Najlepsze smartfony do 1800 złotych. Przed Wami moje TOP 3 i kilka alternatyw

Na rynku ostatnio pojawiło się sporo fajnych smartfonów, których cena zamyka się w 1800 złotych. Co więcej, aktualnie trwają promocje, dzięki którym można je kupić jeszcze taniej. I właśnie dlatego postanowiłam dziś odpowiedzieć na naprawdę trudne pytanie o to, jaki smartfon warto kupić do 1800 złotych.

To, co musicie wiedzieć od razu to fakt, że gdyby nie promocja, jeden z wymienionych poniżej modeli w ogóle nie łapałby się do dzisiejszego zestawienia. Jest nim Samsung Galaxy A72, którego standardowa cena wynosi 1999 złotych. Jeśli więc czytacie ten tekst jakiś czas po jego publikacji, może się okazać, że przekracza zakładaną barierę. Ceny – standardowo – są aktualne na dzień publikacji i zawierają modele, które można kupić między 1500 a 1800 złotych.

Przy okazji recenzji Samsunga Galaxy A72 wrzuciłam swoje krótkie rozważania na temat tego, czy brak 5G w smartfonie za niecałe dwa tysiące złotych, już powinniśmy traktować jako potężną wadę czy też (jeszcze) nie. Warto to wziąć pod rozwagę, zwłaszcza kupując smartfon na 2-3 lata. Moim zdaniem jest za wcześnie, by skreślać smartfony bez 5G, zwłaszcza mieszkając w mniejszym mieście.

Warto natomiast brać pod uwagę wyższą częstotliwość ekranu niż standardowe 60 Hz (gdyby nie to kryterium, do zestawienia załapałby się też Oppo Reno5 Lite), dzięki któremu korzystanie ze smartfona jest przyjemniejsze i co najmniej 6 GB RAM, ale w tej cenie to już standard.

Samsung Galaxy A72 jest wyposażony w ekran Super AMOLED o odświeżaniu wynoszącym 90 Hz. Nie oferuje 5G, ale spełnia za to normę odporności IP67, ma też teleobiektyw, slot kart microSD, 3.5 mm jacka audio oraz skaner odcisków palców w ekranie (choć jest dość kapryśny).

W jego przypadku szkoda, że działanie całości opiera się na Snapdragonie 720G, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego poprzednik, Galaxy A71, działał dzięki Snapdragonowi 730G.

Za zdjęcia odpowiada aparat główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix (z 3-krotnym zoomem optycznym i 30-krotnym cyfrowym) oraz makro 5 Mpix.

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72

Smartfon, który w dzisiejszym zestawieniu znalazł się nie bez powodu. Poco F3 pod wieloma względami jest podobny do nieco droższego Xiaomi Mi 10T, jednak ze względu na niższą cenę, producent musiał poszukać oszczędności w wybranych podzespołach.

I tak, Poco F3 ma ekran AMOLED, ale o nieco niższym odświeżaniu – 120 Hz, inny, ale też wydajny procesor – Snapdragon 870, mniej pojemny akumulator – 4520 mAh czy też nieco słabsze aparaty – główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 5 Mpix. Z drugiej strony oferuje więcej pamięci RAM – 8 GB oraz większą przestrzeń na pliki – 128 GB.

Na jego pokładzie nie znajdziemy 3.5 mm jacka audio, slotu kart microSD ani oficjalnej ochrony przed wodą/kurzem.

Poco F3

POCO F3

O jednym smartfonie Oppo już wspominałam wyżej, jednak to właśnie Reno 4Z 5G wydaje się najbardziej interesującym reprezentantem smartfonów tej marki, który łapie się w założonym budżecie.

Wszystko za sprawą ekranu o odświeżaniu 120 Hz, 8 GB RAM, podwójnego aparatu z przodu czy obecności 3.5 mm jacka audio. Niestety, na jego pokładzie mamy głośnik mono, ładowanie tylko 18 W, akumulator o najmniejszej pojemności względem pozostałych opisywanych dziś modeli (4000 mAh), no i procesor – MediaTek, który cieszy się gorszą sławą od Snapdragona.

Regularna cena Oppo Reno 4Z 5G to 1699 złotych, natomiast do 3.05. możecie go kupić za 1499 złotych – z kodem MAJOWKA.

