Nowy iPadOS 16 – kto nie multitaskuje, ten ginie

Konferencji WWDC 2022 towarzyszyło wiele premier. Apple nie mogło zapomnieć o aktualizacji dla jednego ze swoich najważniejszych systemów. Przed Państwem iPadOS 16.

Wielozadaniowość kluczem do sukcesu

iPadOS 16 nie jest wielką rewolucją dla Apple, ale nareszcie wprowadza funkcje wielozadaniowości, których w systemie na tablety najzwyczajniej w świecie brakowało. Podczas gdy tablety z Androidem od dawna potrafiły uruchamiać aplikacje w wyskakujących okienkach i dzielić ekran na więcej niż dwa programy. iPadOS był pod tym względem ubogi. Teraz robi spory krok naprzód.

Na iPadzie od lat mogliśmy uruchomić tylko dwie aplikacje w trybie Split View, z ewentualnym pływającym oknem Slide Over, ale to max, na co było stać tabletowy system Apple. Co za marnotrawstwo przestrzeni roboczej! Co prawda w iPadOS 15 pojawiły się opcje prostszego przeciągania i upuszczania tekstu, obrazów i linków, ale była to tylko proteza prawdziwej wielozadaniowości.

Apple przeprojektowało interfejs iPadOS, tak by użytkownikowi łatwiej sprawdzało się, które aplikacje są otwarte, a także by bezproblemowo mógł przełączać się między zadaniami. Żonglowanie wieloma apkami nareszcie jest bardziej domyślne. Zyskujemy dostęp do ośmiu ostatnio uruchomionych, a ponadto możemy zmieniać rozmiar okienek. Dla użytkowników iPadów to jak jakieś objawienie.

Jeśli jesteśmy uważni, to zauważymy, że iPadOS 16 czerpie sporo od macOS Monterey. Ulepszono system powiadomień. System korzysta przy tym z dobrodziejstw układu Apple M1 – dzięki jego mocy możliwe jest prezentowanie nakładających się na siebie okienek i obsługa zewnętrznych wyświetlaczy.

Drobiazgi, które dodają stylu

iPadOS 16 ma też kilka detali, które spodobają się osobom doceniającym szczegóły. Na przykład, ekran blokady jest teraz personalizowany – można zmienić styl napisów oraz wizerunek zegara. Pojawiły się interaktywne widżety, których zawartość zmienia się w zależności od zasobów. Dajmy na to, widżet pogody będzie animował obrazy padającego deszczu, a odtwarzacz muzyczny zaprezentuje aktualnie uruchomiony kawałek.

Oprócz tego, dostosujemy też sposób pojawiania się powiadomień podczas korzystania z różnych trybów. Są to właściwie funkcje ogłoszonych dla iOS 16 – część z nich będzie po prostu współpracować także z iPadami.

Pierwszą deweloperską betę iPadOS 16 można pobierać od Apple już teraz. Publiczne testy ruszą za miesiąc, tak by każdy mógł pobrać nowy system na swojego iPada jesienią. Oczywiście o ile nie mamy iPada Air 2 – ten model na aktualizację się już nie załapie!