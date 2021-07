Pobierz aplikację Orange Flex ze sklepu AppGallery, a dostaniesz 10 GB internetu za darmo

Aplikacja Orange Flex została w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services, a to oznacza, że posiadacze smartfonów Huawei bez dostępu do usług Google, mogą już korzystać ze wszystkich funkcji programu. Dodatkowo, pobierając go ze sklepu AppGallery, mogą liczyć na przyjemny bonus.

Integracja Orange Flex z HMS

Aplikacja Orange Flex z powodzeniem działała do tej pory ze smartfonami Huawei, ale tylko tymi, które obsługiwały Google Mobile Services. Teraz wachlarz modeli, na których da się korzystać z Flexa znacznie się poszerzył. Ze sklepu AppGallery mogą pobierać go także właściciele urządzeń opartych na działaniu Huawei Mobile Services, czyli smartfony z serii P40, Mate 40 Pro, Y6p i Y5p, Mate 30 Pro i Mate Xs.

Reklama

W ten sposób znacznie powiększy się grono osób posiadających Orange Flex, który zarządzany jest właśnie przez mobilną aplikację. Klienci będą mogli wybrać interesujące ich elementy subskrypcji i dołączyć do Klubu Flex, w którym pojawiają się dodatkowe bonusy i prezenty.

Coraz więcej aplikacji jest już w pełni zintegrowana z HMS. W ciągu ostatnich miesięcy do tego grona dołączyły programy Credit Agricole, mBank, SMYK, Żappka czy Getin Noble Bank.

Darmowy pakiet 10 GB dla chętnych

Jeśli mamy smartfon Huawei, po pobraniu aplikacji Orange Flex, otrzymamy dodatkowy pakiet internetu 10 GB za 0 zł. Będzie można go otrzymać, odnajdując kod promocyjny w sklepie AppGallery, w zakładce „Prezenty”. Następnie przechodzimy do aplikacji Orange Flex i aktywujemy skopiowany wcześniej kod. Można to zrobić do końca lata. Mamy 30 dni na wykorzystanie przyznanego bonusu.