Oppo Reno 4Z 5G

Oppo Reno 4 Z 5G (źródło: Oppo)

Galaxy A52 to nieco mniejszy odpowiednik Galaxy A72 – różnią się od siebie właściwie detalami, które dla wielu będą pomijalne (może poza teleobiektywem). Wśród nich warto wymienić przekątną ekranu (6,5” vs 6,7”), jeden obiektyw aparatu (zamiast teleobiektywu jest czujnik głębi), pojemność akumulatora (4500 mAh vs 5000 mAh) oraz, co oczywiste, wymiary i cenę.

Poza tym, Galaxy A52 ma głośniki stereo, 3.5 mm jacka audio, hybrydowy dual SIM i czytnik linii papilarnych w ekranie. Do tego spełnia też normę odporności IP67, co w tej cenie jest bardzo rzadko spotykane.

Pamiętajcie jednak, że Galaxy A52 to nie to samo, co Galaxy A52 5G. Ten drugi, jak nazwa wskazuje, oferuje 5G i ma też nieco lepszy procesor – Snapdragona 750G (i wyższą cenę – od 1899 złotych).

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G – bez 5G wygląda tak samo

Poniżej standardowa tabelka, by móc porównać wszystkie opisywane modele bezpośrednio:

model Samsung Galaxy A72 Xiaomi Poco F3 Oppo Reno 4Z 5G Samsung Galaxy A52 ekran Super AMOLED 6,7” 2400×1080 90 Hz AMOLED 6,67” 2400×1080 120 Hz IPS 6,57” 2400×1080 120 Hz Super AMOLED 6,5” 2400×1080 90 Hz procesor Snapdragon 720G Snapdragon 870 MediaTek MT6973V Snapdragon 720G GPU Adreno 618 Adreno 650 Mali-G57 MC4 Adreno 618 RAM 6 GB 8 GB 8 GB 6 GB pamięć 128 GB 256 GB 128 GB 128 GB system Android 11 Android 11 Android 10 Android 11 aparat 64 + 12 + 8 + 5 Mpix 48 + 8 + 5 Mpix 48 + 8 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix kamerka 32 Mpix 20 Mpix 16 + 2 Mpix 32 Mpix bateria 5000 mAh 4520 mAh 4000 mAh 4500 mAh ładowanie 25 W 33 W 18 W 25 W głośniki stereo stereo mono stereo 5G nie tak tak nie NFC tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C microSD tak nie nie tak dual SIM tak, hybrydowy tak tak tak, hybrydowy 3.5 mm jack audio tak nie tak tak czytnik linii papilarnych w ekranie na prawej krawędzi na prawej krawędzi w ekranie norma odporności IP67 brak brak IP67 wymiary 165×77,4×8,4 mm 163,7×76,4×7,8 mm 163,8×75,5×8,1 mm 159,9×75,1×8,4 mm waga 203 g 196 g 184 g 189 g standardowa cena 1999 złotych 1799 złotych (w promocji 1619 złotych) 1699 złotych 1599 złotych oferta Media Expert 1799 złotych 1799 złotych 1499 złotych 1549 złotych

A gdyby tak dołożyć stówkę? Trzy alternatywy do 1900 złotych

Wybór rozszerza się o trzy zeszłoroczne smartfony, tj. Xiaomi Mi 10T, OnePlus Nord 5G i Oppo Reno 3 Pro, które mogą się pochwalić bardzo dobrymi podzespołami. W tej cenie łapie się też Samsung Galaxy A52 w wersji z 5G.

8 Ocena

To jedyny smartfon z dzisiejszego zestawienia ze Snapdragonem 865, czym zdecydowanie wybija się na tle konkurencji. Ma też wyświetlacz o najwyższej częstotliwości odświeżania, ale na to się nie napalajcie – między 120 a 144 Hz tak naprawdę różnica jest marginalna i – przez wielu – nie do wyłapania (nie traktujcie więc tego jako wyznacznik super jakości).

To, co ważne, to przede wszystkim moduł 5G, głośniki stereo, 33-watowe, szybkie ładowanie i obecność portu podczerwieni. Zdjęcia za jego pomocą zrobimy wykorzystując aparat główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 13 Mpx i makro 5 Mpix. Czytnik linii papilarnych umieszczony został na prawej krawędzi.

Trudno jednak nazwać Mi 10T smartfonem kompletnym – na jego pokładzie zabrakło 3.5 mm jacka audio czy slotu kart microSD. Nie spełnia też żadnej normy odporności i jest najcięższym zawodnikiem ze stawki – waży 218 g.

