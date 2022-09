Internet na kartę – przegląd ofert. Który operator daje najwięcej GB, a gdzie jest najtaniej?

Sprawdziliśmy już, który operator daje najwięcej internetu w ofertach na abonament i taryfach na kartę, ale wówczas wzięliśmy pod uwagę jedynie oferty głosowe. Teraz natomiast postanowiliśmy zrobić przegląd taryf z samym internetem, bez rozmów, SMS-ów i MMS-ów (najczęściej) bez limitu. Który operator ma najciekawszą ofertę? Jest z czego wybierać.

Internet na kartę w Orange

W ofercie na kartę Orange daje bonusowe pakiety internetu po każdym doładowaniu – od 2,5 GB na 2 dni po uzupełnieniu konta kwotą 5 złotych, aż do 100 GB na 310 dni, jeśli doładujecie konto kwotą 200 złotych. Ponadto, jeżeli zasilicie konto przez Mój Orange lub stronę www.doladowania.orange.pl, otrzymacie dodatkowo 20 GB – dodatkowe GB będą ważne tyle, ile standardowy bonus po doładowaniu. Promocja obowiązuje do 31 października 2022 roku.

Operator umożliwia również przedłużenie ważności konta i bonusowych GB nieograniczoną ilość razy:

o 7 dni za 3 złote (SMS o treści AKT7 na numer 411 lub kodem *101*7# lub w Mój Orange),

o 31 dni za 7 złotych (SMS o treści AKT31 na numer 411 lub kodem *101*31# lub w Mój Orange),

o 365 dni za 29 złotych (SMS o treści AKT365 na numer 411 lub kodem *101*365# lub w Mój Orange).

Operator umożliwia też wykupienie pakietów internetu na miesiąc i w regule ile GB, tyle złotych i tyle dni, zarówno w wersji jednorazowej, jak i cyklicznej. W pierwszym przypadku można kupić od 1 GB do 30 GB na 30 dni, zaś w drugim od 1 GB na 1 dzień za 1 złotych do 100 GB na 100 dni za 100 złotych.

W ofercie na kartę dostępne są również Pakiety bez limitu i chociaż to już oferta z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu, to warto o niej wspomnieć, ponieważ można wykupić pakiet z aż 2 TB (50,5 GB w roamingu w Unii Europejskiej) na 365 dni za 360 złotych – pod warunkiem, że zrobicie to w aplikacji Mój Orange. Jeżeli aktywujecie Pakiet bez limitu na rok SMS-em o treści AKT365 na numer 630, to dostaniecie „tylko” 1 TB. Promocja obowiązuje do odwołania.

Internet na kartę w Play

W ofercie Internet na kartę 2.0 w Play operator daje bonusowe GB po każdym doładowaniu – od 1 GB na 5 dni po zasileniu konta kwotą 5 złotych do nawet 200 GB na 150 dni po doładowaniu kwotą 200 złotych. Jeżeli nie wykorzystacie wszystkich złotówek w okresie ważności doładowania, Play zmieni pozostałe środki na GB po stawce cennikowej, które będą ważne przez sześć miesięcy.

Ponadto operator umożliwia włączenie nielimitowanego transferu danych na dzień za 5 złotych, tydzień za 20 złotych lub miesiąc za 50 złotych. W każdym przypadku istnieje jednak limit GB, po wykorzystaniu którego prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do maksymalnie 1 Mbit/s (pobieranie) i 384 kb/s (wysyłanie).

Jeśli wcześniej (w ciągu 30 dni) doładujecie konto w aplikacji Play24 i aktywujecie za jej pośrednictwem wybrany pakiet, limit GB w pełną prędkością będzie nawet ponad dwukrotnie większy: 25 GB na dzień (vs 10 GB), 60 GB na tydzień (vs 30 GB) i 200 GB na miesiąc (vs 100 GB).

Pakiet za 50 złotych można kupić zarówno w wersji jednorazowej, jak i cyklicznej. Ponadto tylko on umożliwia korzystanie z sieci 5G Play. Każdy pakiet zawiera również limit GB w roamingu w Unii Europejskiej:

0,58 GB (za 5 złotych na dzień),

2,34 GB (za 20 złotych na tydzień),

5,84 GB (za 50 złotych na miesiąc).

Warto też wspomnieć, że kupując starter z ofertą na kartę, po zarejestrowaniu go i doładowaniu konta dowolną kwotą, otrzymacie na start pakiet 100 GB do wykorzystania w Polsce na 30 dni (należy go aktywować w aplikacji Play24). Promocja jest ważna do 30 września 2022 roku.

