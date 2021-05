Chcesz kupić tablet? Nie zazdroszczę – modeli jest dużo, a wybór (paradoksalnie) ograniczony

Wiele osób wieściło już wielokrotnie koniec rynku tabletów, a ten, jak na złość, skończyć wcale się nie zamierza. Ostatnio nawet pojawiły się imponujące wzrosty w zakresie sprzedaży przedstawicieli tego segmentu urządzeń. Czas zatem przejrzeć ofertę tabletów w Polsce i sprawdzić, jakie modele warte są wzięcia pod uwagę w różnej półce cenowej.

Gdybym sama miała teraz kupować tablet…

… to, patrząc na poniższe tabele, nie wydałabym na niego więcej niż 2200 złotych. Najbardziej skłaniam się właśnie ku najbardziej rozsądnym cenowo urządzeniom (oczywiście względem ich parametrów), a tu – moim zdaniem – na czele peletonu jest Samsung Galaxy Tab S5E (zamiennie z Galaxy Tab S6 Lite, jeśli ktoś chce zrezygnować z ekranu Super AMOLED na korzyść rysika w zestawie sprzedażowym) oraz iPad 10.2”.

Osobiście nie wyobrażam sobie użytkowania tabletu bez LTE (tethering, czyli udostępnianie internetu z telefonu, mnie nie zadowala), a to oznacza, że musiałabym się liczyć z dopłatą kilkuset złotych do wersji bazowej. Na szczęście pierwotnie założona kwota miała już margines z myślą o łączności komórkowej.

iPad Air 10,9″

Dość paradoksalnie uważam, że o ile najbardziej rozsądne pod względem parametrów i możliwości, są właśnie wspomniane modele, tak jednocześnie wiem, że wielu osobom trudno jest wydać dwa tysiące złotych na tablet – często bowiem budżet na smartfon, którego przecież użytkujemy na co dzień bardzo intensywnie – jest niższy.

I właśnie dlatego zostawiam Was teraz z porównaniem najciekawszych, według mnie, tabletów ze średniej-wyższej półki, a my schodzimy na ziemię do tych najtańszych propozycji.

Najtańsze tablety mające sens

Najtańsze tablety najczęściej kupujemy z myślą o dzieciach. Najmłodsi może nie są przesadnie wymagający podczas oglądania bajek czy grania w proste gierki, ale biorąc pod uwagę, że też czasem będziecie sięgać po te urządzenia, miejcie w pamięci, by omijać już w tym momencie tablety z mniej niż 2 GB RAM (bo takie, owszem, są dostępne na rynku).

Wśród tabletów do 500 złotych wybierałabym pomiędzy Samsungiem Galaxy Tab A 8.0 a Lenovo Tab M8, ze wskazaniem na pierwszego z nich, jeśli pod uwagę bierzemy całokształt i jakość zdjęć (choć nie nastawiajcie się na zbyt wiele) lub na drugiego – przez wzgląd na ekran IPS.

W tej cenie znajdziecie też model 10,1-calowy, ale w rozdzielczość niższą niż Full HD+ ja bym się nie pchała – moim zdaniem jednak lepiej dopłacić.

model Samsung Galaxy Tab A 8.0 Lenovo Tab M8 A22 Lenovo Tab M10 ekran TFT 8” 1280×800 IPS 8” 1280×800 IPS 10,1” 1280×800 procesor Snapdragon 429 MediaTek Helio A22 Snapdragon 429 GPU Adreno 504 PowerVR GE8300 Adreno 504 RAM 2 GB 2 GB 2 GB pamięć 32 GB 32 GB 32 GB system Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 8 Mpix 5 Mpix 5 Mpix kamerka 2 Mpix 2 Mpix 2 Mpix bateria 5100 mAh 5000 mAh 4850 mAh głośniki stereo mono stereo USB microUSB microUSB microUSB microSD tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak czytnik linii papilarnych nie nie nie wymiary 210 x 124,4 x 8 mm 199 x 122 x 8,2 mm 242 x 168 x 8,1 mm waga 345 g 305 g 480 g dodatki WiFi 4 WiFi 5 WiFi 5 cena 449 złotych / z LTE – 549 złotych 459 złotych / z LTE – 559 złotych 599 złotych / z LTE – 699 złotych

Samsung Galaxy Tab S7+ w towarzystwie innych urządzeń Samsunga

Nieco droższe modele

Pod pojęciem “nieco droższe” zawarłam modele do tysiąca złotych. Żaden z nich jakoś wybitnie nie wyróżnia się na tle pozostałych, ale z całą pewnością warto zwrócić uwagę na Kruger&Matz Eagle 1070 przez wzgląd na ekran IPS, 4 GB RAM, 128 GB pamięci czy akumulator o pojemności 7000 mAh, jak również Samsunga Galaxy A7 10,4 – najlepszy procesor powinien odwdzięczyć się sensowną kulturą pracy.

