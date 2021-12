Poczta Polska: od przyszłego roku klienci zapłacą więcej za przesyłki

Nikt nie lubi takich wiadomości. Poczta Polska zapowiedziała jednak modyfikację „Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym”. Od 1 stycznia 2022 roku klienci zapłacą więcej za wybrane usługi.

Poczta Polska – nowy cennik od 1 stycznia 2022 roku

PP informuje, że to pierwsza od trzech lat korekta cenowa przesyłek listowych, wysyłanych do adresatów w Polsce. Zmiany w cenniku zostały już zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Za które usługi klienci zapłacą więcej od Nowego Roku?

fot. Poczta Polska

PP podaje, że skala podwyżek wybranych usług w obrocie krajowym oscyluje w granicach od 2% do maksymalnie 11%. Na przykład cena listów nierejestrowanych ekonomicznych wzrośnie w najczęściej wybieranych formatach S i M o 30 groszy. Aktualnie kosztują one od 3,3 złotych i 4 złotych. Opłata za przesyłkę poleconą priorytetową w podstawowym formacie S (obejmuje on kopertę, do której zmieści się złożona na pół kartka A4) wzrośnie natomiast o 10 groszy (obecnie trzeba za nią zapłacić od 8,40 złotych).

Mimo że podwyżki z pewnością nie spotkają się z aprobatą klientów, to PP uzasadnia je rosnącymi z roku na rok kosztami pracy i transportu, ogólnoświatowym wzrostem cen surowców wykorzystywanych przez PP oraz spadającym wolumenem przesyłek listowych. Z obserwacji wynika bowiem, że statystyczny Polak wysyła coraz mniej listów, dlatego w ciągu całego roku zapłaci zaledwie kilka złotych więcej za przesyłki.

Dzięki podwyżkom Poczta Polska zyska dodatkowe środki, które będzie mogła przeznaczyć na uruchamianie nowych placówek pocztowych oraz utrzymanie tych mniej rentownych, m.in. na terenach wiejskich. Spółka, w przeciwieństwie do swojej konkurencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pocztowego, nie może zamykać nierentownych placówek czy likwidować usług, które przynoszą straty.

Jak Poczta Polska pracuje w święta?

PP poinformowała również, jak będą funkcjonować jej placówki pocztowe w okresie świąteczno-noworocznym. 24 grudnia 2021 roku zostaną zamknięte o godzinie 13:00 (całodobowe o 14:00), natomiast w Sylwestra, tj. 31 grudnia 2021 roku, o godzinie 14:00 (całodobowe o 18:00). 25 i 26 grudnia 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 roku placówki będą nieczynne.

Jednocześnie Poczta Polska informuje, że niektóre placówki, ulokowane w obiektach, od których są zależne (jak te w centrach i galeriach handlowych) mogą być czynne w innych godzinach niż podano powyżej. Godziny otwarcia każdej placówki pocztowej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.