Jaki smartfon do 2000 złotych wybrać? Królowie średniej półki

A więc chcesz kupić świetnego średniaka? W tym rankingu polecam najlepsze smartfony do 2000 złotych, które w 2025 roku stanowią najbardziej opłacalne opcje. Oferują więcej niż zadowalające możliwości fotograficzne, niezłą wydajność i świetne wyświetlacze, a do tego cechują się solidnym wykonaniem.

Jaki smartfon do 2000 złotych kupić? Dobrze się zastanów

Średnia półka jest bardzo obszerna. Do miana „dobrego średniaka” pretendują i smartfony do 1000 złotych, i smartfony do 1500 złotych, i właśnie te, których cena dobija do granicy 2000 złotych. W tym zestawieniu koncentruję się na tych ostatnich, wśród których niejeden ma argumenty, by nazywać go „królem” tego segmentu.

Jednak mając do dyspozycji dwa tysiaki, warto dobrze się rozejrzeć, przed podjęciem decyzji o zakupie. Raz, że to sporo kasy, dwa – nie brakuje modeli, za które po prostu możesz przepłacić (a tego przecież byśmy nie chcieli).

Do tego rankingu wybrałem więc najbardziej opłacalne, a przy tym po prostu najlepsze smartfony do 2000 złotych. Jedne cechują się wyższą wydajnością, inne – nieprzeciętnymi możliwościami foto, a jeszcze inne mogą pochwalić się solidnymi konstrukcjami. Łącznie na zestawienie składa się siedem urządzeń. Oto one…

Najlepszy smartfon do 2000 złotych. Ranking 2025:

Sony Xperia 10 VI 5G – dobry smartfon z „małym” ekranem

– dobry smartfon z „małym” ekranem Realme 14 Pro 5G – po prostu świetny smartfon w niezłej cenie

– po prostu świetny smartfon w niezłej cenie Samsung Galaxy A56 5G – (dla wielu) najlepszy smartfon do 2000 złotych

– (dla wielu) najlepszy smartfon do 2000 złotych Xiaomi 14T 5G – smartfon z dobrym aparatem do 2000 złotych

– smartfon z dobrym aparatem do 2000 złotych Motorola Edge 60 5G – dobrze skrojony smartfon z zakrzywionym ekranem

– dobrze skrojony smartfon z zakrzywionym ekranem Nothing Phone ( 3a ) Pro 5G – średniak bliski doskonałości

– średniak bliski doskonałości Nubia Flip 5G – składany smartfon do 2000 złotych

Co oferują najlepsze smartfony do 2000 złotych w 2025 roku?

Smartfony, które tu opisuję, dobrze odpowiadają na pytanie o to, czego można oczekiwać, gdy chce się wydać 2000 złotych lub nieco mniej. Każdy model w rankingu oferuje łączność 5G i Wi-Fi 5 lub 6, każdy ma co najmniej dobry wyświetlacz Full HD+, nierzadko pokryty szkłem Gorilla Glass i każdy też jest w stanie robić bardzo dobre zdjęcia (przynajmniej w sprzyjających warunkach). Jeśli chodzi o aparaty, standardem jest główny sensor wspierany przez moduł ultraszerokokątny, a w niektórych przypadkach możesz nawet liczyć na teleobiektyw.

Oczywiście w tej cenie możesz też oczekiwać wysokiej wydajności. Za minimum należałoby uznać 8 GB pamięci RAM, a standardem na tej półce jest 12 GB. Jeśli zaś chodzi o procesory, dominują średniopółkowe chipsety obu czołowych producentów, przede wszystkim MediaTek Dimensity 7300 i Dimensity 8300 oraz Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 i Snapdragon 7s Gen 3.

Szybkie ładowanie to kolejny element, który na tej półce cenowej należy uznać za standard, a same akumulatory zwykle mają od 5000 do 6000 mAh. Podobnie, należy też oczekiwać pyło- i wodoszczelnych konstrukcji.

