Samsung Galaxy S25 FE zadebiutował. Spróbuje podbić serca Polaków

Samsung Galaxy S25 FE oficjalnie zadebiutował na rynku. To najnowszy model z serii (prawie) flagowych smartfonów w (prawie) przystępnej cenie, który ponownie spróbuje podbić serca polskich użytkowników. Jakie są jego argumenty? Sprawdź, a jeśli Cię przekonają, to łap nasz kod i kup go kilka stówek taniej.

Premiera smartfona Samsung Galaxy S25 FE? Jak wypada na tle braci?

Samsung Galaxy S25 FE nazywany jest przez producenta bramą do Galaxy AI z flagowymi fundamentami. To w sumie całkiem adekwatny opis, bo mówimy o najtańszym członku topowej rodziny smartfonów koreańskiego giganta.

Sama specyfikacja ma kilka wspólnych cech z modelem Samsung Galaxy S25+, a równocześnie pod innymi względami plasuje nowinkę wyraźnie poniżej modelu podstawowego.

Do tej pierwszej kategorii zaliczyć należy przede wszystkim akumulator o pojemności 4900 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala. Maksymalna częstotliwość odświeżania także wynosi 120 Hz, ale rozdzielczość to już nie 1440p, a jedynie Full HD+ (1080p).

Samsung Galaxy S25 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Inne braki i minusy? Zamiast procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite sparowanego z 12 GB RAM – jak w całej rodzinie Galaxy S25 – model z dopiskiem FE ma chipset Samsung Exynos 2400, któremu towarzyszy 8 GB pamięci operacyjnej.

Zestaw aparatów zaś nie doczekał się udoskonalenia względem modelu Galaxy S24 FE i wciąż tworzony jest przez główny sensor 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątną jednostkę z matrycą 12 Mpix (f/2.2) oraz 8 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z 3-krotnym zoomem.

Samsung Galaxy S25 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jedynie aparat z przodu zaliczył progres: z 10 Mpix (f/2.4) do 12 Mpix (f/2.2). Producent chwali się też skuteczną redukcją szumów przy zdjęciach nocnych oraz trybem Super HDR, mającym zapewniać wierną reprodukcję kolorów.

W kontekście fotografii wypada również wspomnieć o pakiecie funkcji AI, na czele z generatywnym edytorem obrazu i zaawansowanym edytorem dźwięku w wideo. To część nakładki One UI 8 (na system Android 16), która przynosi także multimodalnych agentów AI, zachowując wcześniej wprowadzone rozwiązania, takie jak Gemini Live, Now Bar czy Circle to Search.

Samsung Galaxy S25 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Na marginesie dodam, że aktualizacja do One UI 8 w przypadku pozostałych modeli z serii Galaxy S25 rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Tymczasem proponuję podsumowanie specyfikacji wraz z porównaniem do ubiegłorocznego modelu spod znaku FE (zwróć też uwagę na wyraźnie zmniejszone wymiary i wagę) oraz dwóch wspomnianych urządzeń z serii Galaxy S25.

Specyfikacja Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE vs Galaxy S25+ vs Galaxy S25 – porównanie

Galaxy S24 FE Galaxy S25 FE Galaxy S25 Galaxy S25+ Ekran 6,7 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

2340×1080 pikseli,

do 120 Hz 6,7 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

2340×1080 pikseli,

do 120 Hz 6,2 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

2340×1080 pikseli,

do 120 Hz 6,7 cala,

Dynamic AMOLED 2X,

3120×1440 pikseli,

do 120 Hz Procesor Samsung Exynos 2400e Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB Aparat główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

8 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

8 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

10 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

10 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw Aparat przedni 10 Mpix (f/2.4) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (80°, f/2.2) Moduły 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth, NFC Czytnik linii papilarnych w ekranie,

optyczny w ekranie,

optyczny w ekranie, ultradźwiękowy w ekranie, ultradźwiękowy Akumulator 4700 mAh,

ładowanie do 25 W

+ bezprzewodowe 4900 mAh,

ładowanie do 45 W

+ bezprzewodowe 4000 mAh,

ładowanie do 25 W

+ bezprzewodowe 4900 mAh,

ładowanie do 45 W

+ bezprzewodowe Dźwięk głośniki stereo

Dolby Atmos głośniki stereo

Dolby Atmos głośniki stereo

Dolby Atmos głośniki stereo

Dolby Atmos Port słuchawkowy brak brak brak brak Klasa ochrony IP68 IP68 IP68 IP68 Wymiary 162×77,3×8 mm 161,3×76,6×7,4 mm 146,9×70,5×7,2 mm 158,4×75,8×7,3 mm Waga 213 gramów 190 gramów 162 gramy 190 gramów System Android 14 z nakładką One UI 6.1 Android 16 z nakładką One UI 8 Android 15 z nakładką One UI 7 Android 15 z nakładką One UI 7

Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy S25 FE? Mamy kod rabatowy – z nim zapłacisz mniej

Samsung Galaxy S25 FE oficjalnie trafił do sprzedaży, także w naszym kraju. Jego ceny, w zależności od konfiguracji, przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 3199 złotych,

8/256 GB – 3449 złotych,

8/512 GB – 3999 złotych.

Poza trzema konfiguracjami wybierać można także spomiędzy czterech kolorów: Icyblue, Jetblack, Navy i White (w tej kolejności możesz zobaczyć je na zdjęciu poniżej):

Samsung Galaxy S25 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Do 28 września 2025 roku trwa specjalna promocja na start. Dla osób, które zdecydują się w tym czasie na zamówienie smartfona Galaxy S25 FE, przygotowano prezent w postaci smartwatcha Samsung Galaxy Watch 7 w wersji 40 mm i kolorze zielonym po wypełnieniu formularza w aplikacji Samsung Members.

Co więcej, mamy dla Ciebie kod, dzięki któremu obniżysz cenę smartfona o 300 złotych. Wystarczy, że złożysz zamówienie w oficjalnym sklepie Samsung i podasz kod TABLETOWO.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S25 FE ok. 3199 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Ten sam kod pozwoli Ci obniżyć cenę tabletu Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S11 Ultra – również o 300 złotych, a cenę słuchawek Galaxy Buds 3 FE – o stówkę.