Jeden z najlepszych smartfonów Samsunga odchodzi na zasłużoną emeryturę

To zdecydowanie był jeden z najbardziej udanych smartfonów producenta z Korei Południowej, o czym świadczy przede wszystkim liczba sprzedanych egzemplarzy. W 2025 roku odchodzi jednak na zasłużoną emeryturę.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE ma za sobą wspaniałą przeszłość

Samsung Galaxy S20 FE zadebiutował 23 września 2020 roku i był pierwszym modelem z dopiskiem „FE” w rodzinie Galaxy S oraz ukłonem w stronę fanów marki. Oferował porządną i bardzo atrakcyjną specyfikację w przystępniejszej cenie – wersja bez modemu 5G kosztowała od 2899 złotych, zaś wariant z 5G od 3399 złotych. Dla porównania, w momencie premiery za Galaxy S20 trzeba było zapłacić od 3949 złotych, a za Galaxy S20+ od 4399 złotych.

Samsung Galaxy S20 FE (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE sprzedawał się rewelacyjnie, do czego zdecydowanie przyczyniły się liczne promocje, dzięki którym można było go kupić w świetnych cenach. Sumarycznie Samsung sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy Galaxy S20 FE. Żaden inny model z serii Galaxy S FE nie cieszył się taką popularnością. Mimo to Koreańczycy ją kontynuują – 4 września 2025 roku zadebiutował smartfon Samsung Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S20 FE nie będzie już otrzymywał aktualizacji

Samsung Galaxy S20 FE zadebiutował na długo przed tym, jak Samsung ogłosił, że jego (wybrane) smartfony będą otrzymywać aktualizacje przez 5 lat (później wydłużył ten okres do nawet 7 lat). Fabrycznie miał zainstalowanego Androida 10, a ostatecznie otrzymał aktualizację do Androida 13.

Nie oznaczała ona jednak zakończenia wsparcia, ale nieuchronnie zbliżał się jego kres. Rok temu, w 2024 roku, smartfon Samsung Galaxy S20 FE został przeniesiony do grona urządzeń, które otrzymują aktualizacje zabezpieczeń raz na kwartał. Jednoznacznie wskazywało to, że koniec wsparcia się zbliża.

I właśnie ono nastąpiło – udostępniona w październiku 2025 roku aktualizacja była ostatnią, jaką otrzyma smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Niewykluczone jednak, że w przyszłości producent udostępni mu jeszcze jakąś aktualizację zabezpieczeń, jeśli pojawi się krytyczny błąd. W przeszłości nieraz zdarzało się, że model, dla którego wsparcie się zakończyło, otrzymywał podobny update.

