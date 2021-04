Wybieramy iPhone’a do 3000 złotych. Rozmiar ma znaczenie?

Zakup smartfona w sytuacji, gdy dysponujemy budżetem 3000 złotych, wydaje się bardzo łatwym zadaniem. Co jednak w sytuacji, gdy w grę wchodzą wyłącznie urządzenia wyprodukowane przez Apple? Potrzebna będzie chwila zastanowienia, by wybrać smartfon najlepiej dopasowany do naszych potrzeb.

Smartfony produkowane przez Apple to jedne z najlepszych urządzeń na rynku – to nie ulega wątpliwości. Kiedy już wybór systemu operacyjnego mamy za sobą, trzeba zdecydować się na konkretny model. iPhone’y słyną z wysokich cen, dlatego budżet 3000 złotych wydaje się niewielki.

W rzeczywistości okazuje się jednak, że zupełnie wystarczający. Dysponując taką kwotą możemy bowiem wybierać między trzema modelami, wśród których znalazła się nawet konstrukcja debiutująca na rynku końcem 2020 roku.

iPhone X (po lewej) i iPhone XR (po prawej) fot. Miłosz Lis / Tabletowo.pl

Najtańszy z uwzględnionych w zestawieniu smartfonów kosztuje 1949 złotych, dzięki czemu możemy zaoszczędzić ponad 1000 złotych względem założonego budżetu, a najdroższy wyczerpuje go w całości. Pora przyjrzeć się poszczególnym modelom, by sprawdzić, czy warto dopłacić.

Ale najpierw specyfikacja smartfonów, wśród których będziemy wybierać:

Model iPhone SE 2020 iPhone Xr iPhone 11 iPhone 12 Mini Ekran 4,7 cala, IPS 6,1 cala, IPS 6,1 cala, IPS 5,4 cala, OLED Procesor Apple A13 Bionic Apple A12 Bionic Apple A13 Bionic Apple A14 Bionic GPU Apple GPU Apple GPU Apple GPU Apple GPU RAM 3 GB 3 GB 4 GB 4 GB Pamięć 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB System iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14 Aparat 12 Mpix f/1,8 12 Mpix f/1,8 12 Mpix f/1,8 + 12 Mpix f/2,4 (ultraszerokokątny) 12 Mpix f/1,6 + 12 Mpix f/2,4 (ultraszerokokątny) Kamerka 7 Mpix 7 Mpix 12 Mpix 12 Mpix Bateria 1821 mAh, ładowanie 18 W, ładowanie bezprzewodowe 2942 mAh, ładowanie 15 W, ładowanie bezprzewodowe 3110 mAh, ładowanie 18 W, ładowanie bezprzewodowe 2227 mAh, ładowanie 20 W, ładowanie bezprzewodowe 5G Nie Nie Nie Tak NFC Tak Tak Tak Tak USB Złącze Lightning Złącze Lightning Złącze Lightning Złącze Lightning Micro SD Nie Nie Nie Nie Dual SIM Tak, tylko eSIM Tak, tylko eSIM Tak, tylko eSIM Tak, tylko eSIM Wyjście słuchawkowe Nie Nie Nie Nie Głośniki Stereo Stereo Stereo Stereo Biometria Skaner linii papilarnych Touch ID Skaner twarzy Face ID Skaner twarzy Face ID Skaner twarzy Face ID Wymiary 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 150,9 x 75,7 x 8,3 mm 150,9 x 75,7 x 8,3 mm 131,5 x 64,2 x 7,4 mm Waga 148 g 194 g 194 g 135 g Norma odporności IP67 IP67 IP68 IP68 Cena 1949 złotych 2449 złotych 2899 złotych 2999 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link

iPhone SE 2020 to najtańszy smartfon, z jakim będziemy mieć do czynienia w tym zestawieniu. W cenie niższej niż 1000 złotych oferuje bardzo kompaktowe wymiary, potężne podzespoły i klasyczne, choć nieco już opatrzone wzornictwo. Jego sporym atutem względem droższych modeli jest obecność skanera linii papilarnych Touch ID, uwydatniającego swoją przewagę nad Face ID zwłaszcza teraz, gdy obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej.

