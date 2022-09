iPhone 14 Pro to prawdziwy, nowy iPhone, nie odgrzewany kotlet

Zaprezentowany dziś iPhone 14 jest rozczarowującą nowością. Apple po raz pierwszy w historii aż tak mocno zróżnicowało modele podstawowe i te z dopiskiem „Pro”. Klienci, którzy oczekują naprawdę dużej porcji nowości, nie mają wyjścia – muszą kupić smartfony iPhone 14 Pro lub 14 Pro Max.

Specyfikacja iPhone 14 Pro i 14 Pro Max

Podobnie jak iPhone 14 i 14 Plus, wersje z dopiskiem „Pro” również będą dostępne w wersjach z 6,1- i 6,7-calowym ekranem. W przeciwieństwie jednak do nich, w wyświetlaczu nie ma notcha, tylko jedną, dłuższą pastylkę – Dynamic Island, która w wybranych scenariuszach może się „rozszerzać” – na przykład, gdy ktoś zadzwoni lub użytkownik podłączy ładowarkę albo sparuje słuchawki. Czujnik zbliżeniowy jest ukryty za ekranem. Obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej, a przód pokrywa szkło Ceramic Shield.

Wyświetlacze mają jasność do 1600 nitów – to poziom Pro Display XDR, a szczytową nawet 2000 nitów (w mocno nasłonecznionych warunkach). Apple dodało też funkcję Always-On display, a dzięki trybowi niskiego poboru prądu ekran może odświeżać obraz z częstotliwością zaledwie 1 Hz. Maksymalna to zaś – ponownie – 120 Hz.

Sercem smartfonów jest procesor Apple A16 z 16 mld tranzystorów, produkowany w 4-nm procesie technologicznym. CPU ma 6 rdzeni (dwa wysokowydajne i cztery wydajne energetycznie), a GPU pięć. Do tego jest 16-rdzeniowe NPU, zdolne przetwarzać 17 bln operacji na sekundę. W skład SoC wchodzi też dedykowany silnik ekranu oraz image signal processor.

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max są pierwszymi smartfonami Apple z aparatem o rozdzielczości 48 Mpix z funkcją łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy o rozmiarze 2,44 µm. Apple dodało też na tyle 12 Mpix teleobiektyw z 2x zoomem optycznym i 12 Mpix sensor z obiektywem ultraszerokokątnym, służący również do zdjęć makro. Moduł na tyle potrafi nagrywać wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz wspiera ProRAW w 48 Mpix.

Wersje z dopiskiem „Pro”, podobnie jak podstawowe, potrafią wykrywać wypadki i automatycznie wezwać pomoc, a także pozwalają wezwać pomoc poprzez łączność satelitarną, gdy nie ma dostępu do łączności komórkowej. Ta ostatnia usługa będzie początkowo dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od listopada 2022 roku.

Cena iPhone 14 Pro i 14 Pro Max

iPhone 14 Pro będzie kosztował od 999 dolarów, natomiast 14 Pro Max od 1099 dolarów. Przedsprzedaż rozpocznie się 9 września 2022 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego. Smartfony będą dostępne od 16 września br.

Polskie ceny zostaną podane za parę chwil – wkrótce znajdziecie na Tabletowo.pl poświęcony im artykuł.