Jaki smartfon do 1500 złotych wybrać? Te modele wymiatają w 2025 roku

Mając do dyspozycji 1500 złotych można kupić naprawdę dobry smartfon, oferujący niezłą wydajność, przyzwoite aparaty, nienaganny wyświetlacz, długi czas pracy i szybkie ładowanie. Nietrudno jednak jest też wybrać źle – aby pomóc Ci tego uniknąć, powstał właśnie ten ranking, w którym polecam najlepsze smartfony do 1500 złotych w 2025 roku.

Jaki smartfon do 1500 złotych kupić? Cóż, to zależy…

Budżet na poziomie 1500 złotych otwiera przed nami drzwi do dziesiątek różnych modeli. Jeśli chce się jednak kupić dobry sprzęt, lista skraca się bardzo szybko do zaledwie kilku punktów. Jest bowiem wiele urządzeń, które – pomimo wyższej ceny – wcale nie oferują dużo więcej niż najlepsze smartfony do 1000 złotych (które polecałem w innym, podlinkowanym rankingu). Tutaj takich nie znajdziesz.

Na to zestawienie składa się osiem modeli w cenach od około 1100 do 1500 złotych. Każdy z nich zasługuje na to, by określić go mianem solidnego średniaka. To uniwersalne smartfony, które sprawdzają się bez zarzutu w codziennych zadaniach. Oczywiście każdy z nich jest nieco inny i kierowany do użytkowników o trochę innych wymaganiach. Wszystko wyjaśniam w opisach poszczególnych urządzeń, które znajdziesz nieco niżej w tym wpisie.

Najlepszy smartfon do 1500 złotych. Ranking 2025:

Nothing Phone (2a) 5G – dobry i tani smartfon ze średniej półki

– dobry i tani smartfon ze średniej półki Infinix Note 40 Pro – niezły smartfon z ładowaniem bezprzewodowym

– niezły smartfon z ładowaniem bezprzewodowym Poco X7 5G – najlepszy smartfon Xiaomi do 1500 złotych

– najlepszy smartfon Xiaomi do 1500 złotych Honor 400 Lite 5G – dobry smartfon z fizycznym przyciskiem aparatu

– dobry smartfon z fizycznym przyciskiem aparatu Realme 12 Pro 5G – niedrogi smartfon z teleobiektywem

– niedrogi smartfon z teleobiektywem Oppo Reno 13 F 5G – dobry smartfon z dużą baterią do 1500 złotych

– dobry smartfon z dużą baterią do 1500 złotych Motorola Edge 50 Fusion 5G – wszechstronny smartfon w dobrej cenie

– wszechstronny smartfon w dobrej cenie Samsung Galaxy A55 5G – dla wielu będzie to opcja numer jeden

Co w 2024 roku oferują najlepsze smartfony do 1500 złotych?

Od smartfona z tej półki cenowej możesz wymagać dobrej wydajności nie tylko w tych podstawowych zadaniach. Absolutnym minimum jest tu 8 GB RAM, a niczym niezwykłym nie jest urządzenie z 12 GB. Z pamięcią masową bywa różnie, ale mniej niż 128 GB na pewno nie będzie.

Jeśli chodzi o procesory, najlepsze modele w tej kategorii mają na pokładach układy Qualcomm Snapdragon serii 6 (np. Snapdragon 6 Gen 1) lub 7 (np. Snapdragon 7s Gen 2) albo porównywalne z nimi chipsety MediaTek Dimensity serii 7000 (np. Dimensity 7200 lub Dimensity 7300).

Standardem wśród smartfonów do 1500 złotych jest też wyświetlacz OLED o przekątnej między 6,6 a 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Możesz też liczyć na wysoką jasność szczytową (powyżej 1000 nitów), zapewniającą wysoki komfort użytkowania w słoneczne dni.

Typową pojemnością akumulatora jest 5000 mAh. Nierzadko też urządzenia obsługują technologię szybkiego ładowania, dzięki czemu uzupełnianie energii trwa godzinę lub nawet mniej.

W kontekście łączności smartfony są wyposażone w moduły Bluetooth, NFC i Wi-Fi, a także 5G. To już standard, choć znalazło się w tym rankingu także miejsce dla jednego modelu, oferującego jedynie 4G (LTE). Standardem jest również obecność portu USB typu C. Praktycznie niemożliwe staje się jednak kupno urządzenia z gniazdem mini jack 3.5 mm.

No i aparaty. Smartfony wymienione w tym rankingu oferują co najmniej przyzwoitą jakość zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych. Poza głównym aparatem (przeważnie z optyczną stabilizacją obrazu) często dysponują także dodatkowym obiektywem ultraszerokokątnym, a czasem też kolejnym – przeznaczonym do fotografii makro. W zestawieniu jest też jeden model oferujący teleobiektyw.

