, wówczas powinny po 16 stycznia 2022 roku skontaktować się z obsługą klienta, która przeniesie numer do oferty na kartę. Operator zastrzega jednak, że klient ma na to tylko 90 dni od zawieszenia, ponieważ później nie będzie to już możliwe.

Jeżeli natomiast ktoś nie chce zostać przeniesiony do oferty na kartę, wówczas powinien najpóźniej do 16 stycznia 2022 roku zrezygnować z subskrypcji. Jeśli zaś czyjś numer już jest zawieszony lub będzie zawieszony od 17 stycznia 2022 roku, to wtedy nie musi nic robić – operator wyłączy numer takiego klienta po 90 dniach od zawieszenia.

