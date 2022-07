Publiczna beta iOS 16 jest już dostępna dla wszystkich!

Nie możesz doczekać się sprawdzenia nowości, które przynosi iOS 16? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że Apple uruchomiło już program publicznych testów beta. Co więcej, w ramach tego programu udostępniono również beta wersja watchOS 9, macOS Ventura i iPadOS 16.

Możesz zostać testerem

Jako pierwsi zaszczytu testowania iOS 16 dostąpili deweloperzy. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem to przede wszystkim oni muszą sprawdzić nadchodzące zmiany, aby wprowadzić stosowne poprawki do swoich aplikacji. Dodatkowo Apple zależy, aby twórcy oprogramowania jak najszybciej wykorzystali nowości, które wprowadza kolejna wersja systemu operacyjnego.

Oczywiście celem testów jest nie tylko przystosowanie aplikacji do nadchodzącej, dużej aktualizacji, ale również wychwycenie możliwe jak największej liczby błędów. W związku z tym, Apple właśnie uruchomiło program beta testów dla wszystkich zainteresowanych – im więcej testujących, tym lepiej.

Należy mieć na uwadze, że publiczne wersje beta może pobrać każdy użytkownik wspieranego urządzenia. Nie trzeba posiadać specjalnego konta deweloperskiego – wystarczy tylko wyrazić zgodę na dołączenie do programu i wykonać kilka kliknięć.

Pierwsza publiczna beta iOS 16 jest już dostępna. W celu jej zainstalowania należy przejść na stronę Apple, zalogować się na konto Apple ID, a następnie pobrać profil publicznego programu beta. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie profilu i przejście do aktualizacji systemu. To wszystko! Możemy już pobrać iOS 16 i sprawdzić nowości przyszykowane przez firmę z Cupertino.

Instalujesz na własną odpowiedzialność

Warto zaznaczyć, że mimo iż testy iOS 16 weszły w kolejną fazę, to wciąż mamy do czynienia z oprogramowaniem w wersji beta. Oznacza to, że należy spodziewać się błędów, niekoniecznie poprawnie działających aplikacji i innych niedociągnięć. Zaleca się instalację na urządzeniu, które nie jest naszym głównym, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Przypominamy, że iOS 16 wprowadza znacząco przebudowany ekran blokady z obsługą widżetów, nowe funkcje w iMessage i innych aplikacjach Apple, zestaw nowości związanych ze zdjęciami oraz inne zmiany. Na liście wspieranych urządzeń mamy iPhone’a 8/8 Plus i wszystkie nowsze modele.

Apple uruchomiło także program publicznych beta testów dla iPadOS 16, watchOS 9 oraz macOS Ventura.