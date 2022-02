Globalna premiera realme GT 2 i GT 2 Pro oficjalnie zapowiedziana!

Jesteśmy świeżo po polskiej premierze realme 9 Pro+, realme 9 Pro i realme 9i. Nieoczekiwanie producent przy okazji zapowiedział kolejne, ważne wydarzenie – globalny debiut high-endowych smartfonów realme GT 2 i GT 2 Pro. Urządzenia wyjdą poza Chiny jeszcze w tym miesiącu!

Globalna premiera realme GT 2 i realme GT 2 Pro oficjalnie zapowiedziana!

realme GT 2 i GT 2 Pro zostały oficjalnie zaprezentowane w Chinach już 4 stycznia 2022 roku, ale aż do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy producent wprowadzi je na globalny rynek. W międzyczasie dowiedzieliśmy się jednak, że trafią też do Polski i ile będą kosztować w kraju nad Wisłą.

Teraz (nareszcie!) możemy zacząć odliczanie do globalnej premiery serii realme GT 2. Przy okazji premiery realme 9 Pro+, realme 9 Pro i realme 9i producent poinformował, że zaplanowano ją na 28 lutego 2022 roku. Tego dnia rozpoczynają się targi MWC 2022 w Barcelonie (potrwają one do 3 marca) i na ten dzień przewidziane są również konferencje HONORA i OPPO, a także prezentacja smartfona Lenovo Legion Y90 z dyskiem SSD.

źródło: realme

realme GT 2 jest nieco niżej pozycjonowanym modelem z high-endowej linii GT 2, ale i tak z powodzeniem powinien spełnić oczekiwania nawet bardziej wymagających użytkowników. Na jego pokładzie znajdują się m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 888, do 12 GB LPDDR5 RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1, a także akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 65 W (przez port USB-C; do 100% w 33 minuty).

Specyfikacja realme GT 2 obejmuje również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,62-cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz oraz charakteryzuje się kontrastem 5000000:1 i szczytową jasnością na poziomie aż 1300 nitów. Z ekranem zintegrowano też czytnik linii papilarnych.



realme GT 2 (źródło: realme)

Smartfon ma również 16 Mpix aparat na przodzie oraz trzy na tyle: 50 Mpix (Sony IMX766; f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + ultraszerokokątny o kącie widzenia 119° (f/2.2) + do zdjęć makro, a do tego jeszcze m.in. moduł NFC, głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio. realme GT 2 w konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztował w Polsce ~2600 złotych.

realme GT 2 Pro jest natomiast propozycją dla najbardziej wymagających, ponieważ oferuje wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2316×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz oraz 10-bitową głębią koloru i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

We wnętrzu realme GT 2 Pro znajduje się procesor Snapdragon 8 Gen 1, RAM LPDDR5, pamięć flash UFS 3.1, akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 65 W ładowania przez USB-C oraz głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, a także moduł NFC.



realme GT 2 Pro (źródło: realme)

Smartfon oferuje też imponujące zaplecze fotograficzne. Na jego przodzie znajduje się aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.4), podczas gdy na tyle zestaw 50 Mpix (Sony IMX766) z OIS + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 150° + obiektyw z 40x przybliżeniem.

realme GT 2 Pro w konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej ma kosztować w Polsce ~4400 złotych.