Lenovo Tab M8 10” Kruger&Matz Eagle 1070 Lenovo Tab M10 Plus Samsung Galaxy A10.1 Samsung Galaxy A7 10,4 ekran IPS 8” 1920×1080 IPS 10,5” 1920×1200 10,3” 1920×1200 TFT 10,1” 1920×1200 TFT 10,4” 2000×1200 procesor MediaTek Helio P22T MediaTek Helio P90 MediaTek Helio P22T Exynos 7904 Snapdragon 662 GPU PowerVR GE8320 Mal-G72 MP3 PowerVR GE8320 Mali-G71 MP2 Adreno 610 RAM 3 GB 4 GB 4 GB 2 GB 3 GB pamięć 32 GB 128 GB 64 GB 32 GB 32 GB system Android 9.0 Pie Android 10 Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android aparat 13 Mpix 8 Mpix 8 Mpix 8 Mpix 8 Mpix kamerka 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix bateria 5000 mAh 7000 mAh 5000 mAh 6150 mAh 7040 mAh głośniki mono stereo stereo mono (dwa głośniki na dolnej krawędzi) stereo USB microUSB typu C typu C USB typu C USB typu C microSD tak tak (zamiennie z jednym slotem SIM) tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak czytnik linii papilarnych nie nie nie nie wymiary 199 x 122 x 8,2 mm 259 x 159 x 8 mm 244,2 x 153,3 x 8,15 mm 245,2 x 149,4 x 7,5 mm 247,6 x 157,4 x 7 mm waga 305 g 512 g 460 g 469 g 477 g cena 699 złotych / z LTE – brak 749 złotych / z LTE – brak 849 złotych / z LTE – brak 899 złotych / z LTE – 1199 złotych 1029 złotych / z LTE – brak

Flagowe tablety – z Androidem lub iPadOS

Wreszcie nadszedł czas na najwyższą półkę. W jej stronę spojrzą wyłącznie najbardziej wymagający użytkownicy, którzy cenią sobie świetny wyświetlacz o wyższej niż standardowe 60 Hz częstotliwość odświeżania, możliwie najwyższą wydajność oraz, po prostu, niezawodność.

Dla wielu iPad Air 10,9” okaże się w zupełności wystarczający, podobnie jak Samsung Galaxy Tab S7. Dla bardziej wymagających obaj producenci przygotowali jeszcze mocniejsze urządzenia, które – z założenia – przeznaczone są dla profesjonalnych zastosowań.

Huawei MatePad WiFi 6

Co z tabletami Huawei?

Obiektywnie patrząc – hardware’owo są w sporej części świetne urządzenia, które w dodatku zostały bardzo dobrze wycenione. Musicie jednak mieć świadomość tego, że nie mają dostępu do Google Mobile Services, czyli usług Google. Jasne, można to obejść, można pobierać aplikacje innymi sposobami, ale nie każdemu będzie to odpowiadało.

A zatem – jeśli nie jest to dla Was problem – możecie spojrzeć w stronę takich modeli, jak MatePad T8 (z LTE 549 złotych), MatePad T10s (z LTE 799 złotych) czy MatePad WiFi 6 (1399 złotych, w promocji 1299 złotych).

Kilka słów na koniec

Przeglądając tablety dostępne w sprzedaży w Polsce odnoszę wrażenie, że najlepiej skierować swe zainteresowanie w stronę propozycji Samsunga lub Apple. Obie firmy mają w ofercie urządzenia właściwie dla każdego – niezależnie od tego, ile chce wydać.

Nie brałam pod uwagę urządzeń hybrydowych Microsoftu, bo dla samego producenta są to bardziej laptopy z funkcją tabletu niż odwrotnie. Jeśli jednak chcielibyście skłonić się ku tego typu sprzętowi, to Surface Go 2 czy Surface Pro 6 są jak najbardziej warte zainteresowania.

Jak mogliście zauważyć, pisząc niniejszy tekst starałam się wskazać najciekawsze, moim zdaniem, modele z różnej półki cenowej, jednocześnie umieszczając w tabeli ich słabszą konkurencję, byście mogli zobaczyć, co zyskujecie, dokładając momentami wcale niezbyt wysoką kwotę.

Jeśli będziecie chcieli kupić któryś z tabletów Lenovo, przyglądajcie się ich parametrom technicznym bardzo dokładnie, bo każdy występuje w kilku wersjach, przez co łatwo jest się pomylić.

To by było tyle na dzisiaj ode mnie. Ciekawa jestem, na który tablet Wy byście się zdecydowali i automatycznie jaki budżet byście zakładali, chcąc kupić tego typu sprzęt.

Dajcie koniecznie znać w komentarzach.

*a jeśli gdzieś się pomyliłam w tabelkach, wybaczcie – trochę tego jest ;)