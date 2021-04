Jaki smartfon Motoroli do tysiąca złotych? Jest w czym wybierać

Czas na kolejny poradnik z serii „Co kupić„. Kwota tysiąca złotych bardzo często przewija się jako pułap cenowy, w którym wiele osób chce zmieścić się z zakupem nowego smartfona. W zeszłym tygodniu Kasia przyjrzała się ofercie tanich smartfonów Xiaomi, dzisiaj natomiast pod lupę weźmiemy urządzenia Motoroli – producenta, który ma dość sporo do powiedzenia w tej półce cenowej. Zapraszam do artykułu, w którym postaram się przedstawić wszystkie modele warte uwagi i spełniające powyższy warunek.

Motorola zna się na rzeczy

Motorola od dłuższego czasu raczej trzyma się z dala drogich urządzeń. Nie licząc kliku wyjątków, jak seria Edge czy niedawno zaprezentowany model Moto G100, tak naprawdę Motorola najwięcej sił wkłada w tańsze produkty. Nie ma w tym nic złego, a wręcz przeciwnie, gdyż nie każdy chce wydawać duże pieniądze na nowy telefon. Tym bardziej, że ceny dzisiejszych flagowych urządzeń nieustannie szybują do góry, przebijając kolejne granice absurdu.

W związku z tym, w smartfonach do 1000 złotych Motorola ma naprawdę dużo do powiedzenia. Co więcej, jak pokazują recenzje czy po prostu opinie posiadaczy tychże urządzeń, producent ten naprawdę zna się rzeczy. Nie oszukujmy się jednak, że za tysiąc złotych dostaniemy absolutnie wszystko to, co najlepsze. Przy takiej cenie konieczne są pewne kompromisy, na które potencjalny nabywca musi się zgodzić. Jeśli jednak konsument jest tychże cięć i uproszczeń świadomy, w dość prosty sposób może uniknąć rozczarowania.

Warto jednak zaznaczyć, że tańsze smartfony zdążyły mocno ewoluować na przestrzeni lat i jest to zdecydowanie przemiana na korzyść konsumentów. Coraz to lepsze i bardziej energooszczędne procesory, pojemne baterie czy też takie smaczki, jak głośniki stereo. Nie mówiąc już o takim „luksusie”, jak złącze słuchawkowe, które niemalże ostatecznie wymarło w smartfonach klasy premium.

Przyjrzyjmy się zatem temu, co do zaoferowania ma dla nas Motorola.

Nowości i nie tylko

Na samym początku chciałbym skupić się na tych urządzeniach, którym zdecydowanie bliżej do granicy przyjętego przez nas budżetu. Myślę, że w takim razie warto zacząć od nowości, czyli modeli Moto G30 i Moto G10. Urządzenia te z pozoru są do siebie podobne, ale w tym przypadku sprawdza się przysłowie mówiące to tym, że szata nie zdobi.

Kiedy spojrzymy w specyfikację, od razu zobaczymy, że Moto G30 jest urządzeniem zdecydowanie mocniejszym. Smartfon napędza 11-nanometrowy, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662 w akompaniamencie 6 GB RAM. Dodając do tego masywną baterię 5000 mAh, urządzenie powinno zapewniać nie tylko dobrą wydajność, ale i długą pracę.

Dla fanów fotografii jest 64 Mpix moduł główny, 8 Mpix ultraszeroki kąt i dwa moduły pomocnicze – makro i wykrywanie głębi. Na froncie znalazło się natomiast miejsce dla 13 Mpix modułu do samopstryków. Jednym z największych kompromisów tego modelu jest ekran, 6,5-calowy IPS LCD o rozdzielczości 720p.

Jest też jednak bardzo miły dodatek, w postaci podwyższonej częstotliwość odświeżania do 90 Hz, dzięki czemu scrollowanie po mediach społecznościowych powinno być dużo przyjemniejsze. Dodając do tego najnowszą wersję systemu w postaci Androida 11, Moto G30 wydaje się być bardzo rozsądną propozycją do 1000 złotych.

Jak się ma do tego Moto G10? Przede wszystkim ma słabszy procesor w postaci Snapdragona 460 i mniej pamięci podręcznej – 4 GB RAM. Ekran ma tą samą wielkość i rozdzielczość, ale został pozbawiony częstotliwości odświeżania 90 Hz na rzecz standardowych 60 Hz.

Główny moduł aparatu stracił trochę Mpix i w modelu G10 ma ich 48. Zmianie uległ także moduł do selfie – na 8 Mpix. Na plus tak samo pojemna bateria, jak i najnowszy system od momentu wyjęcia z pudełka.

Nie warto jednak ograniczać się tylko do najnowszych modeli. Jest chociażby ubiegłoroczna seria G9, która może pochwalić się aż trzema wartymi uwagi przedstawicielami w postaci modeli Plus, Play i Power.

W tym wypadku wydaje mi się, że propozycja w postaci Moto G9 Plus jest zdecydowanie najciekawsza, szczególnie z uwagi na bardzo mocny procesor. Snapdragon 730G osiąga zdecydowanie lepsze wyniki w porównaniu do dwóch nowszych, wymienionych wcześniej modeli. Oprócz tego dostajemy ekran IPS o rozdzielczości Full HD ze wsparciem HDR10, pojemną baterię 5000 mAh i zestaw aparatów podobny do tego z modelu G30.

Dla wielu sporą wadą tego modelu może się okazać wielki ekran o przekątnej 6,8 cala, dla innych z kolei będzie on stanowił zaletę. Nie bez znaczenia jest natomiast bardzo duża waga, wynosząca aż 223 gramów. Trzeba też brać pod uwagę dłuższy staż urządzenia na rynku.

