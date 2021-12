Ta funkcja na Allegro ułatwi Ci robienie zakupów

Dla niektórych zakupy to przyjemność, dla innych katorga. Rozwijana przez Allegro funkcja ułatwi życie zarówno jednym, jak i drugim – dzięki niej znalezienie produktów na pełnej różnych ofert platformie będzie znacznie łatwiejsze i wygodniejsze.

Ta funkcja na Allegro pomoże Ci w robieniu zakupów

Ile razy szukaliście na Allegro czegoś, co widzieliście w jakimś sklepie lub na jakiejś stronie internetowej? Znalezienie takich samych lub przynajmniej podobnych produktów nie zawsze jest łatwe. Ta funkcja najpopularniejszej w Polsce platformy zakupowej z pewnością ułatwi życie wszystkim kupującym.

źródło: Allegro

Allegro poinformowało o nowej funkcji, wbudowanej w aplikację na urządzenia mobilne z Androidem i iOS – wyszukiwanie obrazem. Użytkownicy mogą zrobić i wysłać zdjęcie jakiejś rzeczy, na przykład spodni czy książki, aby – dzięki narzędziu wykorzystującemu algorytmy uczenia maszynowego – otrzymać najbardziej pasujące oferty w serwisie.

Co więcej, wbudowane w aplikację narzędzie jest w stanie rozpoznawać również produkty na zdjęciach z czasopism oraz zrzutach ekranu, więc użytkownik dostaje do dyspozycji technologię, która znacząco ułatwi mu wyszukiwanie wypatrzonych w dowolnym miejscu rzeczy, bez względu na to, gdzie się na nie natknie – czy to w świecie realnym, czy też wirtualnym.

Możemy łatwo zidentyfikować usłyszaną w radiu piosenkę czy rosnącą na naszym osiedlu roślinę. Dlaczego miałoby być inaczej z sukienką czy artykułem spożywczym, który zobaczyliśmy na ulicy albo w sklepie? Pomysł na wyszukiwanie zdjęciem wziął się z sytuacji, w której każdy z nas kiedyś był – kto nigdy nie próbował godzinami znaleźć fajną koszulkę czy parę butów, którą wcześniej zobaczył gdzieś na ulicy? Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro

Aplikację Allegro na urządzenia mobilne można pobrać na systemy Android ze Sklepu Google Play i Huawei AppGallery oraz iOS z Apple AppStore. Jeśli ktoś już ją posiada na swoim smartfonie i nie ma jeszcze dostępu do funkcji wyszukiwania obrazem, powinien sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja dla programu.

źródło: Allegro

Nowe narzędzie nie tylko pozwoli wyszukać podobne produkty, ale często też znaleźć tańsze oferty – szczególnie że kupujący mogą skorzystać z pakietu Allegro Smart!, który jeszcze przez kilka dni można kupić w niższej cenie.