Na omówienie reszty przyjdzie czas za moment. Krótko mówiąc: zaczynamy!

Nothing Phone (2a) 5G – dobry i tani smartfon ze średniej półki

Nasz ranking smartfonów do 1500 złotych otwiera Nothing Phone (2a) 5G – świetny model jednego z najmodniejszych i najbardziej oryginalnych producentów na rynku. W rzeczywistości cena za konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej zostawia jeszcze sporo zapasu w założonym budżecie – wystarczy nawet na jakieś przyzwoite słuchawki TWS albo i na coś innego – niczego nie narzucamy. ;)

Urządzenie wyróżnia się nietuzinkowym designem i nie musi się też wstydzić swojego wnętrza. Jego sercem jest niezły, średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7200, a akumulator ma typową pojemność: 5000 mAh. Uzupełnianie w nim energii odbywa się całkiem szybko, dzięki obsłudze technologii ładowania o mocy 45 W. Zarówno do wydajności, czasu działania, jak i kultury pracy trudno mieć większe zastrzeżenia.

Nothing Phone 2a (fot. Nothing)

Obraz wyświetlany jest na 6,7-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kawałek jego tafli dla siebie bierze aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2), a z tyłu zainstalowane zostały dwa sensory – oba o rozdzielczości 50 Mpix: główny (f/1.88) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny (f/2.2). Nic nadzwyczajnego, ale też nic, na co należałoby się skarżyć. A jakieś minusy? Cóż, część osób może narzekać na stosunkowo niską odporność albo na brak bezprzewodowego ładowania. Nie oczekujemy jednak zbyt wiele…

Najważniejsze cechy smartfona Nothing Phone (2a):

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1084 piksele, 120 Hz, do 1300 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7200 (4 nm, do 2,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14 (NothingOS),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 161,7×76,3×8,6 mm, ~190 g,

cena i dostępność:

Infinix Note 40 Pro – niezły smartfon z ładowaniem bezprzewodowym

Jeśli bardzo zależy Ci na ładowaniu bezprzewodowym, to do gustu może Ci przypaść podobnie wyceniony Infinix Note 40 Pro. Maksymalna moc indukcyjnego uzupełniania energii wynosi 20 W, a magnetycznego – 15 W. Jeżeli zaś użyjesz kabelka, moc sięga aż 70 W. W tym ostatnim przypadku ładowanie może trwać niewiele ponad pół godziny, a wspomnę od razu, że akumulator ma standardową pojemność: 5000 mAh. Spokojnie wystarcza na dzień lub dwa.

„Jest świetnie wykonany, robi niezłe zdjęcia z użyciem głównego aparatu (nawet te z 3-krotnym zoomem się bronią), oferuje bardzo dobry czas pracy i błyskawiczne ładowanie, nieźle działa, a do tego w zestawie sprzedażowym dostajemy nie tylko ładowarkę, ale też ładne etui. Z kolei Active Halo czy port podczerwieni stanowią przyjemny dodatek” – tak pisała o nim Kasia w recenzji, w której wystawiła temu smartfonowi notę 7/10.

Poza czasem pracy i ładowaniem wśród jego największych atutów znajdują się: 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, 12 GB RAM i wspomniany wyżej aparat główny (108 Mpix z OIS). Za te pieniądze można jednak oczekiwać wydajniejszego procesora (choć MediaTek Helio G99 nie jest też koszmarny), no i szybszej łączności bezprzewodowej – model ten nie obsługuje ani Wi-Fi 6, ani 5G (to jedyny taki sprzęt w tym zestawieniu).

Najważniejsze cechy smartfona Infinix Note 40 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2436×1080 pikseli, 120 Hz, do 1300 nitów,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix z OIS + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 70 W / bezprzewodowo maks. 20 W,

system operacyjny: Android 14 (XOS),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164,35×74,6×7,75 mm, ~190 g,

cena i dostępność:

Poco X7 5G – najlepszy smartfon Xiaomi do 1500 złotych

Jeśli lubisz markę Xiaomi i chcesz wydać maksymalnie 1500 złotych, w moim odczuciu najlepiej zrobisz, stawiając na Poco X7 5G w wariancie z 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej.

Może pochwalić się dobrą wydajnością i bardzo długim czasem działania. To zasługa procesora MediaTek Dimensity 7300 oraz akumulatora o pojemności 5110 mAh. Model ten ma też świetny wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i z funkcją rejestrowania dotyku z częstotliwością 2560 Hz – wszystko to razem czyni z niego najlepszy smartfon do gier do 1500 złotych.

