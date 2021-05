Najlepszy smartfon do 1300 złotych? Jeden model się wybija, kilka go goni

Pisząc podsumowanie recenzji Xiaomi Redmi Note 10 Pro (publikacja już niebawem) zaczęłam się zastanawiać, jaka jest realna konkurencja dla tego modelu. Rozpisałam sobie konkurencyjne urządzenia i właściwie miałam na wpół gotowy wpis na dziś. Sprawdźmy zatem, jakie są najlepsze smartfony do 1300 złotych.

Poco X3 Pro NFC to jedyny smartfon w cenie do 1300 złotych, w którym znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 860 z Adreno 640. Do tego, w najwyższej wersji, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, wyświetlacz 6,67” Full HD+ o odświeżaniu 120 Hz (szkoda tylko, że IPS), najnowsza wersja systemu Android, NFC oraz głośniki stereo – to wszystko brzmi aż za dobrze.

Największa wada Poco X3 Pro NFC? Wygląda na to, że waga – mimo wcale nie największego akumulatora (którego pojemność to 5160 mAh), waży aż 215 g. To nawet więcej niż Samsung Galaxy M51, wewnątrz którego kryje się akumulator o pojemności aż 7000 mAh.

Wygląda jednak na to, że Xiaomi Poco X3 Pro NFC w tej półce cenoawej nie ma sobie równych. I to niekoniecznie, gdy mówimy o smartfonach do 1300 złotych – we wciąż świetnej wersji 6 GB RAM / 128 GB pamięci – kosztuje 1099 złotych; w tej cenie trudno o cokolwiek lepszego. Mam nadzieję, że niebawem któryś z członków redakcji będzie miał okazję to sprawdzić.

Drugi smartfon spod skrzydeł Xiaomi w dzisiejszym zestawieniu. Względem Poco różni się przede wszystkim zastosowaniem matrycy AMOLED (zamiast IPS), nieco słabszego, ale wciąż OK procesora Snapdragon 732G z Adreno 618, jak również mniejszej pamięci operacyjnej – 6 GB i pamięci wewnętrznej – tylko 64 GB (w wersji 8/128 kosztuje już nieco więcej – 1499 złotych).

W zamian otrzymujemy natomiast aparaty o lepszych parametrach – główny ma 108 Mpix, a makro 5 Mpix (do tego jest też ultraszerokokątny 8 Mpix i pomocniczny 2 Mpix, ale te w obu modelach są takie same). Różnica jest też w dual SIM – w Poco jest hybrydowy, tutaj można jednocześnie korzystać zarówno z dwóch kart nanoSIM, jak i microSD.

Po testach Redmi Note 10 Pro muszę stwierdzić, że to bardzo solidna propozycja w tej półce cenowej.

W ocenie realme 8 pro w jego recenzji byłam dość rozdarta. Wszystko za sprawą tego, że względem jego poprzednika, realme 7 pro, niewiele się zmieniło, a ten wciąż jest ciekawym modelem i nie bez powodu trzyma cenę (aktualnie kosztuje ok. 1199-1299 złotych).

Spośród smartfonów z dzisiejszego zestawienia, realme 8 pro obsługuje najszybsze ładowanie – 50 W i oferuje też czytnik linii papilarnych w ekranie. Do tego warto wspomnieć, że został wyposażony w aparat główny 108 Mpx i 8 GB RAM – żaden z jego rywali nie łączy w sobie tych dwóch cech.

Szkoda jedynie, że realme 8 pro nie może się pochwalić ekranem o wyższej częstotliwości odświeżania wyświetlacza (choć na pochwałę zasługuje sam fakt, że to AMOLED), a i nowszym procesorem, baterią o większej pojemnością czy głośnikami stereo też by nikt nie pogardził.

Samsung Galaxy M51 to smartfon, obok którego obojętnie nie przejdą osoby, które chcą mieć spokój z częstym ładowaniem swojego telefonu. Dzięki akumulatorowi o pojemności aż 7000 mAh, możecie zapomnieć o konieczności podpinania go do gniazdka spokojnie przez nawet trzy czy cztery dni – oczywiście zależnie od intensywności użytkowania.

Tak duża bateria wiąże się ze sporą grubością urządzenia – ma 9,5 mm oraz wagą – waży 213 g. Nie są to małe wartości, ale czas pracy zdecydowanie rekompensuje ewentualne niedogodności płynące z ciężaru, do którego z czasem i tak można przywyknąć.

Innym smartfonem z obozu Samsunga, który łapie się w założonej kwocie, jest Galaxy A41, który jednak ma tylko 4 GB RAM i procesor MediaTeka, przez co nie wygląda zbyt konkurencyjnie na tle pozostałych modeli.

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Czas na najlżejszy smartfon ze stawki – jest nim TCL 10 Plus. W recenzji tego modelu napisałam, że to dość niebanalny sprzęt, który jednak jest warty zainteresowania.

