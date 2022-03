Plus regularnie chwali się postępami w rozbudowie swojej sieci 5G, jednak do tej pory nie mogli z niej korzystać posiadacze iPhone’ów. To się właśnie zmieniło – technologia piątej generacji jest dostępna od teraz także dla użytkowników smartfonów Apple.

Reklama

Nareszcie! Można korzystać z 5G Plusa na iPhone’ach

Plus uruchomił sieć 5G na początku maja 2020 roku, czyli blisko dwa lata temu. Od razu warto przypomnieć, że jako jedyny operator wykorzystuje w tym celu częstotliwość 2600 MHz i technologię TDD, podczas gdy pozostali (tj. Orange, Play i T-Mobile) 2100 MHz i FFD. Oznacza to, że pasmo w 100% wykorzystywane jest na potrzeby 5G i nie jest współdzielone z 4G, jak u konkurentów.

Według ostatnich danych, na koniec 2021 roku w zasięgu sieci piątej generacji Polkomtela znajdowało się ponad 19 mln mieszkańców Polski w ponad 800 miejscowościach w całej Polsce. Wówczas operator miał też w swojej ofercie ~60 urządzeń obsługujących technologię 5G. Wśród nich nie znajdowały się jednak smartfony Apple.

Reklama

Tak, Plus jako jedyny operator infrastrukturalny (MNO) nie sprzedaje iPhone’ów. Wkrótce jednak zacznie, ponieważ – jak dowiedział się serwis Spider’s Web – Polkomtel i gigant z Cupertino w końcu doszli do porozumienia. Na tę chwilę jednak informacja ta nie została oficjalnie podana do publicznej wiadomości. Na stronie Apple, na której znajdują się informacje o „wsparciu operatorów sieci komórkowych”, wciąż wymienieni są jedynie Orange, Play i T-Mobile.

Operator oficjalnie również nie poinformował, że po aktualizacji do iOS 15.4 można korzystać z jego 5G na smartfonach Apple. Potwierdzają to jednak zrzuty ekranu, które otrzymaliśmy od naszego Czytelnika Marcina (dzięki!) za pośrednictwem Instagrama Tabletowo.

fot. Marcin

Użytkownicy smartfonów Apple musieli długo na to czekać, ponieważ pierwsze modele, które obsługują sieć piątej generacji, zadebiutowały w październiku 2020 roku. Polkomtel uruchomił technologię 5G prawie pół roku wcześniej i regularnie odświeża ofertę abonamentów 5G (z sieci 5G mogą również korzystać klienci wybranych taryf na kartę).