Poco X7 5G (fot. Xiaomi)

Wyśmienicie w akcji wypada również jego główny aparat 50 Mpix z OIS. Wyraźnie gorzej radzą sobie dwa dodatkowe obiektywy – ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Innych minusów, które można by nazwać istotnymi, trzeba jednak szukać na siłę. Można wtedy znaleźć na przykład ładowanie z mocą 45 W, która nie jest niska, ale jednak niższa niż u poprzednika, który pozwalał na uzupełnianie energii z mocą 67 W.

Najważniejsze cechy smartfona Poco X7 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 20 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5110 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14 (HyperOS),

odporność: IP68,

wymiary i waga: 162,3×74,4×8,4 mm, ~190 g,

Honor 400 Lite 5G – dobry smartfon z fizycznym przyciskiem aparatu

Honor 400 Lite to kolejna ciekawostka w naszym zestawieniu. To smartfon, który pod żadnym względem nie jest wybitny, ale utrzymuje bardzo dobry balans, oferując sporo za niewygórowaną cenę. Największym zarzutem wobec niego może być to, że pod wieloma względami jest zrzynką z iPhone’a, tylko – kurczę – chiński producent zerżnął te pomysły naprawdę udanie.

Miałem okazję spędzić z nim parę tygodni i trudno mi powiedzieć coś złego na temat jego wyświetlacza AMOLED oferującego nasycone barwy i odświeżanie 120 Hz. Świetnie też na co dzień sprawdza się system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0 – przejrzystą, a przy tym pełną przydatnych funkcji. Wydajność jest OK, a niezły czas pracy to kolejny atut. Do tego na uwagę zasługują jego możliwości fotograficzne.

Smartfon ma fizyczny przycisk aparatu, co naprawdę ułatwia robienie zdjęć. Te zaś cechują się niezłą szczegółowością i kolorami, o ile wykorzystujemy główny sensor 108 Mpix. Brakuje optycznej stabilizacji obrazu i porządnego sensora wspierającego. Za to ponownie na plus odznacza się przednia kamerka, szczególnie że dostała własną lampę błyskową. Opis zakończę jednak minusem, który dla mnie jest dość poważny – to brak głośników stereo. Poza tym szczegółem jednak naprawdę gorąco polecam ten smartfon.

Najważniejsze cechy smartfona Honor 400 Lite 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1080 pikseli, 120 Hz, do 3500 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7025 (6 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5230 mAh, ładowanie maks. 35 W,

system operacyjny: Android 15 (MagicOS),

odporność: IP64,

wymiary i waga: 161×74,55×7,29 mm, ~170 g,

Realme 12 Pro 5G – niedrogi smartfon z teleobiektywem

Rzadko zdarza się, żeby smartfon za mniej niż 1500 złotych oddawał do naszej dyspozycji teleobiektyw. Realme 12 Pro 5G pozytywnie się pod tym względem wyróżnia. Wprawdzie możliwości optycznego zoomu kończą się na dwukrotnym przybliżeniu, ale to i tak więcej niż oferuje konkurencja. Pozostałe sensory również są niezłe – zarówno główny (50 Mpix z OIS), jak i ultraszerokokątny (8 Mpix) robią niezłe zdjęcia, choć lubią mieć do tego dobre warunki oświetleniowe.

Wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz chwalony jest za ogólną jakość i kolory, ale za jego minus można uznać maksymalną jasność wynoszącą jedynie 950 nitów. Pewnym rozczarowaniem może okazać się także chipset, którym jest Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Niemniej wybór mógł być też gorszy, więc nie narzekajmy bardziej niż to konieczne (szczególnie że w podstawowych zastosowaniach procesor radzi sobie całkiem nieźle).

Realme 12 Pro 5G (fot. Realme)

Recenzenci doceniają także jakość dźwięku płynącego z głośników stereo, kulturę pracy i tempo uzupełniania energii (dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 67 W). Ogólnie rzecz biorąc jest to naprawdę niezły aparat z funkcjami smartfona albo też niezły smartfon z nieprzeciętnym aparatem.

Najważniejsze cechy smartfona Realme 12 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1080 pikseli, 120 Hz, do 950 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 32 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 67 W,

system operacyjny: Android 14 (Realme UI),

odporność: IP65,

wymiary i waga: 161,5×74×8,8 mm, ~190 g,

Oppo Reno 13 F 5G – dobry smartfon z dużą baterią do 1500 złotych

Parę tygodni temu miałem możliwość przetestowania smartfona Oppo Reno 13 FS 5G. W recenzji stwierdziłem, że jest „po prostu OK” i przyznałem mu notę 7,3/10. Doceniłem jego jasny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, główny aparat 50 Mpix z OIS, niezłe głośniki stereo oraz wygodną konstrukcję spełniającą także wymogi normy IP69, co świadczy o najwyższej pyło- i wodoszczelności.

