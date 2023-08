Orange proponuje teraz szybszy internet w cenie wolniejszego

W dzisiejszych czasach, gdy wiele osób pracuje zdalnie ze swojego domu lub mieszkania, prędkość oraz stabilność łącza internetowego stają się naprawdę ważne. Z pewnością więc klientów ucieszy informacja, że w swojej nowej promocji Orange proponuje szybsze połączenie światłowodowe w cenie wolniejszego. To jednak nie wszystko, co przygotował operator.

Masz szybszy światłowód, a płacisz jak za wolniejszy

Szybki i stabilny internet przyda się oczywiście nie tylko do pracy, ale także rozrywki czy nauki. Dlatego właśnie, jeśli szukacie oferty na internet światłowodowy, to zwróćcie uwagę na to, co Orange oferuje w swojej nowej promocji. Pomarańczowy operator postanowił zaskoczyć klientów i przygotował ofertę, dzięki której w cenie opcji do 300 Mb/s (za 65 złotych miesięcznie) klient otrzyma najszybszą dostępną pod jego adresem prędkość światłowodu.

Warto jednak dodać, oferta dostępna jest przy 24-miesięczym zobowiązania oraz że obniżona cena nie obowiązuje przez cały czas trwania umowy, ale przez jej pierwszych 12 miesięcy. Potem klient może zdecydować, czy chce płacić wyższy abonament za szybszy internet, czy pozostać przy dotychczasowej stawce, ale korzystać przez kolejny rok z opcji do 300 Mb/s.

Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci operatora, przedłużający swoje umowy (na okres 24 miesięcy) lub przechodzący na wyższe pakiety Orange Love. Dla nowych klientów światłowodu w wariancie z telewizją Orange przygotowało jeszcze jedną, dodatkową promocję. Po zakupie otrzymają oni pakiet telewizyjny Eleven Sport za darmo na cały czas okres trwania umowy.

To nie wszystkie promocje

Orange przy okazji przypomina o jeszcze jednej, trwającej cały czas ofercie. Osoby, które korzystają z usług telefonii komórkowej pomarańczowego operatora i chcą dokupić do nich jeszcze internet, mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji. Przy wyborze pakietu Orange Love Mini, dopłacając jedynie 35 złotych miesięcznie, otrzymają pakiet obejmujący abonament komórkowy i światłowód.

To jednak nie koniec dobrych wieści od Orange. Firma przygotowała również atrakcyjne oferty na smartfony, które dostępne są w promocyjnych cenach i ratach 0%, przy wyborze abonamentu M lub L. Na liście znalazły się m.in. Samsung Galaxy Z Flip 5, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S22, HONOR 70, Redmi Note 12 Pro, OPPO A98, czy Samsung Galaxy A34. Ta promocja jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Nie zapomniano również o firmach. W ofercie dla biznesu Orange proponuje specjalne pakiety, które z pewnością przyspieszą i usprawnią działanie wielu przedsiębiorstw. W Planie Firmowym XL, a także Internecie Biurowym 5G Premium klienci zyskują teraz 5G bez limitu danych oraz prędkości. Z kolei w Orange Love dla Firm do dwóch pakietów zostały wprowadzone nowe rabaty, które sięgają nawet 65 złotych miesięcznie. Klienci biznesowi mogą też otrzymać w prezencie drugą kartę SIM, jeśli zdecydują się na Plan Firmowy S.

Mieszkańcy tej miejscowości zapłacą Orange, by mieć światłowód

W miejscowości Bronków, położonej w województwie lubuskim, mieszkańcy postanowili zapisać się na kartach historii. Mieli bowiem już dość czekania na realizację podłączenia światłowodu do swojej miejscowości i dlatego zdecydowali się współfinansować budowę światłowodu, dzięki czemu za kilka miesięcy będą mogli cieszyć się dostępem do szybkiego internetu.

Orange podkreśla, że to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia taka inicjatywa. Operator, doceniając zaangażowanie mieszkańców, podjął się realizacji tego projektu. Współpraca z lokalną społecznością zaowocowała podpisaniem umów z 14 klientami z Bronkowa, którzy zdecydowali się sfinansować aż 69% kosztów budowy światłowodu w swojej miejscowości.