Nowy głośnik Huawei możesz zabrać wszędzie

Huawei wprowadza do Polski nowy głośnik bezprzewodowy. W przeciwieństwie do modeli Sound i Sound X, a natomiast podobnie jak na przykład SoundStone CM51, jest to konstrukcja, którą można wziąć w garść i zabrać wszędzie ze sobą.

Nowy głośnik Huawei Sound Joy możesz zabrać ze sobą wszędzie

Producent podkreśla, że jest to jego pierwszy przenośny głośnik, zaprojektowany we współpracy z firmą Devialet. Dla przypomnienia, pomagała już ona marce przy wspomnianych przed chwilą głośnikach Sound i Sound X. Gwarantuje to, że Sound Joy zapewni wysokiej jakości dźwięk, pomimo że cechuje się zgoła odmienną konstrukcją niż modele „stacjonarne”.

źródło: Huawei

Najnowszy głośnik Huawei wykorzystuje technologię Speaker Active Matching (SAM – nazwa zastrzeżona), która dostosowuje wyjściowy sygnał do charakterystyki urządzenia. Według deklaracji producenta, gwarantuje ona, że dźwięk będzie czysty, głęboki i bardziej szczegółowy.

We wnętrzu głośnika znajduje się dwuzakresowy, złożony z czterech elementów system audio, w tym głośnik wysokotonowy oraz głośnik odpowiadający za średnie i niskie tony. Co ciekawe, podobnie jak w modelach Sound i Sound X, również i w Sound Joy wykorzystano konfigurację Push-Push – para przeciwstawnych membran biernych zapewnia perfekcyjne (przynajmniej według deklaracji firmy) tłumienie drgań.

Głośnik Huawei Sound Joy jest w stanie osiągnąć głośność nawet do 79 dB, a do tego jego obudowa może pochwalić się certyfikatem IP67, zatem jest odporna na wnikanie pyłu i wody do wnętrza urządzenia. Całość ma 202 mm wysokości, 73 mm średnicy i waży 680 gramów.

Warto też wspomnieć, że dzięki Shake Stereo Link Up można sparować dwa głośniki w system stereo, a dzięki funkcji One-Touch Transfer szybko i wygodnie połączyć Huawei Sound Joy z ze smartfonem. Ponadto można również za pośrednictwem głośnika wydawać polecenia asystentowi głosowemu na smartfonie.

źródło: Huawei

Głośnik Huawei Sound Joy zasilany jest przez akumulator o pojemności 8800 mAh, a deklarowany przed producenta czas pracy na baterii to nawet 26 godzin bez przerwy. Model ten obsługuje technologię szybkiego ładowania – ładowanie do 100% ma trwać 3 godziny, natomiast 10-minutowe zapewni dodatkową godzinę pracy.

Sugerowana cena głośnika tego głośnika została ustalona na 549 złotych. Będzie go można kupić m.in. w sklepie Media Expert. Klienci w Polsce dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: widoczną powyżej zieloną oraz klasyczną czarną (widać ją na grafice na samej górze artykułu).