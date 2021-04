Wybór idealnego smartfona Samsunga do 1500 złotych… nie jest prosty

Samsung oferuje urządzenia na każdą kieszeń, ale czasem znalezienie tego idealnego może być bardzo trudne. Mnogość modeli, w szczególności tych ze średniej półki cenowej, jeszcze bardziej utrudnia to zadanie. Z odsieczą przychodzi jednak nasz kolejny poradnik z serii Co kupić. Tym razem na tapet bierzemy smartfony Samsunga odrobinkę droższe, niż porównywane ostatnio przez Mateusza Motorole. Sprawdźmy, co południowokoreański producent ma nam do zaoferowania przy budżecie wynoszącym półtora tysiąca złotych.

Samsungowe wojny klonów

Nie ukrywam, że zabierając się do pisania tego porównania byłem kompletnie nieświadomy faktu, jak trudne będzie to zadanie. Wynika to ze sporej liczby smartfonów Samsunga w tej półce cenowej. Na dodatek, wiele z nich jest do siebie bliźniaczo podobnych, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i specyfikację. Znalazłem się więc w podobnej sytuacji, co Kasia, która zdecydowała się porównać najtańsze smartfony Xiaomi.

Postanowiłem przyjrzeć się również kilku budżetowym modelom, które – pomimo słabszej specyfikacji – z pewnością przypadną do gustu osobom szukającym nowego smartfona, lecz dysponują ograniczonymi środkami lub po prostu potrzebują urządzenia jedynie do najprostszych czynności.

Samsung Galaxy A32 5G (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Najlepszy smartfon Samsunga do 1500 złotych

Wybór idealnego średniaka to wciąż konieczność pogodzenia się z paroma kompromisami. W każdym kolejnym rozważanym przeze mnie smartfonie zawsze znalazł się przynajmniej jeden szczegół, który dzielił to urządzenie od ideału. Na dodatek żaden z wymienionych przeze mnie smartfonów nie ma głośników stereo ani nie jest wodoszczelny.

Nie oznacza to jednak, że są to smartfony złe lub nieprzyjemne w użytkowaniu – wręcz przeciwnie. Sporymi atutami modeli z tej półki cenowej są m.in obecność wyjścia słuchawkowego 3.5 mm, obsługa Dual SIM oraz kart microSD, co wśród flagowców już nie zawsze jest oczywistością.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Najbliżej mojego serca znalazł się chyba Galaxy M51. Model ten co prawda jest przez producenta klasyfikowany jako budżetowiec (tak, jak cała seria Galaxy M), lecz świetnie pasuje on do naszego zestawienia średniaków. Wydajność, jaką oferuje połączenie Snapdragona 730G z 6 gigabajtami RAM-u, jest wystarczająca, zaś bateria o pojemności aż 7000 mAh nie będzie co chwilę prosić o podłączenie do ładowarki. Świetny, choć ogromny wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości FHD+, to również znakomity atut tego smartfona.

Uwagę przykuwają tu również znakomite – jak na cenę tego urządzenia – aparaty z głównym obiektywem 64 Mpix na czele oraz ultraszerokokątnym 12 Mpix u jego boku. Smartfon debiutował z Androidem 10 i One UI 2.5, lecz dostępna jest już aktualizacja do najnowszego robocika, okraszonego nakładką One UI w wersji 3.1.

Nie każdemu jednak do gustu przypadną wymiary tego smartfona. Przez zastosowanie tak sporego ekranu i pojemnej baterii, urządzenie jest zarówno duże, jak i ciężkie. Brakuje mi w nim również obsługi sieci 5G.

Samsung Galaxy M51 (źródło: Samsung)

Bardzo podobnym modelem do Galaxy M51 jest Galaxy A71. Znajdziemy tu Snapdragona 730 oraz sporo mniejszą baterię – o pojemności „zaledwie” 4500 mAh. Dzięki mniejszemu akumulatorowi konstrukcja jest znacznie cieńsza i lżejsza. Czytnik linii papilarnych został tu umieszczony pod wyświetlaczem, nie zaś w klawiszu blokady.

Poza tymi szczegółami, Galaxy A71 jest bliźniakiem modelu Galaxy M51, choć… jego obudowa może się podobać nieco bardziej, jeśli chodzi o aspekty wizualne. Warto mieć też na uwadze, że zadebiutował on znacznie wcześniej i jest obecny na rynku już od ponad roku. Może się to przełożyć na krótsze wsparcie ze strony producenta, choć… to i tak powinno być długie (w sumie cztery lata).

Samsung Galaxy A71 (fot. Tabletowo.pl)

Ciekawie prezentuje się również niedawno debiutujący na naszym rynku model Galaxy A32. Wyposażono go w procesor MediaTek Helio P80, 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Mamy tutaj również wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu 90 Hz, pod którym umieszczono czytnik linii papilarnych. Fanów robienia zdjęć powinien zadowolić zestaw czterech aparatów z obiektywem głównym 64 Mpix oraz kamerka do selfie o rozdzielczości 20 Mpix.

Samsung Galaxy A32 4G (źródło: Samsung)

Średniopółkowe Samsungi z obsługą sieci 5G

Model Galaxy A32 został wydany również w wersji obsługującej sieć 5G. Mogłoby się zdawać, że Galaxy A32 5G będzie do niego bardzo podobny, a jedyne, co się zmieni, to zastosowany procesor. Nic bardziej mylnego – specyfikacja tych dwóch modeli znacząco się różni.