Ponadto, również do końca września 2022 roku, możecie bezpłatnie aktywować w aplikacji Play24 i wykorzystać ekstra pakiet 100 GB – bonusowy transfer można wykorzystać wyłącznie w aplikacjach mobilnych YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, Viber, Twitch i Pinterest.

Internet na kartę w Plus

Po każdym doładowaniu konta operator przyznaje bonusowe GB – od 2 GB na 5 dni po zasileniu konta kwotą 5 złotych do 100 GB na 180 dni po doładowaniu kwotą 200 złotych. Ponadto, jeśli zasilicie konto kwotą minimum 25 złotych, otrzymacie nielimitowany transfer w aplikacjach Facebook, Messenger i Viber.

Dzięki usłudze GigaBank niewykorzystane GB nie przepadają, jeśli klient ponownie doładuje konto przed upływem terminu ważności wcześniej przyznanego bonusu. Ponadto możecie wykupić dodatkowe pakiety internetu:

5 GB na 5 dni za 5 złotych kodem *136*11*0005#,

10 GB na 10 dni za 10 złotych kodem *136*11*0010#,

30 GB na 30 dni za 30 złotych kodem *136*11*0030#,

120 GB na 90 dni (3x po 40 GB na 30 dni) za 15 złotych kodem *136*11*0060#.

Kupując starter za 15 złotych, otrzymacie 30 GB na start do wykorzystania przez 15 dni. Jeśli w tym okresie doładujecie konto kwotą minimum 30 złotych, dostaniecie bonusowe 30 GB ważne przez aż rok.

Internet na kartę w T-Mobile

Operator daje bonusowe GB po każdym doładowaniu – od 2 GB na 30 dni po uzupełnieniu konta kwotą od 5 do 9 złotych, do 111 GB na 150 dni po zasileniu kwotą od 200 złotych. Jeśli nie wykorzystacie bonusowych GB po doładowaniu, możecie przedłużyć ich ważność, ponownie zasilając konto.

Kupując starter z internetem na kartę za 5 złotych, otrzymacie na start 7 GB na 7 dni.

Internet na kartę w nju mobile (zasięg Orange)

nju mobile ma przede wszystkim oferty pakietowe. Jeśli chodzi o ofertę typowo internetową, klienci mogą wykupić pakiet 9 GB za 9 złotych na 31 dni (1,56 GB w roamingu w Unii Europejskiej).

Internet na kartę w Red Bull Mobile (zasięg Play)

Po zakupie nowego startera Red Bull MOBILE SieMa na Kartę za 5 złotych otrzymacie na start 8 GB na 10 dni, a w przypadku Red Bull MOBILE SieMa na Kartę PL (też za 5 złotych) – 9 GB na 10 dni.

Ponadto po zakupie jednego z ww. starterów możecie otrzymać 100 GB na start na 30 dni za 0 złotych – po zarejestrowaniu numeru można go aktywować w aplikacji Play24. Promocja obowiązuje do 30 września 2022 roku.

Do końca września 2022 roku dostępna jest też promocja, w ramach której otrzymacie 100 GB do wykorzystania (do końca września br.) w aplikacjach mobilnych YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, Viber, Twitch i Pinterest.

Ponadto w taryfie Red Bull MOBILE SieMa na Kartę otrzymacie bonusowe GB po każdym doładowaniu – od 100 MB na 5 dni po doładowaniu kwotą od 5 do 9 złotych, do maksymalnie 40 GB na 150 dni po zasileniu konta kwotą od 100 do 299 złotych.

Do tego można dokupić dodatkowe, jednorazowe pakiety internetu z pakietu złotówek z doładowania:

1 GB za 3 złote kodem *111*971*1#,

2 GB za 5 złotych kodem *111*973*1#,

6 GB za 10 złotych kodem *111*979*1#,

10 GB za 15 złotych kodem *111*980*1#.

Internet na kartę w Plush (zasięg Plus)

Kupując starter za 5 złotych, otrzymacie 6 GB na start, ważne przez 15 dni. Po każdym doładowaniu konta operator przyznaje bonusowe GB – od 2 GB na 5 dni po zasileniu kwotą 5 złotych do 100 GB na 180 dni po doładowaniu kwotą 200 złotych. Ponadto klienci otrzymują dodatkowe profity:

korzystanie bez limitu z Facebooka po doładowaniu konta kwotą od 5 do 20 złotych,

korzystanie bez limitu z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa + 10 GB do wykorzystania w aplikacjach YouTube i TikTok po zasileniu konta kwotą od 25 do 200 złotych.