Warto też zwrócić uwagę na Moto G8 Power, który został wprowadzony na rynek wcześniej w 2020 roku, a wydaje się być dalej całkiem rozsądnym wyborem. Dość „kompaktowy” rozmiar za sprawą 6,4-calowego ekranu IPS Full HD, pojemna bateria 5000 mAh i nienajgorszy procesor Snapdragon 665 z 4 GB RAM to jego największe atuty.

Różnice w porównaniu do nowszych modeli to przede wszystkim „tylko” 16 Mpix w module głównym aparatu. Co ciekawe, smartfon ten oferuje teleobiektyw umożliwiający 2-krotne zbliżenie optyczne. Oczywiście podobnie, jak w serii G9, trzeba pamiętać, że jest to jeszcze starsze urządzenie, w związku z czym jego wsparcie będzie krótsze.

Myślę, że poniższa tabela powinna Wam nieco pomóc odnaleźć się w porównaniu wszystkich wymienionych modeli i ułatwić potencjalny wybór.

model Moto G30 Moto G10 Moto G9 Plus Moto G9 Play Moto G9 Power Moto G8 Power ekran IPS 6,5”

1600 x 720 IPS 6,5” 1600 x 720 IPS 6,8” 2400 x 1080 IPS 6,5” 1600 x 720 IPS 6,8” 1640 x 720 IPS 6,4” 2300 x 1080 procesor Snapdragon 662 Snapdragon 460 Snapdragon 730G Snapdragon 662 Snapdragon 662 Snapdragon 655 GPU Adreno 610

Adreno 610

Adreno 618

Adreno 610

Adreno 610

Adreno 610

RAM 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 128GB 64 GB 128 GB 64 GB 128 GB 64 GB system Android 11 Android 11 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 aparat 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 2 + 2 Mpix 64 + 2 + 2 Mpix 16 + 8 + 8 + 2 Mpix kamerka 13 Mpix 8 Mpix 16 Mpix 8 Mpix 16 Mpix 16 Mpix bateria 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 6000 mAh 5000 mAh 5G nie nie nie nie nie nie NFC tak tak tak tak tak nie USB typu C typu C typu C typu C typu C typu C microSD hybrydowy tak hybrydowy tak hybrydowy tak hybrydowy tak hybrydowy tak hybrydowy tak dual SIM tak tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak tak głośniki mono mono mono mono mono stereo biometria tył obudowy tył obudowy prawa krawędź tył obudowy tył obudowy tył obudowy wymiary 165 x 75,7 x 9,1 mm 165 x 75,7 x 9,2 mm 170 x 78,1 x 9,7 mm 165,2 x 75,7 x 9,2 mm 172,1 x 76,8 x 9,7 mm 157,9 x 75,5 x 9,6 mm waga 197 g 180 g 223 g 200 g 221 g 195 g cena na wolnym rynku 899 złotych 699 złotych 889 złotych 699 złotych 799 złotych 599 złotych oferta Media Expert link link link link link link

A co taniej?

Co w przypadku, kiedy planujemy wydać mniej niż połowa założonej kwoty maksymalnej? Znajdą się modele, które bez problemu spełnią i takie założenia. Należy jednak pamiętać, że w ich przypadku kompromisów i cięć będzie dużo więcej. Oczywiście, jeśli telefon ma być urządzeniem przede wszystkim do dzwonienia i okazjonalnego sprawdzenia internetu, to te tańsze sprawdzą się doskonale.

Uważam, że to dobre urządzenia przede wszystkich dla osób starszych, dziadków, babć czy rodziców, którzy niekoniecznie mają chęć zbyt dużo czasu spędzać, patrząc w ekran smartfona. Osoby bardziej wymagające, jak i te, które po prostu oczekują więcej, powinny się raczej ograniczyć do tabeli zaprezentowanej powyżej. Niemniej jednak, spójrzcie, co ma do zaproponowania Motorola w najniższej półce.

model Motorola Moto G8 Motorola Moto E7 Plus Motorola E6S ekran IPS 6,4’’ 1560 x 720 IPS 6,5’’ 1600 x 720 IPS 6,1’’ 1560 x 720 procesor Snapdragon 655 Snapdragon 460 Helio P22 GPU Adreno 610 Adreno 610 Power VR GE8320 RAM 4 GB 4 GB 2 GB pamięć 64 GB 64 GB 32 GB system Android 10 Android 10 Android 9 aparat 16 + 8 + 2 Mpix 48 + 2 Mpix 13 + 2 Mpix kamerka 8 Mpix 8 Mpix 5 Mpix bateria 4000 mAh 5000 mAh 3000 mAh 5G nie nie nie NFC nie nie nie USB typu C micro micro microSD hybrydowy tak hybrydowy tak tak dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak głośniki mono mono mono biometria tył obudowy tył obudowy tył obudowy wymiary 161,3 x 75,8 x 8,9 mm 165,2 x 75,7 x 9,2 mm 155.6 x 73 x 8.5 mm waga 188 g 200 g 160 g cena na wolnym rynku 497 złotych 498 złotych 399 złotych oferta Media Expert link link link

W ten oto sposób szczęśliwie dotarliśmy do końca zestawienia. Aż dziewięć smartfonów, a więc zdecydowanie jest w czym wybierać.

Dajcie znać, który z wymienionych modeli wydaje się dla Was najlepszy. Sekcja komentarzy jest Wasza.