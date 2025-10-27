ZUS zapowiada duże zmiany. Ma być łatwiej i wygodniej

Korzystasz z konta internetowego ZUS? Możliwe, że mamy dla Ciebie zestaw dobrych informacji.

ZUS zamierza wprowadzić zmiany związane z kontami internetowymi

Docelowo w ręce użytkowników ma być oddany nowy interfejs, w którym skupiono się na poprawie nawigacji i bardziej intuicyjnej obsłudze. Po prostu korzystanie ma być łatwiejsze i wygodniejsze. Całość na obecnym etapie pozostaje w fazie testowej, ale niezmiennie od dłuższego czasu trwają intensywne prace nad nową wizją.

Co się zmieni? Nowy ekran startowy zapewni szybszy dostęp do kluczowych informacji, takich jak saldo, e-ZLA, sprawy płatnika, wiadomości czy kalendarz wizyt. Co więcej, pojawi się możliwość personalizacji strony głównej, aby w ten sposób użytkownik mógł na pierwszym planie umieścić najważniejsze dla siebie informacje.

Dowiedzieliśmy się również, że usprawnień ma doczekać się obsługa spraw i wniosków. ZUS chce udostępnić specjalny kreator, który przeprowadzi klienta przez poszczególne kroki, a na koniec pojawi się informacja, czy dokument został wysłany. Sprawy będą łączone w wątki, a także możliwe będzie zaznaczenie wielu dokumentów różnego typu, aby je razem wysłać. Wdrożony ma być jeszcze katalog z sekcją Wybrane dla Ciebie, która ma dostosowywać się do rodzaju działalności klienta.

W przypadku podglądu statusu spraw także pojawią się zmiany. Wszystkie sprawy płatnika, zarówno wnioski, jak i odpowiedzi, znajdą się w jednym miejscu i będą połączone w wątki. Klient otrzyma informację o tym, na jakim etapie jest konkretna sprawa, a nowe odpowiedzi dla danego wątku zostaną wyróżnione.

Najpierw przedsiębiorcy, później pracownicy

Priorytetowo zostaną potraktowani przedsiębiorcy, co nie powinno nikogo dziwić. Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w ZUS, w rozmowie z serwisem Interia Biznes, wyjaśnia, że jest to bardzo ważna i zróżnicowania grupa klientów. To właśnie przedsiębiorcy mają najwięcej kontaktów z ZUS.

Wypada dodać, że trwają także prace nad aplikacją mobilną dla płatników składek. W założeniach aplikacja ma zawierać najczęściej używane funkcje – wizualizacja salda, informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników, możliwość wysyłania niektórych dokumentów oraz generowania zaświadczeń. Ma ona zostać wydana w pierwszej połowie 2026 roku.

Jeśli obecne plany ZUS doczekają się realizacji, to jeszcze w tym roku pojawią zmiany w sposobie korzystania z kont internetowych. Prawdopodobnie zostaną one wdrożone w grudniu, aczkolwiek należy brać pod uwagę ewentualne zakłócenia w harmonogramie prac. Klienci indywidualni będą musieli poczekać do 2026 roku – możliwe, że do jego drugiej połowy.