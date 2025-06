Jaki smartfon do 2500 złotych wybrać? Te modele są godne uwagi

Okolice 2500 złotych to już pogranicze średniej i wysokiej półki. Jaki smartfon warto kupić, kiedy chce się wydać właśnie tyle? Oto ranking smartfonów do 2500 złotych, w którym znajdziesz modele odznaczające się wysoką wydajnością, długim czasem pracy, rewelacyjnym wyświetlaczem oraz szerokimi możliwościami fotograficznymi.

Jaki smartfon do 2500 złotych kupić w 2025 roku?

Mając do dyspozycji budżet na poziomie 2500 złotych wybór jest naprawdę spory i – jeśli nie masz sprecyzowanych wymagań, lecz po prostu oczekujesz wysokiej jakości – to bardzo trudno jest popełnić błąd. Sytuacja zmienia się jednak, jeśli masz konkretne priorytety.

Inny smartfon poleciłbym bowiem osobie, która liczy na jak najszersze możliwości fotograficzne, a inny model wybrałbym dla gracza oczekującego możliwie wysokiej wydajności. Przygotowując ten ranking smartfonów do 2500 złotych starałem się zmieścić w nim urządzenia o różnej charakterystyce, aby odpowiedzieć na te rozmaite potrzeby. Tak prezentuje się efekt…

Najlepszy smartfon do 2500 złotych. Ranking 2025:

Google Pixel 9a – dobry smartfon z małym ekranem

– dobry smartfon z małym ekranem Huawei Pura 70 – fotograficzny smartfon do 2500 złotych

– fotograficzny smartfon do 2500 złotych OnePlus 13R – świetny smartfon w dobrej cenie

– świetny smartfon w dobrej cenie Honor 200 Pro – dobrze zbalansowany smartfon do 2500 złotych

– dobrze zbalansowany smartfon do 2500 złotych Xiaomi 14T Pro – średniak, któremu nie brakuje atutów

– średniak, któremu nie brakuje atutów Poco F7 Pro – gamingowy smartfon do 2500 złotych

– gamingowy smartfon do 2500 złotych Motorola Edge 60 Pro – elegancki i wytrzymały smartfon

– elegancki i wytrzymały smartfon Motorola Razr 50 – najlepszy składany smartfon do 2500 złotych

Od razu uwaga: 2500 złotych to górna granica, jaką przyjąłem, tworząc to zestawienie. Zaczynamy zaś z poziomu dwóch tysiaków. Jeśli celujesz jednak w tańszy sprzęt, to sprawdź też polecane smartfony do 2000 złotych, najlepsze smartfony do 1500 złotych oraz polecane telefony do 1000 złotych.

Co oferują najlepsze smartfony do 2500 złotych w 2025 roku?

Za dobry smartfon do 2500 złotych można uznać taki, który oferuje niezłą wydajność. Spokojnie możesz liczyć na topowy procesor poprzedniej generacji (jak Snapdragon 8 Gen 3 czy Dimensity 9300+) albo nowy chipset minimalnie niższej klasy, a do tego 8 lub 12 GB RAM.

Możesz także oczekiwać akumulatora o wysokiej pojemności (nawet 6000 mAh), obsługującego w dodatku szybkie ładowanie (z mocą sięgającą 120 W) i ładowanie bezprzewodowe. Jeśli zaś chodzi o wyświetlacze, standardem na tej półce są panele OLED o rozdzielczości Full HD+ lub wyższej i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Najlepsze smartfony do 2500 złotych zapewniają również szerokie możliwości fotograficzne. Mają aparaty główne z optyczną stabilizacja obrazu (OIS) i nierzadko towarzyszą im nie tylko obiektywy ultraszerokokątne, ale też teleobiektywy oferujące kilkukrotny zoom optyczny. Więcej konkretów znajdziesz w opisach poszczególnych modeli, a zatem…

Zaczynamy!

