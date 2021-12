Orange udostępni swoją sieć mobilną innym operatorom

Orange ogłosiło filary strategii .Grow na rynku hurtowym. Jednym z jej elementów jest udostępnienie własnej sieci mobilnej innym operatorom w ramach usługi MVNO.

Orange Polska udostępni ponad 400 tysięcy łącz światłowodowych innym operatorom

Powołana przez Orange Polska spółka hurtowa Światłowód Inwestycje wraz z inwestorem zewnętrznym do 2025 roku będzie rozwijała sieć światłowodową, która docelowo dotrze do 2,4 mln gospodarstw domowych (1,7 mln to nowe łącza). Zostanie ona wybudowana tam, gdzie dziś brakuje szerokopasmowej infrastruktury.

Jednocześnie firma zapowiedziała, że nadal będzie oferować operatorom dotychczasowe zasięgi oraz realizować projekty POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Do końca 2023 roku otrzymają oni do dyspozycji ponad 400 tysięcy łącz, z czego ponad 90 tysięcy zostanie dopiero wybudowanych.

Chcemy zwiększyć współpracę z małymi i średnimi ISP działającymi na lokalnych rynkach, wsłuchujemy się też w głosy z branży. Będziemy się starali uatrakcyjnić naszą ofertę i uprościć warunki współpracy. Planujemy m.in. wdrożyć nowy portal do obsługi zamówień i procesów w ramach usług realizowanych na światłowodzie. Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości

Strategia .Grow zakłada sześciokrotny wzrost liczby hurtowych klientów światłowodowych do końca 2024 roku.

Orange udostępni swoją sieć mobilną operatorom wirtualnym (MVNO)

Jednocześnie firma, sygnująca swoje usługi i produkty charakterystycznym, pomarańczowym logo, otwiera na współpracę hurtową też swoją sieć mobilną. Dzięki temu klienci hurtowi Orange będą mogli stać się wirtualnymi operatorami telefonii komórkowej (MVNO).

Pozwoli im to tworzyć konwergentne oferty, łączące usługę telefonii komórkowej i światłowodu. Nowa usługa ma być dostępna dla operatorów w pierwszym półroczu 2022 roku. Klienci będą mogli wybrać gotowe rozwiązanie, a także stworzyć spersonalizowane oferty.