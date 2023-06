macOS Sonoma pokazany. Apple otwiera się na graczy i ulepsza widżety

Podczas tegorocznego WWDC nie mogło zabraknąć nowej wersji systemu operacyjnego przeznaczonego na Maki. Poznajcie macOS Sonoma.

Widżety na pulpicie i tryb dla graczy

Dotychczas w macOS mogliśmy umieszczać widżety tylko w specjalnie przygotowanej sekcji, która wysuwała się z prawej strony ekranu. Nie mieliśmy więc do nich ciągłego dostępu, tak jak na iOS czy iPadOS. Zmienia się to wraz z macOS Sonoma.

Nowa wersja systemu operacyjnego otrzymała możliwość umieszczenia widżetów na pulpicie, a raczej na biurku, bowiem tak Apple określa jedno z głównych miejsc w macOS. Wystarczy chwycić kursorem widżet i przeciągnąć go na biurko, aby cały czas mieć podgląd do wyświetlanych przez niego informacji. Ponadto wprowadzona została nowa galeria widżetów, która pozwala w wygodny sposób przejrzeć wszystkie dostępne widżety, zarówno te stworzone przez Apple, jak i zewnętrznych deweloperów.

Zdecydowanie komputery Apple nie kojarzą się ze sprzętem dla graczy. Firma, po wprowadzeniu autorskich i wydajnych procesorów ARM, ma jednak nadzieję, że się to zmieni. Co prawda Apple nie chce tutaj stać się poważnym zawodnikiem, który będzie rywalizował z Microsoftem, ale chce po prostu przyciągnąć więcej deweloperów i pokazać, że na Makach jak najbardziej można grać.

W realizacji powyższych planów ma pomóc nowo zaprezentowany tryb dla graczy, który będzie nadawał priorytet uruchomionej gry w dostępie do zasobów procesora i układu graficznego. Dodatkowo poprawiono współpracę z kontrolami – Xbox i PlayStation, a także zmniejszono opóźnienie dźwięku w przypadku słuchawek AirPods, co dodatkowo ma poprawić wrażenia z gier.

Hideo Kojima na WWDC 2023 (fot. Apple)

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że na Makach pojawi się Death Stranding, czyli gra dobrze znana z innych platform. Warto tutaj podkreślić, że zapowiedział to sam Hideo Kojima, który pojawił się na konferencji WWDC.

Wideokonferencje i inne nowości

macOS Sonoma wprowadza również funkcje nakładek wideo (np. nakładka prezentera), gdy udostępniamy ekran i inne treści podczas wideorozmów. Uczestnicy spotkania będą mogli także korzystać z efektów wideo AR, które mają w założeniach wizualnie uatrakcyjnić rozmowę. Nowości będą dostępne w różnych aplikacjach, nie tylko w FaceTime.

Nowa wersja dodaje jeszcze profile w Safari, które pozwolą w łatwy sposób oddzielić przeglądarkę wykorzystywaną do pracy od tej uruchomionej do załatwiania spraw prywatnych. Można to porównać do dwóch okien uruchomionych Safari. Oczywiście takich profili będzie można mieć więcej niż dwa – np. profil do pracy, profil prywatny czy profil do szkoły. Do tego dochodzą jeszcze nowe wygaszacze ekranu i szereg innych, mniejszych ulepszeń.

macOS Sonoma przynosi także wygodniejsze udostępnianie haseł, a także część funkcji wprowadzonych w iOS 17 – np. możliwość uruchomienia Siri za pomocą krótszej komendy „Siri” zamiast „Hey Siri” czy nowe funkcje naklejek w iMessage i lepsze przewidywanie tekstu.