Google Pixel 9a – dobry smartfon z małym ekranem

Ranking otwiera Google Pixel 9a. W kategorii cenowej do 2500 złotych jest to, moim zdaniem, najlepszy smartfon z małym ekranem. Rzecz jasna, małym, według dzisiejszych standardów, bo mówimy tu o panelu cechującym się przekątną 6,3 cala. Został wykonany w technologii P-OLED, oferuje rozdzielczość Full HD+ oraz jasność dochodzącą do 2700 nitów i – ogólnie rzecz biorąc – jest jednym z największych atutów tego modelu.

Świetny aparat, bardzo dobra wydajność, solidna konstrukcja i długi czas działania to kolejne atuty, które Maciek wypunktował w recenzji Pixela. Zwrócił również uwagę na czystego Androida i długi okres jego wsparcia – firma Google obiecuje bowiem aż 7 lat aktualizacji.

Czego brakuje? Przede wszystkim teleobiektywu i nieco szybszego ładowania. Maksymalna moc tego ostatniego wynosi 23 W, przez co ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 1,5 godziny. Tyle dobrze, że nie trzeba tego robić codziennie, bo smartfon spokojnie wytrzymuje dwa dni przy normalnym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 9a:

wyświetlacz: 6,3 cala, P-OLED, 2424×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Google Tensor G4 (4 nm, do 3,1 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix z OIS + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5100 mAh, ładowanie maks. 23 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 154,7×73,3×8,9 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Google Pixel 9a ok. 2100 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei Pura 70 – fotograficzny smartfon do 2500 złotych

Jeśli priorytetowe znaczenie mają dla Ciebie możliwości fotograficzne, proponowałbym pójść w Huawei Pura 70. Podstawowy model z flagowej rodziny tego producenta ma pod tym względem naprawdę sporo do zaoferowania. Został bowiem wyposażony w główny aparat o regulowanej przysłonie f/1.4-4.0, peryskopowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym oraz jednostkę ultraszerokokątną. Do tego dochodzi ultraszybka migawka i możliwość nagrywania filmów 4K / HDR.

Procesor Kirin 9000S1 pozwala liczyć na niezłą wydajność, nie tylko w podstawowych zastosowaniach, a akumulator o pojemności 4900 mAh zapewnia może nie świetny, ale przyzwoity czas pracy. W tym kontekście warto też wspomnieć, że smartfon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 66 W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Uzupełnianie energii odbywa się więc błyskawicznie.

Huawei Pura 70 (fot. Huawei)

Atutem urządzenia jest również 6,6-calowy wyświetlacz OLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania (1-120 Hz). Minusem zaś dla części użytkowników może być system EMUI 14 bez usług Google, przy czym obecnie już usługi te, jak i rozmaite inne aplikacje, są bezproblemowo dostępne na urządzeniach Huawei. Bardziej znaczącym brakiem jest łączność 5G.

Najważniejsze cechy smartfona Huawei Pura 70:

wyświetlacz: 6,6 cala, OLED, 2760×1256 pikseli, 1-120 Hz,

procesor: HiSilicon Kirin 9000S1 (7 nm, do 2,62 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 12 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4900 mAh, ładowanie maks. 66 W,

system operacyjny: EMUI 14,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 157,6×74,3×7,95 mm, ~205 g,

cena i dostępność:

OnePlus 13R – świetny smartfon w dobrej cenie

Bardzo godnie na średniej półce prezentuje się też OnePlus 13R. Zaiste, ma w sobie coś z flagowca i w aktualnej cenie trudno żałować jego wyboru, jeśli szuka się uniwersalnego sprzętu. Dzięki procesorowi Snapdragon 8 Gen 3 sparowanemu z 12 GB RAM oferuje wysoką wydajność – zarówno w podstawowych aplikacjach, jak i grach. System jest zresztą lekki i bardzo dobrze zoptymalizowany.

Kolejnym atutem jest wyświetlacz – 6,78-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości, dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania (1-120 Hz) i jasności dochodzącej aż do 4500 nitów. Jakością od niego nie odbiegają również głośniki stereo, dzięki czemu dobrze sprawdza się w rozmaitych zastosowaniach multimedialnych.

