Z aplikacji Orlenu korzysta już 5 mln osób. Jej popularność wystrzeliła

Aplikacja lojalnościowa stacji paliw Orlen cieszy się naprawdę dużą popularnością. Firma poinformowała właśnie, że Orlen Vitay może pochwalić się już ponad 5 mln użytkowników. Apka przez pewien czas była nawet w topce popularności zarówno na Androidzie, jak i iOS. Co się do tego przyczyniło?

5 milionów użytkowników aplikacji Orlen Vitay

Niestety, obecne ceny paliw nie należą do najniższych i wszyscy kierowcy doskonale o tym wiedzą. Dlatego właśnie wiele osób stara się korzystać z okazji, by zatankować samochód nawet kilka groszy taniej na litrze paliwa. Dobrym sposobem na to jest korzystanie z aplikacji lojalnościowych stacji paliw, które zapewniają rabaty na tankowanie.

Nie inaczej jest w przypadku Orlenu, który już drugi rok z rzędu postanowił, że w okresie letnim kierowcy będą mogli zatankować paliwo 30 groszy taniej za litr, jeśli korzystają z aplikacji lub nawet 40 groszy taniej na każdym litrze paliwa, jeżeli tankujący jest dodatkowo posiadaczem Karty Dużej Rodziny. Warto przypomnieć, że promocja ta trwa do końca sierpnia i ramach niej każdy posiadacz karty lojalnościowej może zatankować w obniżonej cenie maksymalnie 8 razy po 50 litrów paliwa (z wyjątkiem LPG).

Orlen zaznacza, że to właśnie wprowadzenie Wakacyjnej Promocji w znaczącym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia aż 5 mln użytkowników przez aplikację Orlen Vitay. W pierwszym tygodniu trwania obniżki popularność apki wystrzeliła, i to zarówno wśród użytkowników Androida, jak i systemu iOS.

Orlen Vitay był najchętniej pobieraną aplikacja na Androida

W swoim komunikacie polski koncern paliwowy podkreśla, że aplikacja Orlen Vitay w pierwszy dniach trwania promocji cieszyła się niesamowicie dużą popularnością, co pozwoliło jej stać się najczęściej pobieraną darmową aplikacja na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz drugą najczęściej pobieraną apką na system iOS. Ponadto od startu oferty rabatowej, czyli 30 czerwca, do 8 sierpnia 2023 roku liczba użytkowników Orlen Vitay zwiększyła się o ponad 600 tysięcy.

Pięć milionów użytkowników aplikacji jest dowodem skuteczności działań, wpisujących się w plan rozwoju segmentu detalicznego. […] Stale pracujemy nad poszerzeniem jej funkcjonalności, aby z jednej strony uwzględnić rosnącą ofertę korzyści dostępnych dla klientów detalicznych koncernu, z drugiej – spełnić oczekiwania użytkowników w zakresie komfortu i intuicyjności aplikacji. Bartosz Niemaczek, Dyrektor Biura Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami

Oferta, dzięki której można taniej zatankować swój samochód, cieszy się w tym roku jeszcze większą popularnością niż w 2022 roku. Firma przekazała, że do 8 sierpnia klienci zrealizowali o 16% więcej kuponów promocyjnych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a ponad 1/3 paliwa kupionego w tym czasie na stacjach Orlen została sprzedana klientom po obniżonej cenie.