W Samsungu Galaxy A32 5G także zastosowano procesor MediaTeka, lecz tym razem jest to jednostka Dimensity 720 5G. Wielkość RAM-u pozostała niezmieniona, lecz pamięć wewnętrzna została uszczuplona do 64 GB. Zmieniły się również aparaty, bowiem pierwsze skrzypce gra tutaj obiektyw o rozdzielczości 48 Mpix, a z przodu umieszczono kamerkę do selfie 13 Mpix.

Zastosowany wyświetlacz jest słabszy względem modelu Galaxy A32, bowiem mamy tutaj 6,5-calowy ekran TFT o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 60 Hz. Nie znalazł się pod nim skaner odcisków palców – ten zintegrowano z klawiszem blokady.

Smartfon, jak nazwa wskazuje, obsłuży sieć 5G, lecz jeśli chcecie powiększyć pamięć urządzenia za pomocą microSD, będziecie musieli wykorzystać do tego celu slot przeznaczony na drugą kartę SIM.

Samsung Galaxy A32 5G (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Postanowiłem również przyjrzeć się modelowi Galaxy A42 5G. Ten, choć ceną delikatnie wykracza ponad 1500 złotych, jest bardzo ciekawym smartfonem ze średniej półki obsługującym 5G.

Największą przewagą nad Galaxy A32 5G jest zastosowany wyświetlacz. Znajdziemy tu ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, pod którym umieszczono czytnik linii papilarnych. Zastosowany procesor to Snapdragon 750 5G. Z przodu urządzenia znajdziemy również nieco lepszą kamerkę o rozdzielczości 20 Mpix.

Urządzenie debiutowało pod koniec zeszłego roku z Androidem 10 i nakładką One UI 2.5, lecz udostępniana jest już aktualizacja do Androida 11 z One UI 3.1.

Samsung Galaxy A42 5G (źródło: Samsung)

Skorzystajcie z poniższej tabelki by lepiej porównać poszczególne parametry opisanych smartfonów.

model Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A42 5G ekran Super AMOLED Plus 6,7” 1080 x 2400 Super AMOLED Plus 6,7” 1080 x 2400 Super AMOLED 6,4” 1080 X 2400 90 Hz TFT 6,5” 720 x 1600 Super AMOLED 6,6” 720 x 1600 procesor Snapdragon 730G Snapdragon 730 MediaTek Helio G80 MediaTek Dimensity 720 5G Snapdragon 750 5G GPU Adreno 618 Adreno 618 Mali-G52 Mali-G57 Adreno 619 RAM 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB system Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) Android 11 Android 11 Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) aparat 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 64 + 8 + 5 + 5 Mpix 48 + 8 + 5 + 2 Mpix 48 + 8 + 5 + 5 Mpix kamerka 32 Mpix 32 Mpix 20 Mpix 13 Mpix 20 Mpix bateria 7000 mAh 4500 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G nie nie nie tak tak NFC tak tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C typu C microSD tak tak tak hybrydowy hybrydowy dual SIM tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak głośniki mono mono mono mono mono biometria w przycisku blokady pod wyświetlaczem pod wyświetlaczem w przycisku blokady pod wyświetlaczem wymiary 163,9 x 76,3 x 9,5 mm 163,6 x 76 x 7,7 mm 158,9 x 73,6 x 8,4 mm 164,2 x 76,1 x 9,1 mm 164,4 x 75,9 x 8,6 mm waga 213 g 179 g 184 g 205 g 193 g norma odporności brak brak brak brak brak cena na wolnym rynku 1399 złotych 1299 złotych 1249 złotych 1249 złotych 1549 złotych oferta Media Expert link link link link link

Jaki najtańszy smartfon Samsunga kupić?

Jeśli szukacie czegoś dla siebie, lecz interesuje was coś jeszcze tańszego, również możecie zainteresować się niektórymi modelami Samsunga. Musicie mieć jednak z tyłu głowy świadomość co do większej liczby kompromisów, na które trzeba się zgodzić. Najtańsze budżetowe konstrukcje są bowiem przeznaczone do podstawowych czynności, takich jak sprawdzanie poczty, przeglądanie sieci, dzwonienie i SMS-owanie.

Oto kilka ciekawych budżetowców z oferty Samsunga:

model Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy M21 Samsung Galaxy A12 ekran IPS 6,5” 720 x 1600 Super AMOLED 6,4” 1080 x 2340 IPS 6,5” 720 x 1600 procesor Exynos 850 Exynos 9611 MediaTek Helio P35 GPU Mali-G52 Mali-G72 PowerVR GE8320 RAM 3 GB 4 GB 4 GB pamięć 32 GB 64 GB 64 GB system Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) Android 10 aparat 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 5 Mpix 48 + 5 + 2 + 2 Mpix kamerka 13 Mpix 20 Mpix 8 Mpix bateria 5000 mAh 6000 mAh 5000 mAh 5G Nie Nie Nie NFC Tak Tak Tak USB Typu C Typu C Typu C microSD Tak Tak Tak dual SIM Tak Tak Tak 3.5 mm jack audio Tak Tak Tak głośniki Mono Mono Mono biometria Z tyłu obudowy Z tyłu obudowy W przycisku blokady wymiary 163,7 x 75,3 x 8,9 mm 159 x 75,1 x 8,9 mm 164 x 75,8 x 8,9 mm waga 192 g 188 g 205 g norma odporności Brak Brak Brak cena na wolnym rynku 699 złotych 799 złotych 799 złotych oferta Media Expert Link Link Link

Mam nadzieję, że spośród ośmiu wymienionych modeli każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dajcie znać w komentarzach, który smartfon Samsunga do 1500 złotych byście wybrali i, przede wszystkim, dlaczego akurat ten konkretny.