Aparat – szczególnie w dobrych warunkach – radzi sobie nieźle, a czas pracy, zapewniany przez akumulator 6000 mAh, robi wrażenie. Do tego dochodzi szybkie ładowanie z mocą 80 W… Trudno więc tak naprawdę znaleźć jakieś istotne wady w jego specyfikacji. Podobny problem miał Piotrek w recenzji, ale ostatecznie wypunktował: nagrzewanie się przy dłuższych sesjach gamingowych, niepełną dostępność AI po polsku czy brak slotu na karty microSD. Od siebie dodałbym jeszcze niższą odpornosć na wodę (IP65).

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus 13R:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2780×1264 pikseli, 1-120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 161,7×75,8×8,02 mm, ~205 g,

cena i dostępność:

Honor 200 Pro – dobrze zbalansowany smartfon do 2500 złotych

Interesującą alternatywę dla powyższego modelu stanowi Honor 200 Pro. On również cechuje się bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Te ostatnie zaś są wyjątkowo szerokie. Bardzo dobre wrażenie robi na przykład jego 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4000 nitów. Podobnie głośniki stereo.

Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 oferuje nieco mniej mocy obliczeniowej niż podstawowa Ósemka, ale radzi sobie w tym modelu bez zarzutu. Szczególnie że do pomocy ma 12 GB szybkiej pamięci LPDDR5X i 512 GB pamięci UFS 4.0. Nie sposób nie wspomnieć też o imponującej sekcji foto, tworzonej przez główny aparat 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix z OIS i 2,5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny moduł 12 Mpix. Z przodu zaś zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 50 Mpix.

Akumulator o pojemności 5200 mAh obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 100 W (!) i ładowanie indykcyjne z mocą 66 W (!!). Kolejny raz jednak minusem jest nieco mniej wytrzymała obudowa (spełnia jedynie wymogi normy IP65). W tej cenie jednak nie można mieć wszystkiego, a i tak dostajemy sporo.

Najważniejsze cechy smartfona Honor 200 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2700×1224 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm, do 3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 163,3×75,2×8,2 mm, ~200 g,

cena i dostępność:

Xiaomi 14T Pro – średniak, któremu nie brakuje atutów

Moją kolejną propozycją jest Xiaomi 14T Pro. Niby średniak, choć wyposażony niczym flagowiec. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 9300+, który w połączeniu z 12 GB RAM typu LPDDR5X zapewnia fenomenalną wydajność. Niestety, przy bardzo dużym obciążeniu można napotkać problemy związane z nadmiernym nagrzewaniem i destabilizacją.

Topowo prezentuje się również jego wyświetlacz – 6,67-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Jakość i płynność obrazu jest pierwszorzędna. Do tego można oczekiwać nawet trzech dni działania na jednym ładowaniu, a to ostatnie odbywa się ekspresowo, dzięki technologii HyperCharge o mocy 120 W. Jest tez opcja ładowania bezprzewodowego (z mocą 50 W).

Smartfon Xiaomi zadowoli także miłośników mobilnej fotografii. Do ich dyspozycji oddaje aparat 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 50 Mpix i ultraszerokokątny moduł 12 Mpix. Cała trójka radzi sobie bardzo dobrze w szerokim spektrum zastosowań.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi 14T Pro:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 144 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm, do 3,4 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 160,4×75,1×8,39 mm, ~210 g,

cena i dostępność:

Poco F7 Pro – gamingowy smartfon do 2500 złotych

Chciałbym polecić jeszcze jeden model z ekosystemu Xiaomi. A to dlatego, że Poco F7 Pro to, w moim odczuciu, najlepszy smartfon gamingowy do 2500 złotych. Ma naprawdę sporo do zaoferowania graczom – zarówno w kontekście wydajności, ergonomii, jak i kultury czy czasu pracy.

Jego sercem jest (do niedawna topowy) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszy spora ilość szybkiej pamięci. Dzięki temu można liczyć na płynne działanie nawet tych bardziej wymagających gier. Producent postarał się też o oprogramowanie optymalizujące parametry urządzenia pod tym kątem.

