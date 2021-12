Co za promocja: Galaxy S21 w świetnej cenie z Galaxy Watch 4 za darmo!

Takie promocje nie zdarzają się często – możecie kupić m.in. Galaxy S21 w świetnej cenie, a do tego całkowicie za darmo otrzymać smartwatch Galaxy Watch 4. Akcja obejmuje też inne smartfony, więc macie duży wybór.

Promocja: Galaxy S21 w świetnej cenie z Galaxy Watch 4 za darmo!

Mimo że już wkrótce zadebiutuje seria Galaxy S22, to Galaxy S21 wciąż jest bardzo atrakcyjnym i zdecydowanie wartym zakupu smartfonem. Szczególnie w tej promocji, dzięki której możecie go kupić za 2999 złotych, a na dodatek za darmo otrzymać smartwatch Galaxy Watch 4!

Aby skorzystać z oferty, musicie dodać do koszyka smartfon Galaxy S21 w wybranym kolorze w konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – kiedy to zrobicie, automatycznie wyskoczy Wam okienko, za pośrednictwem którego będziecie mogli wybrać odpowiadający Wam model Galaxy Watch 4. Nie jest tutaj wymagany żaden kod.

Taki sam gratis otrzymacie, jeśli kupicie Galaxy S21+ lub Galaxy S21 Ultra, aczkolwiek te smartfony nie są już dostępne w promocyjnych cenach. Z drugiej strony, darmowy smartwatch kusi, więc mimo wszystko jest to bardzo opłacalna oferta – w końcu dzięki niej w Waszej kieszeni zostanie ponad 1000 złotych.

Oferta obejmuje również składane smartfony producenta – Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. One także aktualnie sprzedawane są w regularnych cenach, ale jeśli zdecydujecie się je kupić, wtedy otrzymacie za darmo droższego Galaxy Watch 4 Classic.

Zasady są takie same – wybieracie smartfon, dodajecie go do koszyka i pojawia się okno, w którym możecie wybrać model smartwatcha, jaki Wam odpowiada. Tu też nie jest wymagany żaden kod, który trzeba by było wpisać w koszyku.

Oferta, w ramach której dostaniecie smartwatch za darmo, obowiązuje do 26 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów. Nie wiadomo jednak, do kiedy będzie obowiązywała obniżona cena na model Galaxy S21. Jeśli mieliście go na oku – nie zastanawiajcie się, tylko od razu kupujcie.

Nie wiadomo też, czy taka okazja jeszcze kiedykolwiek się powtórzy – producent jest bowiem znany z tego, że po premierze nowej generacji flagowych smartfonów wycofuje ze sklepów poprzednią, więc wkrótce w sklepach może już nie być high-endowych modeli z 2021 roku.

Regulamin promocji (PDF)