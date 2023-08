iOS 17 coraz bliżej. Niestety nie wszystkie funkcje będą dostępne w Polsce

Już w przyszłym miesiącu iOS 17 doczeka się premiery stabilnej wersji, która zostanie udostępniona na wszystkie wspierane iPhone’y. Niestety, nie wszystkie zapowiedziane nowości będą dostępne od razu na premierę. Co więcej, z wybranych funkcji nie skorzystamy w Polsce. Podobne braki zobaczymy też w watchOS 10, iPadOS 17 czy macOS Sonoma.

Tych funkcji zabraknie w iOS 17

Tegoroczna, duża aktualizacja oprogramowania na iPhone’ach nie wprowadzi naprawdę dużych zmian. Owszem, mamy kilka nowości, ale Apple skupiło się głównie na rozwinięciu już obecnych pomysłów. Nie można jednak powiedzieć, że iOS 17 zapowiada się naprawdę nudno. Jest kilka interesujących rozwiązań, które mogą zostać pozytywnie odebrane przez użytkowników. Szkoda tylko, że nie wszystkie nowości będą dostępne w dniu premiery, niektóre wymagają odpowiednio nowego modelu iPhone’a, a jeszcze inne nie zadebiutują w Polsce.

iOS 17 wprowadza nową aplikację Dziennik, która – jak podaje Apple – pozwala na utrwalanie chwil i wspomnień w zupełnie nowy sposób. Nie będzie ona jednak częścią iOS 17 w dniu udostępnienia stabilnej wersji tego systemu operacyjnego. Firma Tima Cooka nie podała dokładnej daty, ale wiemy, że nowa aplikacja ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku. Dłużej będziemy musieli poczekać też na wspólne playlisty odtwarzania w Apple Music oraz na funkcję kontynuowania przesyłania plików przez AirDrop z wykorzystaniem połączenia z siecią.

Wybrane nowości będą też wymagać odpowiednio nowego iPhone’a lub innego sprzętu. Oznacza to, że nawet jeśli zainstalujemy iOS 17, ale korzystamy ze starszego modelu, to nie zobaczymy tych funkcji. Przykładowo nowość o nazwie Reakcje od ręki wymaga co najmniej iPhone’a 12, funkcja Dźwięk adaptacyjny słuchawek AirPods Pro 2 z najnowszym firmware, a tryb Wskaż i mów dostępny będzie tylko w iPhone’ach z linii Pro od modeli 12 Pro w górę.

Nowości w iOS 17 (fot. Apple)

Natomiast funkcja Stan gotowości, która pozwala na wyświetlanie podstawowych danych na zablokowanym ekranie iPhone’a, gdy ten jest podłączony do ładowarki i znajduje się w pozycji poziomej, będzie dostępna w trybie bez przerwy tylko na iPhonie 14 Pro i 14 Pro Max, a więc modelach oferujących ekran z obsługą Always On Display. Z kolei funkcja NameDrop, która w założeniach ma ułatwić wymianę numerów telefonów, w przypadku Apple Watchy wymaga modelu series 6 lub nowszego. Dostępna będzie też na SE 1. i 2. generacji, a jeszcze w tym roku skorzystają z niej użytkownicy Apple Watchy Ultra, aczkolwiek oni będą musieli poczekać na specjalną aktualizację oprogramowania.

Z dobrych informacji dla Polaków należy odnotować, że wreszcie dostaniemy funkcję autokorekty i przewidywania tekstu w systemowej klawiaturze, a także możliwość pisania metodą swype, bez odrywania palca od ekranu. Niestety, ulepszona predykcja tekstu, która debiutuje w iOS 17, nie zostanie udostępniona w Polsce. Nie dostaniemy też nowszej i lepszej wersji autokorekty tekstu oraz funkcji Live Voicemail, czyli transkrypcji wiadomości na poczcie głosowej na tekst.

Można też stwierdzić, że nowości w Siri, jak chociażby skrócona komenda wywołującą asystentkę głosową, również nie trafią do Polski. Jasne, będzie można korzystać z wersji angielskiej, ale nadal nie doczekaliśmy się obsługi języka polskiego, więc oficjalnie nowości w Siri nie będziemy mieli.

W pozostałych systemach operacyjnych też możemy doświadczyć braków

watchOS 10, który jest najciekawszą i największą z tegorocznych aktualizacji, wprowadzi m.in. funkcję Czas na świetle dziennym, która ma zachęcać zwłaszcza dzieci do zabaw na świeżym powietrzu. Czas na świetle dziennym będzie mierzony z wykorzystaniem czujnika światła otoczenia w Apple Watchach. Trzeba przyznać, że brzmi intrygująco, ale należy dodać, że ta nowość wymaga Apple Watcha series 6 lub nowszego, Watcha SE 2. generacji lub Watcha Ultra.

Nowości w watchOS 10 (fot. Apple)

W związku z tym, że w przypadku iPadOS 17 i macOS Sonoma wdrożenie nowych funkcji jest to dość złożone, to w celu zachowania możliwie najwyższego poziomu przejrzystości, skorzystamy z wypisania poszczególnych funkcji w formie listy. Zacznijmy od iPadów i iPadOS 17:

Reakcja od ręki – iPad Pro 12,9 cala (5. lub nowszej generacji), iPad Pro 11 cali (3. lub nowszej generacji), iPad (10. generacji), iPad Air (4. lub nowszej generacji) i iPad mini (6. generacji).

FaceTime na Apple TV – iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji), iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji), iPad (8. lub nowszej generacji), iPad Air (3. lub nowszej generacji) i iPad mini (5. lub nowszej generacji) oraz na Apple TV 4K (2. lub nowszej generacji).

Funkcja Odległość od ekranu działa przy użyciu aparatu TrueDepth w iPadzie Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji) i iPadzie Pro 11 cali (3. lub nowszej generacji).

Udoskonalona funkcja Wypełnianie – iPad Pro 12,9 cala (3. generacji lub nowszym), iPad Pro 11 cali (1. generacji lub nowszym), iPad Air (3. generacji lub nowszym) i iPad mini (5. generacji lub nowszym) oraz iPad (8. generacji lub nowszym).

Płynne skalowanie w Stage Manager – iPad Air (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji) i iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji).

Zewnętrzna kamera do rozmów w FaceTime – iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji), iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji), iPad (10. generacji), iPad Air (4. lub nowszej generacji) i iPad mini (6. generacji).

Dźwięk adaptacyjny – iPad Pro 12,9 cala (2. lub nowszej generacji), iPad Pro 10,5 cala, iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji), iPad Air (3. lub nowszej generacji), iPad (6. lub nowszej generacji), iPad mini (5. lub nowszej generacji) oraz AirPods Pro (2. generacji) z najnowszą wersją oprogramowania firmware.

Uaktualniona funkcja automatycznego przełączania – iPad Pro 12,9 cala (2. lub nowszej generacji), iPad Pro 10,5 cala, iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji), iPad Air (3. lub nowszej generacji), iPad (6. lub nowszej generacji), iPad mini (5. lub nowszej generacji) oraz na AirPods (2. i 3. generacji), AirPods Pro (1. i 2. generacji) i AirPods Max z najnowszą wersją oprogramowania firmware.

Jeśli chodzi o macOS Sonoma, to sytuacja z dostępnością funkcji przedstawia się następująco: