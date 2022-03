Pierwszy smartfon Huawei z aparatem 108 Mpix dostępny w Polsce z super prezentem

To zadziwiające, że Huawei wprowadził na rynek swój pierwszy smartfon z aparatem o rozdzielczości 108 Mpix dopiero teraz, podczas gdy konkurencja zrobiła to już w 2019 roku (zob. Xiaomi Mi Note 10). Przy okazji do Polski wchodzi również smartwatch Watch GT Runner. Obie nowości można kupić w bardzo atrakcyjnych promocjach na start.

Huawei nova 9 SE dostępny w Polsce. Ile kosztuje?

Smartfon zadebiutował oficjalnie 11 marca 2022 roku w Malezji, ale nie dostaliśmy wówczas informacji na temat jego dostępności w Europie. Okazuje się, że nie musieliśmy długo czekać, ponieważ model nova 9 SE trafił dziś do sprzedaży w Polsce. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i niebieska.

nova 9 SE (źródło: Huawei)

Jak zostało już wspomniane, smartfon wyposażono w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą 1/1,52″ i przysłoną f/1.9 oraz pikselami wielkości 2,1 µm (po zastosowaniu technologii łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy). Obok niego znajduje się aparat z sensorem 8 Mpix (f/2.2) i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°, a także dwa po 2 Mpix (f/2.4) każdy – jeden służy do wykrywania głębi, a drugi do zdjęć makro z odległości od 4 cm.

Na przodzie smartfona umieszczono natomiast aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 90° oraz technologią łączenia czterech pikseli w jeden i algorytmami upiększania AI. Huawei nova 9 SE oferuje tryb Dual-View, który umożliwia nagrywanie wideo przednim i tylnym aparatem lub głównym i z obiektywem ultraszerokokątnym w tym samym czasie. Ponadto podczas rejestrowania filmów można przełączać się pomiędzy aparatami na tyle i przodzie bez przerywania nagrywania.

nova 9 SE (źródło: Huawei)

Smartfon oferuje również wyświetlacz TFT LCD (IPS) o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ 2388×1080 pikseli z częstotliwością odświeżania 90 Hz oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Do tego na jego pokładzie znajdują się procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz (bez modemu 5G), moduł NFC, czytnik linii papilarnych i dual SIM.

Huawei nova 9 SE ma wymiary 164,64×75,55×7,94 mm i waży 191 gramów. Smartfon ma fabrycznie wgrane EMUI 12 i nie ma Usług Mobilnych Google (GMS). Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 66 W (przez port USB-C; do 60% w 15 minut, a do 100% w 38 minut; zasilacz 66 W w zestawie).

Cena Huawei nova 9 SE w Polsce wynosi 1499 złotych. Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w sklepie producenta, u autoryzowanych partnerów (m.in. w RTV Euro AGD) i w sieci Plus. Do 10 kwietnia 2022 roku można go kupić ze smartwatchem Huawei Watch GT 2, który klient dostanie w prezencie.

źródło: Huawei

Huawei Watch GT Runner również zadebiutował w Polsce. Jaka cena?

Jednocześnie Huawei wprowadza do Polski smartwatch Huawei Watch GT Runner, który – jak nazwa wskazuje – jest skierowany przede wszystkim do biegaczy, ale nie tylko. Zegarek nie powinien ciążyć nawet podczas dłuższych tras, ponieważ waży zaledwie 38,5 grama. Koperta wykonana jest z włókna polimerowego, co zwiększa trwałość urządzenia, a przy okazji też dokładność lokalizacji, bowiem Watch GT Runner obsługuje dwuzakresowy system nawigacji satelitarnej i pięć systemów GNSS.

Huawei Watch GT Runner klasyfikuje biegaczy na podstawie ich sprawności fizycznej i danych treningowych w celu odróżnienia ich stopnia zaawansowania – od podstawowego, przez zaawansowany, aż po profesjonalny. Każda grupa otrzyma sugestie dotyczące treningów i regeneracji oraz szczegółową analizę biegów. Ponadto smartwatch oferuje spersonalizowane plany treningowe w oparciu o informacje na temat użytkownika: płeć, wzrost, tętno, a także częstotliwość i intensywność treningów.

Watch GT Runner (źródło: Huawei)

Smartwatch ma ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala, na którym wyświetlane są najważniejsze dane, takie jak obciążenie treningowe, wskaźnik zdolności biegowej, czas regeneracji i pogoda. Użytkownicy oczywiście mogą personalizować pokazywane na wyświetlaczu informacje. Ponadto zegarek oferuje pomiar tętna w czasie rzeczywistym, a dokładność odczytów ma być porównywalna z dokładnością pulsometrów zakładanych na klatkę piersiową.

Huawei Watch GT Runner zapewnia również m.in. funkcję pulsoksymetru oraz monitorowania snu, cyklu menstruacyjnego i poziomu stresu, możliwość zdalnego sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływania spustu migawki w aparacie w sparowanym urządzeniu, a także do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu (lub do 7 dni przy intensywnym użytkowaniu). Smartwatch pracuje na systemie HarmonyOS 2.1, który umożliwia instalację aplikacji firm trzecich ze sklepu AppGallery.

Cena Huawei Wacth GT Runner w Polsce została ustalona na 1299 złotych. Do 10 kwietnia 2022 roku można go kupić w prezencie z głośnikiem Huawei Sound Joy oraz 12-miesięczną subskrypcją premium aplikacji adidas Running i adidas Training. Smartwatch dostępny jest w sklepach producenta, u oficjalnych partnerów i strefie marki na Allegro, a także w sieciach Plus i T-Mobile.