To pierwszy taki Apple Watch. Nowy smartwatch Apple jest inny niż wszystkie dotychczasowe zegarki marki

Pierwszy Apple Watch zadebiutował w 2015 roku. Dziś Apple zaprezentowało już ósmą generację swoich smartwatchy i po raz pierwszy do oferty producenta dołączył model z tak dużym ekranem oraz odporną obudową. Jednocześnie portfolio marki uzupełniły też inne, nowe zegarki.

Specyfikacja Apple Watch series 8

Nowy smartwatch ma to samo, co ludzie lubią w Apple Watchach i jeszcze więcej. Zegarek oferuje jasny wyświetlacz z funkcją Always On, a do tego jest pyło- i wodoszczelny. Nie zabrakło też funkcji wykonania EKG.

Nowością jest natomiast funkcja pomiaru temperatury, dedykowana… kobietom. Zostanie ona wykorzystana przy śledzeniu cyklu menstruacyjnego i pozwoli zapewnić dokładną informację o owulacji. Podczas nocnego pomiaru temperatury (co 5 sekund) zegarek jest w stanie wykryć wahania temperatury nawet o 0,1℃. Apple zapewnia, że informacje będą szyfrowane end-to-end, dzięki czemu nawet sam producent ich nie odczyta.

Apple dodało też funkcję wykrywania wypadków samochodowych, dzięki wbudowanemu żyroskopowi i przyspieszeniomierzowi. Jeśli Apple Watch series 8 go wykryje, automatycznie zadzwoni do służb ratunkowych. Aby uniknąć pomyłek, wykorzystywany jest przetrenowany algorytm, który bazuje też na danych m.in. z GPS i mikrofonu.

Według deklaracji producenta, Apple Watch series 8 ma działać na jednym ładowaniu do 18 godzin. Dzięki Low Power Mode czas pracy może jednak wynieść nawet 36 godzin, a użytkownik dalej będzie miał dostęp do ulubionych funkcji, jak Always On Display. Co więcej, zostanie on udostępniony wszystkim smartwatchom z WatchOS, czyli począwszy od series 4.

Ponadto wraz z Apple Watch series 8 debiutuje obsługa międzynarodowego roamingu, która zostanie udostępniona też starszym modelom z WatchOS 9, począwszy od Apple Watch series 5.

Specyfikacja Apple Watch SE 2022

Smartwatch oferuje powiadomienia o niskim pulsie i funkcję wykrywania upadków oraz wypadków. Ekran jest większy o 30% niż w Apple Watch Series 3, a sercem zegarka jest wydajniejszy procesor SiP 8. Z Watch SE 2022 można też pływać.

Specyfikacja Apple Watch Ultra

To pierwszy, tak wytrzymały Apple Watch. Obudowa o rozmiarze 49 mm została wykonana z tytanu klasy lotniczej, a górę pokrywa szkło szafirowe. Ekran osiąga jasność nawet 2000 nitów.

Ponadto Apple dodało dodatkowy Klawisz Akcji i drugi głośnik, aby zwiększyć głośność dźwięku – na przykład można klawiszem akcji wywołać dźwięk o głośności nawet 86 dB, aby wezwać pomoc. Każdy model obsługuje dwuzakresowy GPS (L1+L5) i łączność komórkową, a czas pracy ma wynieść do 36 godzin.

Co równie istotne, Apple Watch Ultra ma się idealnie sprawdzać w roli zegarka do nurkowania.

Cena, dostępność

Cena Apple Watch series 8 zaczynać się będzie od 399 dolarów za wersję podstawową z GPS, natomiast wariant z łącznością komórkową ma kosztować od 499 dolarów.

Apple Watch SE będzie kosztował od 249 dolarów za wersję GPS i 299 dolarów za wariant z łącznością komórkową.

Za Apple Watch Ultra trzeba zapłacić od 799 dolarów.

Przedsprzedaż rozpocznie się 7 września 2022 roku o godzinie 14:00 czasu polskiego. Smartwatche będą dostępne od 16 września, jedynie Apple Watch Ultra od 23 września br.

Polskie ceny zostaną podane za parę chwil – wkrótce znajdziecie na Tabletowo.pl poświęcony im artykuł.