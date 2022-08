Poczta Polska zapowiada nową aplikację i chwali się sprzedażą prasy oraz książek

Chociaż Poczta Polska nie cieszy się nieposzlakowaną opinią, to cały czas rozwija swoją ofertę i wachlarz usług, aby sprostać ciągle rosnącym oczekiwaniom klientów. Zapowiedziała teraz nową aplikację, a do tego ogłosiła rozszerzenie współpracy z platformą Packeta oraz pochwaliła się świetnymi wynikami sprzedaży książek i prasy.

Nowa aplikacja Poczty Polskiej

Poczta Polska już pod koniec 2021 roku zapowiedziała udostępnienie nowej aplikacji mobilnej oraz panelu dla komputerów stacjonarnych do zarządzania przesyłkami. Informowano wówczas, że oprogramowanie ma umożliwić obsługę przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) od początku do końca, tj. od nadania, przez śledzenie, aż po odbiór (w automatach paczkowych – Pocztex AUTOMAT i punktach partnerskich – Pocztex PUNKT oraz dostarczenie przez kuriera – Pocztex KURIER), a do tego oferować szereg innych funkcji, na przykład wyszukiwarkę placówek pocztowych.

Wszystko wskazuje na to, że nowa aplikacja może zostać udostępniona już wkrótce, ponieważ w Biuletynie Urzędu Patentowego odnaleziono informację o zastrzeżeniu znaku towarowego Pocztex mobile. W dokumentacji z nim związanej wymieniono m.in. usługi dostarczania paczek i towarów, co jasno wskazuje na jej przeznaczenie. Tym bardziej, że nawiązuje do znanej marki Pocztex, tj. usługi kurierskiej Poczty Polskiej.

źródło: Cashless

Teraz Poczta Polska doprecyzowała, co zaoferuje Pocztex mobile. Wśród dostępnych funkcji wymieniono m.in. możliwość:

zdalnego otwarcia skrytki, w której znajduje się przesyłka, w automacie paczkowym lub odebranie jej po zeskanowaniu kodu QR,

odebrania przesyłki w punktach partnerskich,

śledzenia przesyłek (kurierskich, paczkowych i listowych),

wyszukiwania placówek i kodów pocztowych oraz punktów partnerskich.

Poczta Polska nie podała konkretnej daty udostępnienia nowej aplikacji, ale można się spodziewać, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Nie wiadomo natomiast, co się wówczas stanie z aktualnie oferowanym programem Envelo, który pozwala śledzić przesyłki, znaleźć placówkę i kod pocztowy oraz skrzynkę pocztową.

Niewykluczone, że zostanie on wyłączony. Wskazuje na to fakt, że już od wielu miesięcy nie jest aktualizowany – w Sklepie Google Play najnowsza wersja jest datowana na 17 lutego 2021 roku, a w Apple App Store na 9 grudnia 2021 roku. Ponadto trzeba zauważyć, że za obie aplikacje odpowiada Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. – raczej mało prawdopodobne, aby utrzymywano jedną i drugą, skoro ich funkcjonalność się pokrywa, gdyż nie miałoby to żadnego uzasadnienia budżetowego.

Packeta rozszerza współpracę z Pocztą Polską

Packeta to firma, która realizuje dostawy w 34 krajach w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, umożliwiając polskim platformom e-commerce wysyłanie przesyłek do klientów poza granicami Polski. Packeta posiada w Polsce dwa magazyny – w Warszawie i Cieszynie oraz planuje uruchomienie kolejnych.

Rozszerzenie współpracy z Pocztą Polską pozwoli natomiast klientom z Polski zamawiać produkty z zagranicznych sklepów internetowych, które mają podpisaną umowę z nią. Dzięki temu będą mogli wybrać dostawę przesyłki do jednego z ponad 17000 punktów odbioru na terenie całej Polski – Pocztex PUNKT. Oprócz placówek Poczty Polskiej są to stacje paliw PKN Orlen, kioski i saloniki Ruchu oraz sklepy detaliczne różnych sieci, m.in. Żabka, Lewiatan, ABC i Delikatesy Centrum. Ponadto możliwa jest dostawa do automatów paczkowych, które są dostępne wybranych placówkach pocztowych i sklepach Biedronka.

W ten sposób dajemy polskim konsumentom możliwość korzystnych cenowo dostaw z zagranicznych e-sklepów do punktów odbioru Pocztex PUNKT. Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland

Poczta Polska chwali się sprzedażą prasy i książek

Poczta Polska od dawna nie zajmuje się wyłącznie obsługą przesyłek. Jej „poboczna” działalność jest nie mniej ważna, tym bardziej, że odpowiada za pokaźną część przychodów spółki. W najnowszym komunikacie pochwaliła się, że w pierwszej połowie 2022 roku sprzedała w swoich placówkach pocztowych ponad 1500 tytułów prasowych, blisko 800 tytułów wydawnictw książkowych dla dorosłych oraz więcej niż 700 tytułów dziecięcych.

Łączna kwota, jaką wydali klienci na ww. prasę i książki, to ponad 50 mln złotych. Dla porównania Poczta Polska podaje, że na prasę egzemplarzową i książki dla dorosłych czytelników klienci wydali ~0,5 mln zł więcej niż w pierwszej połowie 2021 roku.

źródło: Poczta Polska

Jakie tytuły cieszyły się największą popularnością? Najczęściej kupowano książki o tematyce prozdrowotnej – bestsellery to Cukrzyca i życie, Leki prosto z natury, Kuchnia i zdrowie oraz Encyklopedia zdrowia. Ponadto klienci chętnie wybierali najpopularniejsze na rynku książki, m.in. Empuzjon Olgi Tokarczuk, Zełenski Wojciecha Rogacina czy Polska i Rosja prof. Andrzeja Nowaka.

Poczta Polska to jeden z większych dystrybutorów książek i prasy na polskim rynku. Klienci szukają u nas przede wszystkim różnego rodzaju poradników, choć literatura czy biografie sprzedają się także całkiem dobrze. Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

W przypadku tytułów prasowych największym wzięciem cieszyły się dziennik Fakt oraz tzw. prasa kolorowa i prasa z programem telewizyjnym: Teletydzień, Życie na gorąco, Chwila dla ciebie i Twoje imperium. Poczta Polska przy okazji informuje, że od niedawna w sprzedaży dostępny jest też tygodnik poradnikowy 100 Rad w języku ukraińskim, a w wybranych placówkach pocztowych również Bild – najpopularniejszy dziennik niemiecki.