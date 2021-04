Samsung Galaxy Tab S7 i S7+ z 12 GB RAM? Tak, i to już od jutra

Samsung, jak nigdy wcześniej, może czuć się liderem w świecie Androida. Nie tylko pod względem liczby sprzedanych urządzeń, ale przede wszystkim pod względem jakości i możliwości topowych sprzętów – najnowsza seria Galaxy S21 czy zeszłoroczny Galaxy Tab S7+ to urządzenia wybitnie dobre i dopracowane. Okazuje się, że wspomniana linia tabletów doczeka się małego odświeżenia.

Samsung Galaxy Tab S7 z większą ilością pamięci

Podczas zeszłorocznej premiery Samsung zaprezentował dwa tablety z topowej serii S – Galaxy Tab S7 i S7+. Szczególnie ten drugi z modeli to iście flagowe i niemal bezkompromisowe urządzenie. Tablety debiutowały na rynku z 6 lub 8 gigabajtami pamięci RAM.

Jak donosi TabletMonkeys, w tym tygodniu Koreańczycy mają w planie zaprezentować odświeżone wydanie popularnych tabletów. Oba nowe urządzenia będą mieć na pokładzie aż 12 GB pamięci RAM i mają dysponować pokaźnym magazynem na dane w postaci 512 GB. Również system został zaktualizowany do najnowszej wersji – tablety w tym wydaniu zadebiutują z preinstalowanym Androidem 11.

Nie są to co prawda powalające zmiany, ale trudno nie docenić takiego zabiegu. Nowy system zapewni wydłużone wsparcie, a większa ilość pamięci to dodatkowe możliwości. Szczególnie docenią to przyszli właściciele Galaxy Tab S7+, który jest przeznaczony do bardziej profesjonalnych i wymagających zadań.

Samsung Galaxy Tab S7+ (fot. Andrzej Libiszewski)

Dostępność i cena

Sprzedaż ma ruszyć już jutro – 8 kwietnia – i rozpocznie się, póki co, w Korei Południowej. Nie wiadomo czy wariant ten wyjdzie poza granice macierzystego kraju. Wydaje się to jednak dość prawdopodobne – w końcu mówimy o popularnych i bardzo dobrych urządzeniach, które w nowej odsłonie powinny znaleźć swoich nabywców.

Samsung Galaxy Tab S7+ (fot. Andrzej Libiszewski)

Za nowe wydanie Samsunga Galaxy Tab S7+ 5G z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane przyjdzie zapłacić Koreańczykom równowartość około 1340 dolarów. To dość sporo, szczególnie, że dotychczas najmocniejszy wariant tego tabletu był wyceniony na 1049 dolarów. Czas pokaże, czy znajdą się chętni wydać tak sporą kwotę, choć uczciwie trzeba przyznać, że tablety w nowej konfiguracji będą dysponować naprawdę mocną konfiguracją bez słabych punktów.