Nieczęsto słyszymy o nowych wydarzeniach w obozie Aero2. Operator rzadko modyfikuje swoją ofertę, podczas gdy konkurencja robi to regularnie, aby zareagować na ostatnie posunięcia rywali. Po kilku miesiącach ciszy, poinformował dziś o wprowadzeniu subskrypcji pakietów internetowych.

Aero2 to „sieć od internetu”

Użytkownicy najczęściej wybierają kompleksowe oferty z rozmowami, SMS-ami i pakietem internetu. Zapotrzebowanie na sam internet mobilny jest jednak nie mniejsze i Aero2 jest jedną z sieci, która się specjalizuje właśnie w tym obszarze.

Oprócz bezpłatnego dostępu do internetu, który wiąże się z licznymi ograniczeniami, klienci tego operatora mogą również kupować pakiety, pozwalające korzystać z dostępu do sieci bez ograniczeń prędkości. W kwietniu 2021 roku wprowadzono nową ofertę, w ramach której dano użytkownikom możliwość kupienia pakietów od 3 GB do nawet 70 GB. Wszystkie są ważne 30 dni od uruchomienia, a ich ceny zaczynają się już od 5 złotych.

Aero2 wprowadza subskrypcję pakietów internetowych

Nie bez powodu wspomnieliśmy o nowej ofercie, ponieważ teraz operator udostępnił takie same pakiety internetowe w formie subskrypcji. Jak deklaruje, zapewnia to wygodę korzystania i elastyczność, ponieważ klient nie musi pamiętać o aktywacji kolejnego pakietu, a na dodatek może zrezygnować z ich odnawiania w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji.

Podobnie jak w regularnej ofercie, do wyboru są cztery pakiety: 3 GB za 5 złotych, 7 GB za 10 złotych, 30 GB za 30 złotych i 70 GB za 50 złotych. Każdy jest aktywowany na 30 dni kalendarzowych i zapewnia dostęp do sieci bez ograniczeń prędkości.

Aby skorzystać z tej oferty, klient musi zalogować się w Moje Aero2, a następnie dodać nową metodę płatności i włączyć subskrypcję wybranego pakietu internetowego. Płatność za jego odnowienie zostanie pobrana automatycznie z podpiętej do konta karty płatniczej – w momencie zakończenia okresu ważności dotychczasowego pakietu lub zużycia wszystkich danych.

Użytkownik może mieć aktywną subskrypcję tylko dla jednego pakietu – jeżeli chce go zmienić na inny, musi zrezygnować z dotychczasowej i uruchomić nową dla nowo wybranego pakietu.

Warto też wspomnieć o tym, że na start Aero2 automatycznie ustala limit kwotowy w wysokości 60 złotych. Oznacza to, że tyle maksymalnie klient zapłaci za subskrypcję w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego. Limit można jednak modyfikować w zakresie od 5 do nawet 500 złotych.