Mamy również rewelacyjny wyświetlacz AMOLED o wysokiej szczegółowości, choć szkoda, że częstotliwość odświeżania wynosi 120, a nie 144 Hz. Wielkim plusem jest też długi czas pracy zapewniany przez akumulator o pojemności 6000 mAh. Energię uzupełniać w nim można z mocą 90 W, dzięki czemu nie potrzeba na to zbyt wiele czasu. Moduły 5G i Wi-Fi 7 zapewniają zaś bezproblemowe połączenie z siecią.

Najważniejsze cechy smartfona Poco F7 Pro:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 3200×1440 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 20 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 160,3×75×8,12 mm, ~205 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Poco F7 Pro ok. 2200 zł Allegro Media Expert Media Markt x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Motorola Edge 60 Pro – elegancki i wytrzymały smartfon

Bardzo interesującym modelem w tej kategorii cenowej jest również Motorola Edge 60 Pro. Możliwe, że Cię skusi, szczególnie jeśli marzy Ci się zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o wysokiej rozdzielczości. Dzięki niemu smartfon ciekawie się prezentuje, a dobre wrażenie potęgują stylowe plecki.

Przy tym wszystkim smartfon jest bardzo wytrzymały – pomyślnie przeszedł testy według specyfikacji MIL-STD-810H, a do tego jest odporny na pył i wodę (tak stojącą, jak i pod ciśnieniem) – w klasach IP68 i IP69. Pomimo tego pozostaje lekki i smukły.

Motorola Edge 60 Pro (fot. Motorola)

Procesor MediaTek Dimensity 8350 i 12 GB RAM to gwarancja niezłej wydajności, akumulator o pojemności 6000 mAh zapewnia długie działanie, a ładowanie z mocą 90 W – szybkie uzupełnianie energii. Producent postarał się też o niezłe aparaty: główny sensor 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 10 Mpix z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym oraz jednostkę 50 Mpix z ultraszerokim kątem i trybem makro.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Edge 60 Pro:

wyświetlacz: 6,7 cala, P-OLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, do 3,35 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix z OIS (teleobiektyw) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 160,7×73,1×8,24 mm, ~185 g,

cena i dostępność:

Motorola Razr 50 – najlepszy składany smartfon do 2500 złotych

A na koniec jeszcze jeden model tego producenta, zupełnie inny jednak i zupełnie niezwykły w kontekście całego rankingu. Motorola Razr 50 to smartfon składany – jeden z najtańszych na rynku, a przy tym zdecydowanie godny polecenia.

Na zewnątrz ma 3,64-calowy wyświetlacz P-OLED, wypełniający niemal całą pokrywę. Nietrudno zrobić z niego użytek. Trochę przestrzeni dla siebie zabierają tylko dwa aparaty – i to nie byle jakie, bo główny sensor cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu, a dodatkowa jednostka ultraszerokokątna ma 13 Mpix. Z kolei wewnętrzny ekran P-OLED ma przekątną 6,9 cala.

Motorola Razr 50 (fot. Motorola)

W środku znalazło się również miejsce na procesor MediaTek Dimensity 7300X, 8 GB pamięci operacyjnej i akumulator o pojemności 4200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30 W (lub 15 W przy ładowaniu bezprzewodowym). Jedynym istotnym minusem jest tak naprawdę spora grubość (po złożeniu smartfon mierzy blisko 16 mm).

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 50:

wyświetlacz: 6,9 cala, P-OLED, 2640×1080 pikseli, 120 Hz + 3,64 cala, P-OLED, 1056×1066 pikseli, 90 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300X (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IPX8,

wymiary i waga: 171,3×74×7,3 mm (rozłożony) / 88,1×74×15,9 mm (złożony), ~190 g,

cena i dostępność:

Znasz już polecane smartfony do 2500 złotych. Co teraz?

Teraz nadszedł czas na podjęcie decyzji. Wierzę, że jesteś w stanie znaleźć wśród polecanych wyżej modeli ten idealny dla siebie, ale jeśli jest inaczej, to podziel się swoimi wytycznymi w sekcji komentarzy, a być może wspólnie uda nam się wybrać coś dla Ciebie.