Wspominam o tym dlatego, że na rynku dostępny jest także smartfon Oppo Reno 13 F 5G, który różni się od wyżej opisywanego modelu jedynie ilością pamięci, ale dzięki temu mieści się w założonym budżecie. Urządzenie nie jest może idealne, ale stanowi interesującą opcję dla osób, którym zależy na przyzwoitym sprzęcie oferującym również długi czas działania.

Pojemny akumulator (5800 mAh) jest bowiem jednym z największych atutów tego smartfona. Dzięki niemu spokojnie możesz liczyć na dwa dni typowego użytkowania. A wady? Cóż, największą z nich jest w moim odczuciu procesor, bo – tak jak już wspominałem w kontekście Realme 12 Pro – Snapdragon 6 Gen 1 nie jest optymalnym wyborem na tej półce. Raz jeszcze jednak podkreślę, że do codziennych zastosowań wystarcza.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo Reno 13 F 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, do 1200 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5800 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15 (ColorOS),

odporność: IP69 / IP68,

wymiary i waga: 162,2×75,1×7,82 mm, ~190 g,

Motorola Edge 50 Fusion 5G – wszechstronny smartfon w dobrej cenie

„Co to dużo mówić, Motorola Edge 50 Fusion to po prostu fajny smartfon w swojej cenie” – napisał Kuba w recenzji. Dalej wymieniał atuty: „bardzo dobry w tej klasie wyświetlacz OLED 144 Hz, adekwatną i w zupełności wystarczającą wydajność na co dzień, przyjazny interfejs systemu, bardzo dobrą baterię wraz z relatywnie szybkim ładowaniem 68 W, solidną konstrukcję z wodoodpornością IP68 oraz głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos”.

Narzekał na brak Wi-Fi 6 oraz nie najlepszą kondycję ultraszerokokątnego aparatu czy trybu nocnego. Główny aparat 50 Mpix z OIS robi jednak całkiem ładne zdjęcia, a i kamerce do selfie niewiele można zarzucić. To po prostu solidna opcja, która może zadowolić wiele osób, celujących w sprzęt z tego segmentu cenowego.

Pięćdziesiątka jest wszechstronnym urządzeniem – świetnym dla kogoś, kto nie do końca wie, jakie ma priorytety, ale chce dobrze wydać 1500 złotych (a może i trochę mniej). Do zwykłych, codziennych zastosowań to prawie ideał.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Edge 50 Fusion 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, pOLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, do 1600 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 68 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 161,9×73,1×7,9 mm, 175 gramów,

Samsung Galaxy A55 5G – dla wielu będzie to opcja numer jeden

Ranking zamyka smartfon Samsung Galaxy A55 5G. Sprzęt, który pod żadnym względem nie jest wybitny, ale równocześnie jest na tyle solidny i dopracowany, by można było go z czystym sumieniem polecić. To propozycja dla osób, którym zależy przede wszystkim na wszechstronności oraz niezawodności. Które oczekują niezłej wydajności, niezłych zdjęć i niezłej jakości wykonania.

Podobnie pisał o nim Kuba w recenzji: „jaki jest ten Samsung Galaxy A55 5G? Po prostu dobry. Tylko tyle, albo aż tyle. Biorąc pod uwagę całokształt, jest zwyczajnie solidnym średniopółkowym smartfonem, który będzie w stanie zadowolić osoby, które oczekują urządzenia, będącego uniwersalnym wyborem na lata”.

To smartfon, który nie zachwyci, ale i nie odstraszy. Jedynym istotniejszym minusem jest wolne ładowanie (zaledwie 25 W). Sam czas pracy oferowany przez akumulator 5000 mAh, moc zapewniana przez procesor Exynos 1480 i obraz wyświetlany na 6,6-calowym ekranie AMOLED – wszystko jest w porządku.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A55 5G:

wyświetlacz: 6,6 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz, do 1000 nitów,

procesor: Samsung Exynos 1480 (4 nm, do 2,75 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 14 (OneUI),

odporność: IP67,

wymiary i waga: 161,1×77,4×8,2 mm, ~215 g,

Polecane modele do 1500 złotych już znasz. Teraz czas na Twój ruch

I tak oto końca dobiegł ranking najlepszych smartfonów do 1500 złotych w 2025 roku. Oczywiście są też inne modele, które warto kupić, ale i tak czuję, że wyżej wspomniana ósemka wyczerpała temat. Nie chciałem też podawać większej liczby urządzeń, niż jest to konieczne, żeby ułatwić, a nie utrudnić wybór.

Jeśli jednak nadal nie udało Ci się znaleźć tego jedynego dla siebie, to napisz, czego potrzebujesz, w sekcji komentarzy, a być może mnie lub innym Czytelnikom uda się pomóc.