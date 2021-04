Sprzedaż tabletów wciąż z imponującymi wzrostami, a rynek Chromebooków to prawdziwe szaleństwo!

Najwidoczniej tablety nie zamierzają zniknąć z rynku. Co więcej, ostatnio ich sprzedaż zauważalnie wzrosła, co potwierdzają liczne raporty.

Smartfon nie zastąpi urządzenia z większym ekranem

Obecnie standardem stały się smartfony mające ekrany o przekątnej 6 cali i większej. Nic więc dziwnego, że coraz mniej osób czuło potrzebę kupna dodatkowego urządzenia do przeglądania internetu i innych prostych czynności. W końcu wiele zadań można wykonać na smartfonie.

Reklama

Nie zawsze jednak smartfon potrafi zastąpić laptopa czy tablet. Przekonało się o tym wiele osób podczas aktualnej sytuacji na świecie, która zmusiła nas do pozostania w domach, a także zdalnej nauki i pracy. To właśnie teraz okazało się, że sprzęt z większym ekranem, oferujący więcej możliwości, może się jednak przydać.

Zapotrzebowanie na większe ekrany oraz urządzenia, które zapewnią funkcjonalność pozwalającą na wykonanie prostych zadań w programach biurowych, pozytywnie przełożyło się na rynek komputerów i tabletów. Po latach spadków i stagnacji, sprzedaż urządzeń należących do wspomnianych kategorii zauważalnie wzrosła.

Sprzedaż tabletów cały czas w górę

Wcześniej już mogliśmy się dowiedzieć, że sprzedaż tabletów zauważalnie podskoczyła. Odczuli to wszyscy najwięksi producenci. Warto zaznaczyć, że dotyczy to również tabletów z Androidem, które przez ostatnie lata były w jeszcze sporo gorszej kondycji niż iPady.

Sprzedaż tabletów w Q1 2021 (fot. IDC)

Według najnowszego raportu IDC, przedstawiającego sprzedaż tabletów, opisany przed chwilą trend jeszcze się nie zakończył. Firmy wciąż mogą liczyć na o wiele większe zyski z tego segmentu urządzeń.

Pierwsza pozycja, co raczej nie jest zaskoczeniem, należy do Apple. Zespół Tima Cooka może pochwalić się sprzedażą 12,7 mln iPadów i wzrostem na poziomie 64,3% rok do roku. Następne miejsca to: Samsung (8 mln, +60,8%), Lenovo (3,8 mln, +138,1%), Amazon (3,5 mln, +143%) i Huawei (2,7 mln, +1,7%). Pozostali producenci, ujęci łącznie pod nazwą „Others”, odnotowali sprzedaż tabletów na poziomie 9,3 mln sztuk, przy wzroście wynoszącym 26,5%.

Prawdziwy szał na Chromebooki

Nie tylko sprzedaż tabletów wyraźnie wzrosła. Chromebooki, często będące tańszą alternatywą dla laptopów z Windowsem czy MacBooków, odnotowują naprawdę dużo lepsze wyniki.

Sprzedaż Chromebooków w Q1 2021 (fot. IDC)

Cały rynek osiągnął wzrost na poziomie imponujących 357,1% względem pierwszego kwartału 2020 roku. Natomiast lista największych producentów przedstawia się następująco: HP, Lenovo, Acer, Dell i na piątym miejscu Samsung. Co warto odnotować, HP zajmujące pierwszą lokatę może pochwalić się wzrostem na poziomie aż 633,9%!