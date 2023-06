watchOS 10 to naprawdę duża aktualizacja. Zmian jest sporo

Jak najbardziej watchOS 10 można nazwać jedną z najciekawszych systemowych premier podczas tegorocznego WWDC. Apple zdecydowało się wprowadzić naprawdę sporo zmian, w tym nawet nowe podejście do prezentowania najważniejszych informacji czy projektowania aplikacji.

Nowe podejście do prezentowania treści, zmiany w wyglądzie aplikacji

watchOS 10 wprowadza funkcję stosu inteligentnego z widżetami, a więc rozwiązanie mocno zbliżone do tego, które znamy już z iOS. Użytkownik, korzystając z koronki Digital Crown, ma dostęp do listy widżetów, które dostarczają róznych informacji – mogą to być dane o aktywności fizycznej, pogoda czy aktualnie odtwarzany utwór. Nie musimy więc już przełączać się pomiędzy poszczególnymi tarczami, aby poznać interesujące nas informacje. Teraz wszystko, co chcemy wiedzieć, otrzymujemy na liście widżetów.

Aktualizacji doczekały się również same aplikacje, a dokładniej język ich projektowania. Celem wprowadzonych zmian jest lepsze wykorzystanie ekranów w Apple Watchach, które w ostatnich generacjach stały się większe. watchOS 10 na celu zapewnienie większej dawki informacji na jednym ekranie uruchomionej aplikacji, zmniejszając w ten sposób konieczność częstego sięgania do ekranu Watcha. Z nowości korzystają już aplikacje Apple – m.in. Pogoda, Giełda, Dom, Mapy, Wiadomości, Zegary świata czy Aktywność.

Nowe tarcze i ukłon w kierunku cyklistów

Oczywiście w watchOS 10 nie mogło zabraknąć nowych tarcz. Apple bowiem zazwyczaj dodaje nowe wraz z każdą dużą aktualizacją. Tarcze wprowadzone w tym roku, jak podkreśla sama firma, skierowane są dla miłośników sztuki i humoru – nazywają się one Paleta i Snoopy.

Wcześniejsze wersje watchOS oferowały już zestaw funkcji dla rowerzystów, ale teraz mają oni otrzymać dostęp do bardziej rozbudowanych opcji. Trening kolarski rozpoczęty na Apple Watchu zostanie automatycznie wyświetlony jako wydarzenie na żywo na iPhonie, a po stuknięciu będzie widoczny na pełnym ekranie. Widoki treningu, takie jak Strefy tętna, Wysokość n.p.m., Trasa wyścigu, Treningi własne oraz nowy widok Szybkość na rowerze, zostały zoptymalizowane pod kątem wielkości wyświetlacza iPhone’a, który można przymocować do roweru, aby wygodniej i łatwiej przeglądać dane podczas jazdy.

Ponadto Apple Watch, po zainstalowaniu watchOS 10, będzie mógł automatycznie połączyć się z akcesoriami kolarskimi z interfejsem Bluetooth, takimi jak mierniki mocy, czujniki prędkości czy czujniki kadencji. Nowe algorytmy wykorzystujące dane z czujników Apple Watch i podłączonych mierników mocy mogą teraz oszacować funkcjonalną moc progową (FTP).

Pozostałe nowości w watchOS 10

watchOS 10 to jeszcze nowości dla miłośników górskich wycieczek, funkcje dotyczące zdrowia psychicznego, a także rozwiązania mające pomóc w dbaniu o wzrok (np. Apple Watch może za pomocą czujnika oświetlenia zewnętrznego dokonywać pomiaru czasu spędzonego w świetle dziennym). Oczywiście zabrane dane będzie można przeglądać z poziomu aplikacji Zdrowie na iPhonie.

Aktualizacja zawiera także NameDrop, czyli nowe podejście Apple do udostępniania danych, możliwość korzystania z map offline zapisanych na iPhonie czy nowe interfejsy API dla programistów aplikacji treningowych. watchOS 10 w wersji finalnej zostanie udostępniony jesienią tego roku.