Nowy tablet OnePlus. Jest smukły, ale na pewno nie cienki

Wojciech Kulik
Na rynku zadebiutował OnePlus Pad 2, lecz nie ten, o którym już wcześniej słyszeliśmy, tylko zupełnie nowy. Nie ma na pokładzie Snapdragona, a topową jednostkę z rodziny Dimensity… Może jednak od początku.

Za nami prezentacja smartfona OnePlus 15, z którą pokryła się również premiera OnePlus Ace 6. Wraz z nimi zadebiutował jeszcze tablet OnePlus Pad 2 (miej przy tym świadomość, że w Chinach producent inaczej numeruje swój sprzęt – to tak, gdyby Cię dziwiło, że przecież w Europie jest już dostępny OnePlus Pad 3 – ba, w czerwcu mieliśmy go nawet okazję przetestować).

Nowy OnePlus Pad 2 ma sporo do zaoferowania

Nowy OnePlus Pad 2 został wyposażony w ex-topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+ (o częstotliwości taktowania sięgającej 3,7 GHz). Sparowano go z maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X i 512 GB pamięci na pliki w formacie UFS 4.1.

Obraz wyświetla na dużym, bo 12,1-calowym ekranie LCD o rozdzielczości 3000×2120 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz jasności sięgającej 900 nitów. Dzięki temu powinien dobrze sprawdzać się we wszystkich zastosowaniach i w każdych warunkach.

Tablet ma na pokładzie akumulator o pojemności 10420 mAh, co stanowi obietnicę całkiem niezłego czasu pracy. Do tego dochodzi obsługa szybkiego ładowania z mocą nawet 67 W. Równocześnie jest to wyjątkowo smukła bestia: ma zaledwie 5,99 mm grubości. Waży zaś niespełna 580 gramów.

Są też dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (po jednym z przodu i z tyłu) z opcją nagrywania wideo w jakości 4K/30fps, jest moduł Wi-Fi 7, a całość domyka bazujący na Androidzie system ColorOS 16.

Ile kosztuje tablet OnePlus Pad 2?

Jak na razie tablet OnePlus Pad 2 zadebiutował na rynku chińskim. Występuje tam w trzech wariantach:

  • 8/256 GB za 2799 juanów (równowartość ~1430 złotych),
  • 12/256 GB za 3099 juanów (~1580 złotych),
  • 16/512 GB za 3599 juanów (~1835 złotych).

Producent nie podzielił się żadnymi planami związanymi z ewentualnym wypuszczeniem urządzenia poza granice Państwa Środka.