Ponadto możecie odebrać jednorazowy pakiet 100 GB lub nawet 200 GB na 30 dni. 200 GB otrzymacie, jeśli wyrazicie zgody marketingowe (SMS o treści ZGODA na numer 80600). Jeżeli nie chcecie zgadzać się na komunikację marketingową, możecie dostać 100 GB za darmo (SMS o treści 100GB na numer 80600).

Ponadto można wykupić dodatkowe pakiety GB:

5 GB za 5 złotych na 30 dni (SMS o treści PAKIET na numer 80025),

5 GB na 5 dni za 5 złotych kodem *136*11*0005#,

10 GB na 10 dni za 10 złotych kodem *136*11*0010#,

30 GB na 30 dni za 30 złotych kodem *136*11*0030#.

Operator umożliwia również wykupienie pakietu 200 GB na 30 dni za 10 złotych do wykorzystania w godzinach od 1:00 w nocy do 8:00 rano kodem *136*11*11#.

Internet na kartę w Heyah (zasięg T-Mobile)

Po każdym doładowaniu konta otrzymacie bonusowe GB – od 5 GB na 5 dni po zasileniu kwotą od 5 do 9,99 złotych, do 200 GB na 200 dni po doładowaniu konta kwotą od 200 złotych. Jeśli doładujecie konto przed upływem ważności dotychczas dostępnych GB, zsumują się one z nowym bonusem i ich ważność zostanie przedłużona zgodnie z okresem przypisanym do danej kwoty doładowania.

Ponadto w Heyah na kartę można wykupić dwa GIGA pakiety internetu:

15 GB na 30 dni za 15 złotych kodem *150*166*2# lub wysyłając SMS o treści TAK na numer 8031,

45 GB na 60 dni za 45 złotych kodem *150*169*2# lub wysyłając SMS o treści TAK na numer 8032.

Jeśli kupicie kolejny pakiet przed wykorzystaniem wszystkich GB z poprzedniego, bowiem można to zrobić, to wówczas GB się zsumują, a czas ważności transferu zawsze ma być ustalany z korzyścią dla klienta.

Internet na kartę w Mobile Vikings (zasięg Play)

Mobile Vikings oferuje trzy pakiety internetowe:

Ładunek 100 – 100 GB na 31 dni za 40 złotych (32 złote przez pierwsze 3 miesiące),

Ładunek 150 – 150 GB na 31 dni za 50 złotych (40 złotych przez pierwsze 3 miesiące),

Ładunek 250 – 250 GB na 31 dni za 60 złotych (48 złotych przez pierwsze 3 miesiące).

Internet na kartę w aero2 (zasięg Plus)

Klienci, którzy korzystają (lub zaczną korzystać) z Bezpłatnego Dostępu do Internetu i nie aktywowali jeszcze Pakietu Aero, mogą otrzymać Pakiet Testowy 30 GB za 0 złotych.

Następnie można wykupić Pakiet Aero – do wyboru są cztery:

3 GB na 30 dni za 5 złotych,

7 GB na 30 dni za 10 złotych,

30 GB na 30 dni za 30 złotych,

70 GB na 30 dni za 50 złotych.

Ww. pakiety można również subskrybować – kolejny, taki sam uruchomi się po 30 dniach lub wcześniej, jeśli klient przed upływem 30 dni wykorzysta cały pakiet. Automatyczny limit wynosi 60 złotych, tj. maksymalnie tyle klient może zapłacić za subskrybowane pakiety w miesiącu, ale można go dowolnie zmieniać (dostępny jest zakres od 5 do 500 złotych miesięcznie).

Przy okazji warto dodać, że w ramach Bezpłatnego Dostępu do Internetu maksymalna prędkość transmisji danych wynosi 512 kb/s, a do tego co 60 minut trzeba wpisywać kod CAPTCHA, jeśli użytkownik nie korzysta z płatnych Pakietów Aero.

Internet na kartę w Lyca Mobile (zasięg Plus)

Lyca Mobile oferuje aż sześć pakietów internetowych na 30 dni:

Internet M – 1 GB za 5 złotych (0,9 GB w roamingu w Unii Europejskiej), aktywacja kodem *139*5200# lub SMS o treści 5200 na numer 3535,

Internet L – 2 GB za 7 złotych (0,55 GB w UE), aktywacja kodem *139*5201# lub SMS o treści 5201 na numer 3535,

Internet XL – 5 GB za 10 złotych (1,8 GB w UE), aktywacja kodem *139*5202# lub SMS o treści 5202 na numer 3535,

Internet 2XL – 10 GB za 15 złotych (2,65 GB w UE), aktywacja kodem *139*5104# lub SMS o treści 5104 na numer 3535,

Internet 3XL – 30 GB za 25 złotych (4,4 GB w UE), aktywacja kodem *139*5105# lub SMS o treści 5105 na numer 3535,

Internet 4XL – 50 GB za 35 złotych (6,15 GB w UE), aktywacja kodem *139*5106# lub SMS o treści 5106 na numer 3535.