Skoro omówienie podstaw mamy za sobą, czas zaczynać!

Sony Xperia 10 VI 5G – dobry smartfon z „małym” ekranem

Ranking otwiera Sony Xperia 10 VI 5G – jeden z ostatnich reprezentantów niemal wymarłego już gatunku małych smartfonów. Mały w tym przypadku oznacza urządzenie wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala (dodam od razu, że mówimy o panelu OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania, niestety, tylko 60 Hz). Drugie niestety jest takie, że ekran otoczony jest dość grubą ramką, w efekcie czego smartfon realnie nie jest tak mały, jak mógłby być – jego szerokość wynosi 68 mm, a wysokość to 155 mm.

Taki wyświetlacz pozytywnie wpływa za to na czas działania. Akumulator o typowej pojemności 5000 mAh pozwala liczyć spokojnie na 2 albo i 3 dni pracy. Kolejnym atutem jest niezły aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, wzbogacony o funkcje AI, a wydajność zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 i 8 GB RAM może nie jest pierwszorzędna, ale w podstawowych zadaniach trudno mieć co do niej jakikolwiek obiekcje.

Sony Xperia 10 VI (fot. Sony)

Smartfon ma też solidną konstrukcję. Z przodu chroni go szkło Gorilla Glass Victus, a cała obudowa jest pyło- i wodoszczelna w klasie IP68. Szybka łączność bezprzewodowa, obsługa eSIM oraz głośniki stereo stanowią dopełnienie całości, a wszystko to razem czyni z Xperii świetny sprzęt w cenie poniżej 2000 złotych.

Najważniejsze cechy smartfona Sony Xperia 10 VI 5G:

wyświetlacz: 6,1 cala, OLED, 2520×1080 pikseli, 60 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix z OIS + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, mini jack,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 21 W,

system operacyjny: Android 14 (dostępna aktualizacja do Androida 15),

odporność: IP68,

wymiary i waga: 155×68×8,3 mm, ~165 g,

cena i dostępność:

Realme 14 Pro 5G – po prostu świetny smartfon w niezłej cenie

Z pewnością nie doskonałą, a mimo to świetną propozycją do 2000 złotych jest Realme 14 Pro 5G. To smartfon wyposażony w wyśmienity wyświetlacz OLED o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej aż do 4500 nitów. Mówiąc kolokwialnie: robi robotę.

Warto też zerknąć na tył, gdzie znajduje się główny aparat Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix z OIS, czujnik głębi 2 Mpix oraz 3 (!) lampy błyskowe. Możesz liczyć na świetną jakość zdjęć praktycznie w każdych warunkach oświetleniowych. Szkoda tylko, że nie ma dodatkowych obiektywów, które dawałyby realne korzyści – na przykład ultraszerokokątny, nie wspominając już o tele.

Realme 14 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

A co znajduje się w środku? Przede wszystkim procesor MediaTek Dimensity 7300, któremu towarzyszy 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Oferowana przez ten tercet wydajność jest jak najbardziej w porządku. Nieprzeciętnie dobrze wypada natomiast czas pracy – a to za sprawą akumulatora o pojemności 6000 mAh. Szybkie ładowanie z mocą 45 W również brzmi nieźle, a kolejnym atutem nie do pominięcia jest obudowa spełniająca wymogi norm IP68 i IP69.

Najważniejsze cechy smartfona Realme 14 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,77 cala, OLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz, do 4500 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 2 Mpix (czujnik głębi) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15 (Realme UI),

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 162,8×74,9×7,6 mm, ~180 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy A56 5G – (dla wielu) najlepszy smartfon do 2000 złotych

Postawmy sprawę jasno: tego modelu w rankingu po prostu nie mogło zabraknąć. Samsung Galaxy A56 5G dla wielu osób będzie stanowić najlepszą opcję w budżecie do 2000 złotych. To solidny i uniwersalny średniopółkowiec, zapewniający płynne działanie, niezły czas pracy (wymaga ładowania mniej więcej co 1,5-2 dni) i całkiem fajny zestaw aparatów.

