iPad Pro 2021 oficjalnie. To pierwszy tablet Apple z ekranem Mini LED

Tablet iPad Pro od początku jest synonimem topowej specyfikacji, ale też wysokiej ceny. Nie bez powodu – urządzenia z tej serii kierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie chcą iść na żadne kompromisy, tylko chcą otrzymać kompletny sprzęt przede wszystkim do pracy i są w stanie za to słono zapłacić. Najnowsze modele zdecydowanie spełniają wszystkie ww. kryteria.

Specyfikacja iPad Pro 2021

Jest to pierwszy tablet Apple z procesorem Apple M1 z ośmiordzeniowym CPU. Dzięki temu, według producenta, ma on zapewnić niespotykaną wcześniej wydajność w jakimkolwiek iPadzie, który trafił w przeszłości na rynek. Apple podało, że grafika jest o 1500 razy (!) szybsza niż w pierwszym iPadzie.

iPad Pro 2021 zaoferuje do 16 GB RAM i do 2 TB pamięci wbudowanej oraz port USB-C z Thunderbolt. Na pokładzie tabletu oczywiście nie mogło zabraknąć też obsługi sieci 5G – Apple deklaruje, że szczytowa prędkość pobierania danych z jej wykorzystaniem sięga nawet 4 Gbit/s.

źródło: Apple

iPad Pro 2021 oferuje również system aparatów z obiektywem ultraszerokokątnym, dzięki którym użytkownik będzie mógł w czasie rzeczywistym nakładać na prawdziwe otoczenie elementy rozszerzonej rzeczywistości, w czym pomoże radar LiDAR. Na przodzie znalazła się zaś TrueDepth Camera o rozdzielczości 12 Mpix, która służy do odblokowywania urządzenia za pomocą skanowania twarzy, co zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia. Ponadto Apple zastosowało system śledzenia rozmówcy, który sprawi, że osoba podczas wideorozmowy nigdy nie zniknie z pola widzenia.

iPad Pro 2021 wyposażono również w ekran Liquid Retina XDR o jasności 1000 nitów jasności i kontraście 1000000:1. Tablet korzysta z wyświetlacza Mini LED z 10000 diodami LED. Panel ten zaoferuje jednak jedynie wersja 12,9-calowa.

źródło: Apple

Cena iPad Pro 2021 zaczynać się będzie od 799 dolarów (11 cali) i 1099 dolarów (12,9 cala). Przedsprzedaż rusza 30 kwietnia 2021 roku, natomiast dostępność została zapowiedziana na maj br.

Cena iPad Pro 2021 w Polsce