Tak, wiem, TCL w Polsce póki co może nie jest kojarzony ze smartfonami, ale jeszcze kilka dobrze wycenionych urządzeń i z biegiem miesięcy może się to wszystko zmienić. Nie wiem, jak Wy, ale ja trzymam kciuki.

model Xiaomi Poco X3 Pro NFC Xiaomi Redmi Note 10 Pro realme 8 Pro Samsung Galaxy M51 TCL 10 Plus ekran IPS 6,67” 2400×1080 120 Hz AMOLED 6,67” 2400×1080 120 Hz Super AMOLED 6,4” 2400×1080 Super AMOLED 6,7” 2400×1080 AMOLED 6,47” 2340×1080 procesor Snapdragon 860 Snapdragon 732G Snapdragon 720G Snapdragon 730 Snapdragon 665 GPU Adreno 640 Adreno 618 Adreno 618 Adreno 618 Adreno 610 RAM 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB pamięć 256 GB 64 GB 128 GB 128 GB 256 GB system Android 11 Android 11 Android 11 Android 10 Android 10 aparat 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 108 + 8 + 5 + 2 Mpix 108 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix kamerka 20 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 32 Mpix 16 Mpix bateria 5160 mAh 5020 mAh 4500 mAh 7000 mAh 4500 mAh ładowanie 33 W 33 W 50 W 25 W 18 W głośniki stereo stereo mono mono mono 5G nie nie nie nie nie NFC tak tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C typu C microSD tak nie tak tak tak dual SIM tak, hybrydowy tak tak tak tak, hybrydowy 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi na prawej krawędzi w ekranie na prawej krawędzi w ekranie wymiary 165,3×76,8×9,4 mm 164×76,5×8,1 mm 160,6×73,9×8,1 mm 164×76,3×9,5 mm 158,9×72,88×8,95 mm waga 215 g 193 g 176 g 213 g 172 g standardowa cena 1299 złotych / 6/128 1099 złotych 1299 złotych 1299 złotych 1299 złotych 1269 złotych oferta Media Expert 1299 złotych – 1299 złotych – 1269 złotych

Najlepszy smartfon do 1300 złotych z 5G?

Nietrudno zauważyć, że te najciekawsze smartfony do 1300 złotych nie oferują modemu 5G. Jeśli jednak wychodzicie z założenia, że Wasz nowy telefon takowy modem mieć już musi, bo nie zamierzacie go wymieniać przez kolejne 2-3 lata i mieszkacie w większej miejscowości, mam dla Was kilka alternatyw, które 5G na pokładzie mają.

Chyba się ze mną zgodzicie, że najciekawiej spośród nich wypada Motorola Moto G 5G Plus, której dostępność w ostatnim czasie jest dość ograniczona. Być może ma na to wpływ, że w swojej cenie jest zaskakująco ciekawym modelem z 5G. Ma ekran o odświeżaniu 90 Hz, przyzwoity procesor, 6 GB, sporą baterię czy wreszcie zupełnie niezłe aparaty.

Standardowo załączam Wam tabelę, dzięki której możecie szybko porównać ze sobą parametry techniczne zestawianych modeli:

model Xiaomi Redmi Note 9T Motorola Moto G 5G Plus Samsung Galaxy A32 5G TCL 20 5G ekran IPS 6,53” 2340×1080 IPS 6,7” 2520×1080 90 Hz LCD 6,5” 1600×720 6,67” 2400×1080 procesor MediaTek Dimensity 800U Snapdragon 765 MediaTek Dimensity 720 Snapdragon 690 GPU Mali-G75 MC3 Adreno 620 Mali-G57 MC3 Adreno 619L RAM 4 GB 6 GB 4 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB system Android 10 Android 11 Android 11 Android 10 aparat 48 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 5 + 2 Mpix 48 + 8 + 5 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 Mpix kamerka 13 Mpix 16 + 2 Mpix 13 Mpix 8 Mpix bateria 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 4500 mAh ładowanie 18 W 20 W 15 W 18 W głośniki stereo mono mono mono 5G tak tak tak tak NFC tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C microSD nie tak tak tak dual SIM tak tak, hybrydowy tak, hybrydowy tak, hybrydowy 3.5 mm jack audio tak tak tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi na prawej krawędzi na prawej krawędzi na prawej krawędzi wymiary 162×77,3×9,1 mm 168x74x9 mm 164×76,1×9,1 mm 166,2×76,8×9,1 mm waga 199 g 207 g 205 g 206 g standardowa cena 1299 złotych 1299 złotych 1249 złotych 1299 złotych oferta Media Expert 1169 złotych – 1199 złotych 1299 złotych

Moje typy najciekawszych smartfonów do 1300 złotych już znacie. Teraz pora na Was. Napiszcie w komentarzach, jak wygląda Wasz TOP 3 modeli mieszczących się w tej kwocie. Jestem bardzo ciekawa Waszych wyborów – zwłaszcza tego, czy wśród nich będą modele z 5G.

