Sony podejmuje wyzwanie Samsunga. Będzie walka na aparaty

Wygląda na to, że Sony podejmuje wyzwanie. W sieci pojawiły się doniesienia, z których wynika, że japoński producent lada moment pokaże smartfonowy sensor o rozdzielczości 200 Mpix, stając tym samym do bezpośredniej walki z firmami Samsung oraz OmniVision.

Nie tylko Samsung i OmniVision. Sony też pokaże sensor 200 Mpix

Pierwszy sensor fotograficzny o rozdzielczości 200 Mpix do smartfonów zaprezentowała firma Samsung, a trafił on najpierw do modelu Motorola Edge 30 Ultra, by później zadebiutować też w autorskich modelach z rodziny Samsung Galaxy. Od tego czasu koreański producent wypuścił już kilka matryc: na portfolio składają się między innymi Isocell HP1 w rozmiarze 1/1,22 cala oraz Isocell HP2 i Isocell HP3 w rozmiarze 1/1,4 cala, a niedawno pojawił się także najmniejszy z nich Isocell HP5 w rozmiarze 1/1,56 cala.

Niedługo po Samsungu swoje czujniki o rozdzielczości 200 Mpix zaprezentowała też firma OmniVision – mowa o sensorach OVB0A i OVB0B z 2022 roku. Trzeci spośród najważniejszych graczy w tym sektorze – Sony – długo opierał się przed zaprezentowaniem własnej odpowiedzi na te matryce. Wygląda jednak na to, że lada chwila się to zmieni.

Jaki ma być sensor Sony LYT-910?

Niejaki FeniBook przedstawił nieoficjalne informacje, z których wynika, że Sony już niebawem zaprezentuje swoją pierwszą smartfonową matrycę o rozdzielczości 200 Mpix. Ma się nazywać LYT-910 i reprezentować gatunek dość dużych sensorów – konkretnie mowa jest o formacie 1/1,11 cala. Rozmiar pojedynczego piksela miałby wynosić 0,7 mikrometra.

Sensor Sony LYT-910 zaoferować ma również zintegrowane kadrowanie, co pozwoli na robienie zdjęć z 2- i 4-krotnym zoomem optycznym bez strat jakości. FeniBook wspomina jeszcze o przekonującym efekcie HDR oraz możliwości nagrywania wideo w jakości 8K/30fps lub 4K/120fps (także w trybie HDR).

Oficjalnej prezentacji sensora spodziewamy się na przestrzeni najbliższych tygodni, a pierwszego realnego zastosowania – na początku przyszłego roku. Najmocniejszymi kandydatami wydają się Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra oraz Xiaomi 17 Ultra.