Lenovo Tab P11 to nowy, przystępny cenowo tablet dla całej rodziny

Na trwającej właśnie tegorocznej edycji targów CES (niestety, z wiadomych powodów, w formie cyfrowej) Lenovo zapowiedziało tablet Lenovo Tab P11 – bardziej przystępną cenowo i mniejszą wersję zeszłorocznego Tab P11 Pro. Podczas gdy model Pro jest produktem dla profesjonalistów i bardziej wymagających użytkowników, standardowy Tab P11 jest skierowany bardziej dla rodzin.

Specyfikacja Lenovo Tab P11

Wyświetlacz w P11 nie jest tak zaawansowany, jak ten w wersji Pro – to raczej nikogo nie powinno dziwić. Zamiast 11,5-calowego panelu OLED o rozdzielczości 2560 x 1600, otrzymujemy 11-calowy ekran dotykowy IPS LCD 2K (2000 x 1200 pikseli). Producent zapewnia, że mimo to Tab P11 nadal ma zintegrowaną technologię trybu Eye Care, pozwalającą na obniżenie emisji szkodliwego niebieskiego światła, które często wiąże się ze zmęczeniem oczu.

W kwestii wyglądu Tab P11 również wypada całkiem pozytywnie. Obudowa urządzenia jest wykonana z aluminiowej obudowy, która dostępna będzie w dwóch wersjach wykończenia – w kolorach Slate Grey (jasnoszarym) lub Platinum Grey (ciemnoszarym).

Lenovo Tab P11 (fot. Lenovo)

Pozostałe dane na temat specyfikacji zdradzają między innymi informacje o dobrej żywotności baterii w tablecie (do 15 godzin pracy na ekranie) oraz wyposażeniu go w nowy, przyjazny dzieciom tryb o nazwie Kids Space od Google. Daje to użytkownikom do dyspozycji szereg rodzinnych aplikacji, książek i filmów przeznaczonych dla dzieci poniżej dziewiątego roku życia.

Z przodu znajduje się 8-megapikselowy przedni aparat do rozmów wideo, wzbogacony o funkcję Smart Privacy, która rozmywa znajdujące się za użytkownikiem tło. Jeśli chodzi o dźwięk, urządzenie zaoferuje cztery głośniki z funkcją Dolby Atmos.

Podczas gdy droższy P11 Pro zawiera procesor Qualcomm Snapdragon 730G, model P11 działa dzięki średniopółkowemu Snapdragonowi 662, wspieranemu przez 6 GB pamięci RAM. Podobnie jak Tab P11 Pro, standardowy P11 będzie współpracować z opcjonalną dołączaną klawiaturą lub rysikiem Precision Pen.

Lenovo Tab P11 ma dedykowany tryb dziecięcy, co czyni go dobrym wyborem dla najmłodszych (fot. Lenovo)

Stosunek ceny do jakości najnowszego tabletu Lenovo wygląda naprawdę nieźle

Jako iż Tab P11 nie ma zaawansowanych funkcji Pro, jest również sporo tańszy. Zamiast kwoty 499 dolarów (~1840 złotych), jaką trzeba zapłacić za wersję Pro, ceny Tab P11 startują z poziomu zaledwie 230 dolarów (~850 złotych). Tablet będzie dostępny już w tym miesiącu i wydaje się ciekawą propozycją na czas pandemii, zwłaszcza dla młodszych odbiorców.

Czekamy na szczegóły związane z dostępnością tabletu w Polsce.