Lyca Mobile informuje, że możliwe jest aktywowanie 5 razy pakietu z danej grupy w tym samym czasie, a do tego klient otrzymuje 3000 minut na rozmowy wewnątrz sieci w Polsce.

Internet na kartę w Klucz Mobile (zasięg Plus)

Klucz Mobile oferuje pięć pakietów internetowych na 30 dni:

1 GB za 3 złote, aktywacja kodem *121*11*03#,

2 GB za 5 złotych, aktywacja kodem *121*11*04#,

10 GB za 9,90 złotych, aktywacja kodem *136*11*01#,

80 GB za 39,90 złotych, aktywacja kodem *136*11*09#,

100 GB w dzień + 200 GB w nocy (od 1:00 do 8:00) za 50 złotych, aktywacja kodem *136*11*12#.

Operator informuje, że nie można aktywować jednocześnie dwóch jednakowych pakietów, z wyjątkiem pakietów 1 GB i 2 GB.

Internet na kartę w wRodzinie (zasięg Plus)

Sieć w wRodzinie oferuje podobne pakiety jak aero2 – każdy na 30 dni:

3 GB za 5 złotych, aktywacja *222*11#,

7 GB za 10 złotych, aktywacja *222*12#,

30 GB za 30 złotych, aktywacja *222*13#,

70 GB za 50 złotych, aktywacja *222*14#.

Internet na kartę w tuBiedronka (zasięg T-Mobile)

Sieć tuBiedronka oferuje promocję, w ramach której przyznaje bonusowe GB na konto po każdym doładowaniu, ważne przez 30 dni. Aby z niej skorzystać, należy ją aktywować kodem *140*730*2# lub wysyłając bezpłatny SMS o treści WLACZ na numer 5005 i zasilić konto – po doładowaniu kwotą od 20 do 29,99 złotych klient dostanie 5 GB, a po zasileniu kwotą 30 złotych bądź większą – 10 GB.

Jeśli przed upływem 30 dni klient ponownie doładuje konto, otrzyma kolejne, bonusowe GB, które skumulują się z poprzednio przyznanymi i wszystkie GB będą ważne przez kolejnych 30 dni. Niestety, gratisowy transfer można wykorzystać jedynie w technologiach 2G i 3G (a T-Mobile rozpoczęło już wyłącznie 3G).

Ponadto w tuBiedronka można wykupić dodatkowe pakiety internetu na 30 dni:

1 GB za 5 złotych, aktywacja kodem *165*20# lub SMS o treści 1 na numer 80766,

3 GB za 10 złotych, aktywacja kodem *165*30# lub SMS o treści 3 na numer 80766.

Internet na kartę – podsumowanie

Jak widać, wybór jest ogromny. Wielu operatorów przyznaje bonusowe GB po każdym doładowaniu, a środki z doładowania można wykorzystać na przykład na zakup kolejnych, dodatkowych pakietów internetu.

Najwięcej GB można mieć w Orange w ofercie Pakiety bez limitu, bo aż 2 TB na rok, co daje średnio ponad 170 GB do wykorzystania miesięcznie za 30 złotych. Nie ulega też wątpliwości, że Orange ma najbardziej wszechstronną ofertę z internetem na kartę. Z kolei Play kusi nielimitowanym transferem danych, choć z ograniczeniem prędkości po wykorzystaniu określonej liczby GB.

Najwięcej dodatkowych benefitów dają natomiast Plus i Plush, bo również nieograniczony transfer lub pakiet 10 GB do wykorzystania w popularnych aplikacjach. Plush ma też atrakcyjną ofertę dla nocnych marków, gdyż 200 GB za 10 złotych to bardzo mało.

Trzeba także pamiętać, że w przypadku większości ofert internet na kartę można wykorzystać wyłącznie w Polsce – tylko w wybranych klient może skorzystać z niego również w roamingu w Unii Europejskiej.

OK, to Wy już wiecie wszystko, teraz czas, abyśmy my poznali Wasze zdanie, dlatego zachęcamy do oddania głosu w naszej ankiecie!