Android 14 sprawi, że brak zasięgu nie będzie już takim problemem

Wydaje się, że kolejną ważną zmianą w kwestii łączności w smartfonach, po wprowadzeniu 5G, będzie możliwość łączenia się z satelitami. Google, wraz z wydaniem Androida 14, najwidoczniej zamierza dołączyć do gry.

Android 14 pozwoli na łączenie się z satelitami

Obecnie, gdy stracimy zasięg, a w pobliżu nie ma sieci Wi-Fi, to zazwyczaj nie możemy nawet wykonać połączenia czy wysłać wiadomości, nie mówiąc już o połączeniu z internetem. Na horyzoncie zaczynają jednak pojawiać się rozwiązania, które umożliwią kontakt także w takich scenariuszach.

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że T-Mobile, dzięki współpracy z firmą SpaceX, zamierza pozbyć się martwych stref. Dzięki temu w miejscach, w których nie możemy skorzystać z tradycyjnej sieci komórkowej, będziemy mogli chociażby wysłać wiadomość do znajomego, a docelowo również zadzwonić.

Natomiast teraz Hiroshi Lockheimer, starszy wiceprezes Google ds. platform i ekosystemów, ogłosił, że w Google projektowane są rozwiązania dla łączności z satelitami. Trudno stwierdzić na jakim etapie są obecnie prace, ale dowiedzieliśmy się, że Android 14, planowany na przyszły rok, ma już to umożliwić w smartfonach.

Android 14 pojawi się dopiero w przyszłym roku. Natomiast niedawno Google udostępniło Androida 13 (źródło: Google)

Warto mieć na uwadze, że nie będziemy mieli do czynienia z pełnoprawną alternatywą dla chociażby LTE czy 5G. Łączność z satelitami, podobnie jak w przypadku T-Mobile i SpaceX, ma być traktowana w formie zapewnienia podstawowych funkcji w miejscach, gdzie trudno o dostęp do sieci komórkowej. Należy więc oczekiwać, że przepustowość będzie na niskim poziomie i zapewni to podstawowe opcje komunikacji – na przykład wykonywanie połączeń alarmowych.

Wypada dodać, że w zeszłym roku pojawiały się rewelacje na temat wsparcia łączności satelitatnej w iPhone’ach 13. Finalnie okazało się, że Apple nie wprowadziło takiego rozwiązania, ale niewykluczone, że zostanie ono dodane w kolejnych generacjach smartfonów z Cupertino. Niektóre źródła wskazują nawet na iPhone’y 14, które zobaczymy już w przyszłym tygodniu.

Co więcej, Richard Yu, dyrektor generalny Huawei, poinformował, że w modelach smartfonów z serii Mate 50 pojawi się technologia pozwalająca „przebić niebo”. Spekuluje się, że będzie to komunikacja satelitarna, która pozwoli na łączność w awaryjnych sytuacjach.

Wyraźnie więc widać, że coraz więcej graczy na rynku zainteresowanych jest wykorzystaniem satelitów do zapewnienia dodatkowej łączności w smartfonach. Możliwe, że w ciągu najbliższych lat zobaczymy w tej kwestii dość spory postęp.

Android Beam zostanie finalnie uśmiercony

Możliwe, że niektórzy już zapomnieli o tym rozwiązaniu przeznaczonym do przesyłania danych pomiędzy dwoma urządzeniami z Androidem. Funkcja zadebiutowała w Androidzie 4.0 i w założeniach miała uprościć cały proces przesyłania danych.

Otóż wystarczyło przyłożyć dwa urządzenia do siebie tylnymi obudowami, aby zainicjować połączenie (NFC) i następnie wysłać chociażby zdjęcia przez Wi-Fi lub Bluetooth. Rozwój tej technologii został wstrzymany w 2019 roku, wraz z wydaniem Androida 10. Google postanowiło jednak pozostawić ją dostępną dla zainteresowanych producentów.

Android 14 ma być gwoździem do trumny Android Beam. Funkcja zostanie całkowicie wycofana w przyszłym roku. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bowiem od dłuższego czasu nie była rozwijana. Ponadto doczekała się już następcy, czyli Nearby Share.