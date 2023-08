Kup Huawei P60 Pro, a smartwatch dostaniesz w prezencie. Są też inne promocje

Druga połowa sierpnia to przede wszystkim zbliżanie się równonocy jesiennej, dopijanie ostatnich chłodnych napojów ze znajomymi na plaży i szykowanie się na powrót do szarej, wrześniowej codzienności. To też szansa na zakupy w niższej cenie lub z dodatkowymi produktami w koszyku w gratisie.

Tańszy smartwatch Huawei…

„Produkty z klasą” to coroczna akcja Huawei, która pod koniec sierpnia umożliwia zakup kilku produktów w niższej cenie lub z prezentem, który zostanie nam dorzucony do zamówienia.

Niższa kwota pojawia się przy laptopie MateBook D16 2022 z CPU Intel Core i5 12. generacji z 16 GB RAM-u i SSD 512 GB – zamiast 3999 złotych wydacie 3799 złotych. Oszczędność może nie jest niesamowicie wielka, ale te dwie stówki można przeznaczyć na pozostałe elementy szkolnej wyprawki. A, dodam też, że test jego mocniejszej wersji, z procesorem Intel Core i7, pojawił się na Tabletowo, więc zainteresowanych odsyłam do tego materiału.

Jeżeli chcecie zaoszczędzić trochę grosza podczas zakupów smartwatcha, Huawei ma dla was promocję m. in. na Watch GT 3 z kopertą 42 mm w edycji Elegant oraz Active (kolejno 1199 zamiast 1299 oraz 999 zamiast 1099 złotych), Watch GT 3 Pro 46 mm (1799 zamiast 1999 złotych) i Watch GT 3 Active w kolorze czarnym (899 zamiast 999 złotych).

Promocją objęta jest też opaska Huawei Watch Fit 2 Active, przy czym tutaj trudno mówić o sporej obniżce – jej cena spada z 599 do 549 złotych.

Źródło: Huawei

Słuchawki do zegarka i zegarek do smartfona

Celując w coś droższego i nowszego możecie zdecydować się na modele Watch Ultimate Voyage i Expedition lub na Watch 4 Pro w wariancie Classic Blue Edition lub Elite. Choć nie zobaczycie obok nich przekreślonej ceny, to do zakupionego egzemplarza otrzymacie w gratisie (lub za skromną złotówkę dopłaty) słuchawki bezprzewodowe TWS FreeBuds 5i. Sugerowana cena detaliczna za pchełki wynosi 399 złotych.

Produkty z tej kategorii będą dostępne w promocji od 14 do 27 sierpnia 2023 roku, a kupicie je m.in. w sklepie Huawei, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik.

A gdyby tak kupić smartfon i dostać w prezencie smartwatch? Huawei przewidział taki wariant w obecnej akcji i, nie przebierając w środkach, postawił na tegorocznego flagowca, czyli model Huawei P60 Pro.

Wybierając wariant z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane za 5499 złotych, możecie dobrać do niego smartzegarek Watch GT 3 z kopertą o rozmiarze 42 mm lub 46 mm.

Źródło: Huawei

Oferta obowiązuje od 16 do 27 sierpnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Produkty w promocji i zestawy z gratisami zakupicie zarówno w oficjalnym sklepie Huawei, jak również w Media Expert, Media Markt oraz RTV Euro AGD.