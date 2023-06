iPadOS 17 przynosi nowe widgety, aplikacje i funkcje personalizacji

Podczas WWDC 2023, Apple zaprezentowało nowy system iPadOS 17. Jest kilka nowości oraz wyczekiwanych funkcji, w tym np. interaktywne widżety, ulepszona autokorekta, a także wyczekiwane funkcje personalizacji ekranu blokady.

iPadOS 17 stoi personalizacją

Na WWDC 2023 zaprezentowano nowe funkcje, które nadchodzą wraz z iPadOS 17. Jedną z wyczekiwanych rzeczy jest możliwość jeszcze większej personalizacji ekranu blokady. Po zaktualizowaniu do iPadOS 17 urządzenie będzie coraz bardziej przypominać… nieco większy smartfon.

Tak prezentują się widżety na ekranie iPadOS 17 (źródło: Apple)

Od teraz funkcja personalizacji ekranu blokady będzie wyglądać podobnie do tej, jaką mamy na iPhonie. Do tego można dodać tam interaktywne widżety (pokazujące np. budziki, zaplanowane rzeczy, czy zadania w pracy), a także dostosować standardowe elementy, np. poprzez zmianę koloru, czy pogrubienie fontu. Wygląda to tak, jak na powyższych screenach.

iPadOS 17 dostanie aplikację Health i nowe funkcje

Tak, dobrze przeczytaliście w nagłówku! iPad OS 17 dostanie wreszcie aplikację „Zdrowie” – fani Apple’a czekali na to od długiego czasu. W gruncie rzeczy jest to ten sam program, z którego można korzystać na iPhone’ach. Oczywiście amerykańska firma od razu wprowadza synchronizację pomiędzy wszystkimi urządzeniami.

Wygląd aplikacji Health na iPadOS 17 (źródło: Apple)

Sama aplikacja Health, służąca do kontrolowania naszego stanu zdrowia, zaserwuje nam te same funkcje, które już dobrze znamy. Mowa tutaj m.in. o podsumowaniach ostatnich treningów, rytmie serca, historii snów, zrobionych kroków, czy ekspozycji na dźwięki ze słuchawek (co jest całkiem fajnym bajerem).

Warto także wspomnieć o nowych funkcjach, które będą dostępne w aplikacjach Notatki. Apple idzie w ślady Google (chociaż zdecydowanie nie na aż tak dużą skalę jak amerykański gigant) i wdraża AI na większą skalę niż dotychczas. Dzięki uczeniu maszynowym iPadOS 17 będzie mógł identyfikować pola w pliku PDF oraz podpowiadać nam ich autouzupełnianie.

Wspólna praca nad PDF w iPadOS 17 (źródło: Apple)

Do tego ma dojść współpraca w czasie rzeczywistym, która sprawdzi się m.in. przy wspólnym uczeniu się, czy odrabianiu prac domowych. Dobrze to widać na załączonym wyżej screenie, gdzie dzięki nowej technologii, na ekranie drugiego iPada pojawia się to, co wpisano na pierwszym z nich.

Wdrożone zostaną także zmiany dotyczące Stage Managera, które mają pomóc w lepszej pracy w aplikacjach Final Cut Pro oraz Logic Pro na iPadach – czytając recenzje w sieci można dojść do wniosku, że dotychczas oba programy mocno… zawodziły.

Inne zmiany w iPadOS 17

Oprócz rzeczy przytoczonych wyżej, iPadOS 17 ma wprowadzić także kilka innych, ciekawych funkcji. Chodzi o lepsze przewidywanie tekstu (takie samo jak na iOS 17), widgety z np. Uber Eats czy wyniki meczów, a także animowane naklejki w Wiadomościach. Będzie można również zostawiać „FaceTime wiadomości”, więc fani tego komunikatora na pewno będą zadowoleni!