Ten ostatni tworzą: główny sensor 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix oraz przeznaczony do fotografii makro czujnik 5 Mpix. Taki zestaw czyni z opisywanego Samsunga wszechstronne urządzenie, a właściwie sprawia, że wszechstronne jest także w tym kontekście.

Na dobrą sprawę Galaxy A56 nie ma w sobie niczego imponującego. Mimo to jest w stanie zrobić świetne wrażenie po prostu tym, że pod żadnym względem nie zawodzi. To samo tyczy się wyświetlacza Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, głośników stereo z Dolby Atmos czy samej jakości wykonania. Dla zwykłego użytkownika, bez sprecyzowanych wymagań – ideał.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A56 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, Super AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz, do 1200 nitów (HBM),

procesor: Samsung Exynos 1580 (4 nm, do 2,9 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15 (One UI),

odporność: IP67,

wymiary i waga: 162,2×77,5×7,4 mm, ~180 g,

cena i dostępność:

Xiaomi 14T 5G – smartfon z dobrym aparatem do 2000 złotych

Xiaomi 14T to wyśmienity wybór, jeśli marzy Ci się smartfon do 2000 złotych z dobrym aparatem. Możliwości fotograficzne są niezaprzeczalnym atutem tego modelu, a zapewniają je przede wszystkim trzy oczka z tyłu: główny aparat 50 Mpix z przetwornikiem Sony IMX906, teleobiektyw 50 Mpix oraz ultraszerokokątny sensor o rozdzielczości 12 Mpix – wszystko z optyką Leica. Niezależnie od tego, co fotografujesz, z jakiej odległości i w jakich warunkach oświetleniowych, możesz oczekiwać co najmniej niezłej jakości.

Xiaomi 14T nie musi się też wstydzić pozostałych parametrów. Procesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra gwarantuje płynne działanie, szczególnie że ma do pomocy 12 GB RAM. Czas pracy zapewniany przez akumulator o pojemności 5000 mAh może i nie jest wybitny, ale za to uzupełnianie energii jest błyskawiczne, dzięki ładowaniu z mocą 67 W (setkę osiąga w trzy kwadranse).

Do tego dochodzi rewelacyjny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 4000 nitów. Są też głośniki stereo, a w słuchawkach możesz liczyć na audio klasy hi-res (24-bit/192 kHz). Co tu dużo mówić – polecam!

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi 14T 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 144 Hz, do 4500 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm, do 3,35 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 67 W,

system operacyjny: Android 14 (dostępna aktualizacja do Androida 15 / HyperOS),

odporność: IP68,

wymiary i waga: 160,5×75,1×7,8 mm, ~195 g,

cena i dostępność:

Motorola Edge 60 5G – dobrze skrojony smartfon z zakrzywionym ekranem

Kolejną propozycją w rankingu jest Motorola Edge 60. Z przodu ma dwustronnie zakrzywiony wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala, wypełniający ponad 96% całego frontu. Fragment dla siebie zabiera jeszcze wypasiona kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix. Z tyłu zaś mamy potrójny aparat z główną matrycą Sony 50 Mpix z OIS, ultraszerokokątnym modułem 50 Mpix oraz teleobiektywem 10 Mpix z OIS, oferującym 3-krotny zoom.

Równie interesująco jest w środku. Drzemie tam niezły procesor MediaTek Dimensity 7300, 12 GB pamięci operacyjnej oraz akumulator o pojemności 5200 mAh, który można ładować z mocą 68 W. Nie zabrakło też głośników stereo.

