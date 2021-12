Spodziewaliśmy się, że realme oficjalnie zaanonsuje dziś topowy model z serii GT, lecz niestety tego nie zrobiło. Producent nie zostawił nas jednak z niczym – zaprezentował szereg innowacyjnych technologii, które zostaną wykorzystane w jego nadchodzącym flagowcu.

realme GT 2 Pro będzie inny niż wszystkie flagowce

Smartfony są już tak bardzo dojrzałymi urządzeniami, że producentom coraz trudniej robić wrażenie na klientach samą specyfikacją. Innowacje zyskują na znaczeniu – realme zdaje sobie z tego sprawę i nie ustaje w wysiłkach, aby prześcignąć konkurencję w tym aspekcie.

Podczas dzisiejszego wydarzenia pn. Innovation Forward producent zaprezentował szereg innowacyjnych rozwiązań, które zostaną wykorzystane w jego nadchodzącym flagowcu. Obudowa smartfona będzie wykonana z bio-polimeru firmy SABIC, który uzyskał międzynarodowy certyfikat ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) oraz spełnia normy środowiskowe REACH, RoHS i EPEAT. Zastosowanie w obudowie materiału pochodzenia biologicznego pozwoliło zredukować całkowity udział plastiku z 21,7% do zaledwie 0,3%.

Co więcej, za projekt smartfona ponownie odpowiedzialny będzie znany Naoto Fukasawa, który zaprojektował już m.in. obudowy modeli realme X i realme GT Master Edition. Design urządzenia nie jest jednak już tajemnicą, ponieważ jego render zdążył wyciec do sieci – widzicie go na samej górze artykułu.

Nadchodzący realme GT 2 Pro będzie też pierwszym smartfonem na świecie wyposażonym w aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia aż 150°. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, producent przygotował specjalny tryb rybiego oka, który pozwoli zrobić bardzo efektowne zdjęcia.

źródło: realme

Ponadto smartfon zaoferuje system Antenna Array Matrix, na który składają się trzy innowacyjne technologie, w tym tryb HyperSmart. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie w czasie rzeczywistym oceni siłę sygnału i wykorzysta tę antenę, która zagwarantuje najlepszą jakość połączenia. W tym miejscu warto wspomnieć, że na pokładzie realme GT 2 Pro znajdzie się aż 12 dookólnych anten, więc użytkownicy nie powinni narzekać na jakość i stabilność połączenia z siecią komórkową.

System Antenna Array Matrix to również wzmacniacz sygnału WiFi zbudowany wokół nowej, symetrycznej anteny. Według deklaracji producenta jest on w stanie poprawić stabilność sygnału nawet o 20%.

źródło: realme

Ostatnim elementem systemu Antenna Array Matrix jest 360° NFC. Producent podaje, że dzięki temu rozwiązaniu obszar wykrywania sygnału NFC jest większy o 500%, a odległość, na jakiej smartfon obsługuje komunikację NFC, wzrosła o 20%. Za sprawą tej technologii model GT 2 Pro wykryje sygnał NFC z każdego kierunku (w górnej części) – użytkownicy z pewnością docenią taką wygodę.

Niestety, data premiery smartfona nie została jeszcze podana.