Należy jednak pamiętać o sporych mankamentach tego smartfona, z których najważniejszym jest słaba bateria, mimo zastosowania bardzo mocnych podzespołów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w codziennym użytkowaniu iPhone SE 2020 będzie wymagał doładowywania w ciągu dnia.

8 Ocena

Od konkurentów najtańszy model odstaje również aparatem głównym – to konstrukcja znana z iPhone’a 8, odstająca parametrami od nowszych i droższych modeli. Obiektywów dodatkowych brak.

Niemniej, to wciąż mistrz stosunku ceny do oferowanych możliwości, nie tylko w obozie Apple.

Przyszła pora na najstarszy smartfon w zestawieniu – iPhone Xr. To zauważalnie większa konstrukcja od modelu SE, podobnie jak mniejszy model, wykorzystująca wyświetlacz typu IPS. Choć znajdziemy tu skaner Face ID umieszczony w charakterystycznym notchu, ramki wokół wyświetlacza są dość grube, co nie każdemu odpowiada.

8.2 OCENA

W dalszym ciągu znajdziemy tu pojedynczy aparat główny, jednak o nieco lepszych parametrach, niż ten stosowany w modelu SE. Nie ma za to problemów z baterią.

Pozostaje pytanie, czy warto go kupić, skoro sporo lepszy następca jest od niego droższy o 450 złotych. To jednak indywidualna kwestia, którą każdy zainteresowany musi rozważyć samodzielnie.

iPhone XR (fot. Miłosz Starzewski/Tabletowo.pl)

iPhone’a 11 nikomu przedstawiać nie trzeba. To smartfon, który w 2020 roku sprzedawał się najlepiej spośród wszystkich smartfonów na całym świecie. Zawdzięcza to świetnemu, jak na firmę Apple, stosunkowi ceny do oferowanych możliwości i naprawdę niewielu kompromisom względem znacznie droższego modelu – iPhone 11 Pro.

8.5 OCENA

Tu również znajdziemy wyświetlacz IPS otoczony dość grubymi ramkami, jednak wewnątrz pracuje mocniejszy SoC niż w modelu Xr – Apple A13 Bionic, a na pleckach znalazło się miejsce dla dodatkowego, ultraszerokokątnego aparatu. To wybór numer jeden dla klientów szukających smartfona Apple, co oznacza, że jego nabywcy z pewnością nie będą rozczarowani.

Obecność tego smartfona w zestawieniu urządzeń Apple do 3000 złotych może dziwić. Stało się tak dlatego, że jego cena zdążyła mocno okrzepnąć od momentu premiery, przez co obecnie można kupić go w zakładanym budżecie. Czy przyczyną takiego stanu rzeczy jest jego niska sprzedaż? Najprawdopodobniej tak, jednak jestem pewien, że dzięki sporej obniżce ceny, będzie sprzedawał się jak ciepłe bułeczki.

Jego największymi atutami, względem konkurentów, są najmocniejszy SoC – Apple A14 Bionic, łączność 5G i największe możliwości fotograficzne. Jest też jedynym smartfonem w zestawieniu, w którym ekran IPS zastąpiono znacznie lepszym panelem OLED.

To jednak kompaktowy smartfon ze wszystkimi tego konsekwencjami, na czele z nie najlepszą baterią. Cóż, zawsze coś kosztem czegoś, jednak z uwagi na szybkie ładowanie przewodowe i możliwość ładowania bezprzewodowego, nie jest to szczególnie uciążliwy mankament.

iPhone 12 i 12 Mini (fot. Apple)

Który model szczególnie rekomenduję? Odpowiedziałbym, że wszystkie po równo, jednak opłacalność iPhone’a Xr pozostaje dla mnie dyskusyjna. To świetne smartfony, które bezproblemowo podłużą swojemu nabywcy przez kilka długich lat.

A Wasz faworyt to…?