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro fot. Miłosz Starzewski – ale Mi 10T wygląda identycznie

OnePlus Nord to jedyny smartfon z niniejszego materiału, który oferuje fizyczny przycisk zmiany trybów dźwięku – mała rzecz, a cieszy. A skoro przy “małości” jesteśmy, warto zwrócić uwagę, że jego wymiary nie są przesadnie duże, a to przez wzgląd na zastosowany 6,44-calowy ekran AMOLED 90 Hz.

8.5 Ocena

W swojej recenzji zwracałam uwagę na głośnik mono, brak slotu kart microSD, ładowania bezprzewodowego i 3.5 mm jacka audio. Z drugiej strony jednak jest to solidny zawodnik, który broni się nie tylko wysoką kulturą pracy i wydajnością.

OnePlus Nord 5G

OnePlus Nord

Co prawda na rynek trafiła już seria Reno 5, przez co można by było wnioskować, że Reno 3 Pro to model już dwuletni, tak musicie wiedzieć, że cykl wydawniczy Oppo w ostatnim czasie przyspieszył i jest to model nie z 2019 roku, a z 2020. I wciąż zdecydowanie warty zainteresowania (zwłaszcza, że w Polsce można kupić tylko jeden model będący jego bezpośrednim następcą – Reno 4 Pro 5G; Reno 5 Pro nie jest u nas dostępny).

Smartfon w momencie premiery kosztował 2599 złotych i wtedy można było się czepiać zastosowania średniopółkowego procesora. Po znacznym spadku ceny optyka się zmieniła, dzięki czemu stał się solidną propozycją dla osób, szukających fajnego smartfona do 1900 złotych. Zresztą, jako jedyny z dzisiejszego grona ma aż 12 GB RAM na pokładzie.

W recenzji Reno 3 Pro Miłosz, który go testował, nie znalazł rażących wad. Brakowało mu głównie ładowania indukcyjnego, slotu kart microSD, 3.5 mm jacka audio oraz normy odporności.

Oppo Reno 3 Pro fot. Miłosz Starzewski

Poniżej standardowa tabela z parametrami technicznymi:

model Xiaomi Mi 10T OnePlus Nord 5G Oppo Reno3 Pro Samsung Galaxy A52 5G ekran IPS 6,67” 2400×1080 144Hz Optic AMOLED 6,44” 2400×1080 90 Hz AMOLED 6,5” 2400×1080 90 Hz Super AMOLED 6,5” 2400×1080 90 Hz procesor Snapdragon 865 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 750G GPU Adreno 650 Adreno 620 Adreno 620 Adreno 618 RAM 6 GB 8 GB 12 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 256 GB 128 GB system Android 10 Android 10 Android 10 Android 11 aparat 64 + 13 + 5 Mpix 48 + 8 + 5 + 2 Mpix 48 + 13 + 8 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix kamerka 20 Mpix 32 + 8 Mpix 32 Mpix 32 Mpix bateria 5000 mAh 4115 mAh 4025 mAh 4500 mAh ładowanie 33 W 30 W 30 W 25 W głośniki stereo mono stereo stereo 5G tak tak nie tak NFC tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C microSD nie nie nie tak dual SIM tak tak tak tak, hybrydowy 3.5 mm jack audio nie nie nie tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi w ekranie w ekranie w ekranie norma odporności brak brak brak IP67 wymiary 165,1×76,4×9,3 mm 158,3×73,3×8,2 mm 159,4×72,4×7,7 mm 159,9×75,1×8,4 mm waga 218 g 184 g 171 g 189 g standardowa cena 1999 złotych 1899 złotych 1899 złotych 1899 złotych oferta Media Expert 1899 złotych 1899 złotych – 1899 złotych

Moim zdaniem wybór wcale nie jest prosty, a o wskazaniu konkretnego modelu decydują wyłącznie indywidualne preferencje. Mi najbliżej do Xiaomi Mi 10T (który jednak o stówkę przekracza założony budżet 1800 złotych) lub Samsunga Galaxy A72, ale jeśli ktoś woli mniejszy model, to Galaxy A52 też będzie dobrym wyborem – tak samo, jak Poco F3 dla zwolenników AMOLED-a i MIUI czy Oppo Reno 4Z 5G dla tych, którzy jednak zdecydują się oszczędzić względem założonego budżetu.

Jeśli ktoś może sobie pozwolić na dołożenie stu złotych, zarówno propozycja OnePlusa, jak i Oppo, okażą się trafionymi wyborami.

Czas na Wasze wskazania – który smartfon do 1800 złotych (do 1900 złotych w ostateczności ;)) byście wybrali i dlaczego? Komentarze są do Waszej dyspozycji.