Play kusi nielimitowanym internetem 5G w niskiej cenie

Play wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i postanowił przyciągnąć ich uwagę nową ofertą. Nielimitowany internet 5G w atrakcyjnej cenie? U fioletowego operatora dostaniecie go już od 35 złotych miesięcznie. Jakie są szczegóły tej oferty i gdzie jest haczyk?

Internet 5G bez limitu prędkości i danych

Technologia 5G ma (przynajmniej w teorii) zmienić sposób, w jaki korzystamy z internetu mobilnego. Wyższe prędkości, stabilność połączenia i niższe opóźnienia to tylko niektóre z jej zalet. Oczywiście wiemy, że nasza polska rzeczywistość w temacie 5G nie jest tak kolorowa, chociaż stopniowo się poprawia. Niemniej jednak Play postanowił zaoferować swoim klientom nielimitowany dostęp do tej sieci. To oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z internetu bez obaw o przekroczenie limitu danych czy ograniczenie jego prędkości.

Co najważniejsze, z nowej oferty operatora mogą skorzystać zarówno klienci przenoszący numer do Play, kupujący nowy numer, przechodzący z oferty „na kartę” na abonament, a także wszystkie osoby przedłużające umowę. Nie można też zapomnieć o cenie. Czasem za „nowości” trzeba zapłacić nieco więcej, lecz Play postanowił pójść w przeciwnym kierunku. Nielimitowany internet 5G w niskiej cenie to propozycja, która może przyciągnąć wielu klientów, szukających korzystnych ofert na rynku. Jest tutaj jednak pewien haczyk.

Jakie są szczegóły oferty Play?

Zapewne wielu z Was zastanawia się, jakie są dokładne warunki tej oferty. Otóż Play proponuje nielimitowany dostęp do sieci 5G już od 35 złotych miesięcznie w ofertach rodzinnych. Nielimitowany internet 5G jest dostępny przez pierwszych 12 miesięcy trwania umowy z abonamentem L (przez kolejny rok będzie to 240 GB miesięcznie z ograniczeniem prędkości po wykorzystaniu całych 240 GB). W przypadku oferty Play HOMEBOX nielimitowany internet 5G jest dostępny przez cały okres zobowiązania.

To wszystko brzmi zbyt dobrze? Macie racje. Jest tutaj jeden, całkiem spory haczyk. 35 złotych miesięcznie to cena z uwzględnieniem rabatów na abonament za dokupiony, kolejny numer. To znaczy, że dopiero drugi numer przeniesiony bądź kupiony przez Was w Play może liczyć na tak niską cenę. Abonament L na pierwszy numer kosztuje 85 złotych miesięcznie, a oferta HOMEBOX to już koszt rzędu 95 złotych miesięcznie. Obie ceny uwzględniają rabaty m.in. za udzielenie zgód marketingowych.

Klienci, którzy zdecydują się na wybór oferty Play HOMEBOX, otrzymają dodatkowo kartę SIM z internetem 5G i pakietem 300 GB z pełną prędkością. Operator przypomina również, że klienci obu taryf mają możliwość korzystania z telewizji w aplikacji PLAY NOW z pakietem kanałów Start. Automatycznie do abonamentu dołączana jest także usługa Bezpieczna Rodzina, która pozwala m.in. zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas drogi ze szkoły do domu.

Play w swoim komunikacie informuje również, że do wyżej wymienionych abonamentów proponuje rozwiązanie umożliwiające kupno smartfona w systemie rat 0%. Wśród modeli szczególnie polecanych przez operatora znalazły się Motorola edge 30 neo 5G, Samsung Galaxy A34 5G oraz Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Wysokość pojedynczej raty za te modele wynosi odpowiednio: 39,96 złotych, 49,96 złotych i 59,96 złotych.