Przy tym wszystkim Edge 60 może też pochwalić się wysoką odpornością. Smartfon jest pyło- i wodoszczelny w klasie IP68 / IP69, wytrzymuje temperatury od -20 do 60 stopni Celsjusza, a ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 7. Największy minus? Przy korzystaniu z aparatu urządzenie potrafi mocno przymulić. Mam nadzieję, że któraś z aktualizacji to naprawi, ale póki co lojalnie informuję.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Edge 60 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, pOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, do 4500 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix z OIS (teleobiektyw) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 68 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161×73×7,9 mm, ~180 g,

cena i dostępność:

Nothing Phone (3a) Pro 5G – średniak bliski doskonałości

Czy istnieje jakiś smartfon za mniej niż 2000 złotych, który łączyłby w sobie wszystkie najbardziej pożądane cechy? Nie. Jest jednak Nothing Phone (3a) Pro 5G, któremu niewiele brakuje, by spełnić to założenie.

„Gdybym dziś wybierał nowy smartfon z Androidem, bez wahania postawiłbym na Nothing Phone (3a) Pro” – podsumował Konrad w recenzji tego modelu. Nazwał go „świetnym smartfonem ze średniej półki, który wyróżnia się fenomenalnym wyświetlaczem, solidną baterią i atrakcyjnym designem. Do tego dochodzą bardzo dobre aparaty, które oferują zaskakująco szerokie możliwości fotograficzne”.

Jeśli chodzi o konkrety, to sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, z którym współpracuje 12 GB RAM. System foto tworzą dwa aparaty 50 Mpix z OIS (główny i persykopowy teleobiektyw) oraz sensor 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu zainstalowana została kamerka 50 Mpix, zabierająca fragment tafli 6,77-calowego wyświetlacza AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Najważniejsze cechy smartfona Nothing Phone (3a) Pro 5G:

wyświetlacz: 6,77 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 50 W,

system operacyjny: Android 15 (Nothing OS),

odporność: IP64,

wymiary i waga: 163,52×77,5×8,39 mm, ~210 g,

cena i dostępność:

Nubia Flip 5G – składany smartfon do 2000 złotych

Na koniec zostawiłem nie lada ciekawostkę. W 2025 roku budżet na poziomie 2000 złotych okazuje się już bowiem wystarczający, by sprawić sobie smartfon ze składanym ekranem. Nubia Flip to najtańszy składak na rynku, a niska cena wcale nie jest jego jedynym atutem.

Wewnętrzny wyświetlacz smartfona cechuje się przekątną 6,9 cala, na zewnątrz zaś mamy dodatkowy, okrągły panel o średnicy 1,43 cala. Oba ekrany bazują na technologii OLED. Wspomnę też od razu, że zawias przeszedł rygorystyczne testy i wytrzymać ma nie mniej niż 200 tysięcy złożeń/rozłożeń, co brzmi nieźle. Tymczasem zajrzyjmy do wnętrza obudowy…

Sercem urządzenia jest przyzwoity procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który do pomocy otrzymał 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Akumulator o pojemności 4310 mAh wystarcza na cały dzień pracy, a aparaty szału nie robią, ale 50 Mpix z tyłu i 16 Mpix z przodu w większości przypadków powinno okazać się jak najbardziej w porządku. Jeśli więc marzy Ci się tani smartfon składany, to zdecydowanie warto!

Najważniejsze cechy smartfona Nubia Flip 5G:

wyświetlacze: 6,9 cala, OLED, 2790×1188 pikseli, 120 Hz + 1,43 cala, OLED, 466×466 pikseli

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4310 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 13,

odporność: -,

wymiary i waga: 170×75,5×7 mm (złożony: 87,6×75,5×15 mm), ~215 g,

cena i dostępność:

Znasz już dobre smartfony do 2000 złotych – czas podjąć decyzję

Ranking smartfonów do 2000 złotych dobiegł końca. Znasz już polecane modele, teraz nadszedł czas na podjęcie decyzji. Jeśli żadne z proponowanych urządzeń nie zdołało spełnić Twoich oczekiwań, podziel się nimi w sekcji komentarzy, a na pewno uda się coś zaradzić – jeśli nie mnie, to innym Czytelnikom.