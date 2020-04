Samsung Galaxy Tab S6 Lite oficjalnie. Z oryginałem niewiele ma wspólnego

Galaxy Tab S6 jest tabletem z najwyższej półki, a na dodatek niedawno Samsung wprowadził na rynek wersję z modemem 5G. Teraz producent postanowił uzupełnić ofertę o wersję z dopiskiem „Lite”, która z pierwowzorem ma mniej niż więcej wspólnego. W Galaxy Tab S6 Lite zdecydowano się na dość sporo kompromisów.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – specyfikacja

Tablet wyposażono w wyświetlacz TFT o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości WUXGA+ 2000×1200 pikseli, który można obsługiwać również rysikiem S Pen. W przeciwieństwie do Galaxy Tab S6 (z 10,5″ ekranem Super AMOLED), nie da się go jednak przyczepić do panelu tylnego – można schować go w dedykowanym etui Book Cover, lecz trzeba je sobie dokupić osobno.

Sercem Galaxy Tab S6 Lite jest ośmiordzeniowy procesor, składający się z zestawu rdzeni pracujących z częstotliwością 2,3 GHz i 1,7 GHz. Samsung nie podaje, co to za układ, ale jego specyfikacja wskazuje, że może to być Exynos 9611 (4x ARM Cortex-A73 + 4x ARM Cortex-A53; 10 nm) z grafiką ARM Mali-G72 MP3. Do tego tablet oferuje 4 GB RAM i – w zależności od wersji – 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB.

Na pokładzie Galaxy Tab S6 Lite znajdują się również pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle (bez diody doświetlającej), kamerka 5 Mpix na przodzie, dwa głośniki dostrojone przez AKG i wspierane przez technologię Dolby Atmos oraz żyroskop. Łączność zapewniają zaś moduły: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, LTE (opcjonalnie) oraz GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo), a także złącza: słuchawkowe 3,5 mm i USB-C (USB 2.0).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 7040 mAh, który ma zapewnić do 13 godzin odtwarzania wideo. Tablet ma wymiary 244,5×154,3×7 mm i waży 467 gramów.

Samsung nie podaje informacji, żeby Galaxy Tab S6 Lite miał czytnik linii papilarnych (dla przypomnienia, Galaxy Tab S6 oferuje ekranowy skaner odcisków palców).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – cena

Tablet oficjalnie zadebiutował w Indonezji, lecz tamtejszy oddział Samsunga nie podał cen poszczególnych konfiguracji. Urządzenie niedługo powinno trafić również do Europy – według nieoficjalnych informacji, wersja z samym WiFi może kosztować na Starym Kontynencie 379 euro, natomiast wariant z modemem LTE – 439 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite będzie dostępny w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: ciemnoszarej Oxford Gray, niebieskiej Angora Blue i różowej Chiffon Pink. Wszystko wskazuje też na to, że tablet pojawi się również w Polsce.

Źródło: Samsung via SamMobile; @rquandt

