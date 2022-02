Nowy Samsung zaoferuje coś, na co wszyscy czekamy

Smartfony Samsunga z generację na generację są coraz lepsze i oferują więcej, lecz wciąż nie wszystko, czego mają prawo oczekiwać klienci. Producent z Korei Południowej zrobi jednak milowy krok naprzód, na który czeka wielu użytkowników. Nowy model z rodziny Galaxy Z Fold dzięki temu pozbędzie się „wady” poprzednika i zyska mocny argument.

Składane smartfony mają ogromny, właściwie nieograniczony potencjał, który jednak mimo wszystko ogranicza etap rozwoju, na jakim się znajdują. To bowiem cały czas „młode” urządzenia i producenci muszą przezwyciężyć wiele barier, z którymi do tej pory nie musieli się mierzyć. Robią to bardzo powoli, lecz mimo wszystko sukcesywnie, dzięki czemu składane konstrukcje stają się coraz ciekawszymi i bardziej wszechstronnymi sprzętami.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (fot. Andrzej Libiszewski /Tabletowo.pl)

Samsung inwestuje mnóstwo pracy i pieniędzy w rozwój składanych smartfonów. Pierwszy Galaxy Fold miał wiele mankamentów, ale zostały one naprawione już w bezpośrednim następcy, tj. Galaxy Z Fold 2. Kolejna generacja, Galaxy Z Fold 3, przyniosła podekranowy aparat pod wewnętrznym wyświetlaczem, a także wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen.

Niestety, Samsung nie zdołał wygospodarować miejsca na stylus w obudowie Galaxy Z Fold 3 – osoby, które chcą z niego korzystać i mieć go zawsze przy sobie, muszą (powinny) dokupić dedykowane etui, które w oficjalnym sklepie producenta kosztuje 299 złotych. W dodatku muszą pamiętać, że z tym smartfonem kompatybilne są wyłącznie wybrane rysiki S Pen, ponieważ niektóre nie są przystosowane do obsługi elastycznego ekranu.

Nowy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 będzie miał coś, na co czekamy już od dawna

Mimo że Galaxy Z Fold wciąż jest młodą serią, jest już na tyle rozwinięta, że Samsung nie ma wiele miejsca na wprowadzenie przełomowych technologii. Jest jednak rzecz, na którą czekamy z niecierpliwością i według doniesień z Korei Południowej, pojawi się ona już w Galaxy Z Fold 4.

Serwis The Elec poinformował bowiem, że nowy składany smartfon z linii Galaxy Z Fold będzie miał miejsce na stylus S Pen w obudowie, podobnie jak Galaxy S22 Ultra. Co więcej, jednocześnie ma zaoferować ekrany o podobnych przekątnych jak poprzednik – 7,56-calowy w środku i 6,19-calowy na zewnątrz. Oznacza to, że mocno zmieni się wnętrze urządzenia, jednak oby nie kosztem pojemności akumulatora.

Przy okazji The Elec podał również informacje na temat przekątnych ekranów w Galaxy Z Flip 4 – wewnętrzny ma mieć 6,7 cala, a zewnętrzny 1,9 cala. Smartfon zadebiutuje wraz z Galaxy Z Fold 4 w drugiej połowie 2022 roku.